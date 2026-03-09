Colombia

Elecciones Senado: estos serían los senadores para el periodo 2026-2030 en Colombia

Junto con el candidato perdedor de las elecciones presidenciales, los 103 senadores se posesionarán el 20 de julio de 2026, donde cumplirán su cuatrienio legislativo

La senadora más votada fue
La senadora más votada fue Nadia Blel del partido Conservador con más de 170.000 votos - crédito Colprensa

Con una participación de más de 19 millones de electores y el 99% de las mesas escrutadas al cierre de la jornada, el Senado de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 quedará dominado por nuevas fuerzas y liderazgos.

Según los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Pacto Histórico alcanzó la primera posición en curules, obteniendo 25 escaños con el 22,72% de los votos (4.413.636 votos en total), cifra que representa un avance frente al cuatrienio anterior, pero que lo dejaría sin la mayoría absoluta necesaria para controlar la agenda parlamentaria.

El aumento de bancas para el Pacto Histórico respecto al periodo anterior se traduce en la incorporación de cinco nuevos representantes, entre ellos figuras como Carolina Corcho, exministra de Salud y primera de la lista, acompañada por Pedro Flórez, Wilson Arias y Amaranta Hank (nombre público de Deicy Alejandra Omaña Ortiz), quienes se posicionan como referentes de la presencia femenina y de la renovación generacional en el Senado.

El Centro Democrático, bajo la influencia del expresidente Álvaro Uribe, aseguró 17 curules gracias a un respaldo de más de 2,9 millones de votos (15,62%). Esto representa cuatro puestos más que la legislatura previa y lo consolida como la segunda fuerza.

El podium partidario lo cierra el Partido Liberal, que alcanzó 13 curules tras sumar 2,2 millones de votos (11,71%), una banca menos que en el periodo 2022-2026. Entre los nombres confirmados como senadores por esta colectividad destacan Lidio García —con experiencia en la presidencia del Senado—, Yessid Enrique Pulgar, María Eugenia Lopera y Óscar Sánchez, ampliando la diversidad de perfiles en la Cámara Alta.

Con el avance del escrutinio, el cuarto lugar en presencia parlamentaria fue para Alianza por Colombia, coalición conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y el partido Demócrata Colombiano, que sumó 10 escaños, representados en 1,9 millones de votos (9,80%).

El senador Jota Pe Hernández
El senador Jota Pe Hernández salió al paso de las críticas que recibe tras su llegada al Senado en 2022 - crédito @SenadoGovCo/X

Jonathan Ferney Pulido, reconocido popularmente como Jota Pe Hernández, consolidó su liderazgo como el senador con mayor número de votos en esta agrupación, acompañado por Luis Carlos Rua y Andrea Padilla Villarraga.

De igual forma, el Partido Conservador también logró 10 asientos, aunque perdió cuatro en comparación con la legislatura previa. Esta colectividad alcanzó más de 1,8 millones de votos (9,59 %) y será representada por figuras como Nadia Blel Scaff, Wadith Manzur, David Barguil y Luis Eduardo Díaz Mateus, quienes cuentan con amplio recorrido legislativo y liderazgo dentro del partido.

De otro lado, el Partido de la U alcanzó 1.565.786 de sufragios (8,06%), por lo que contará con 9 escaños en la próxima legislatura, donde se resalta la presencia de Norma Hurtado, Juan Carlos Garcés, Alfredo Deluque y Antonio Correa, que mantendrán su curul para el próximo periodo.

Por su parte, la coalición Cambio Radical Alma obtuvo siete curules, tras sumar 1.248.021 (6,42%), donde se destaca la llegada de Miguelo Espitia, Selmen David Arana y Jose Nicolás Gómez, así como la presencia de Didier Lobo, que estuvo involucrado en un escándalo de supuesta utilización de carrotanques públicos para fines políticos.

El director del partido de
El director del partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, fue elegido con más de 130.000 votos; mientras que la senadora Martha Peralta Epieyú, obtuvo la curul de las comunidades indígenas por el movimiento Mais - crédito Colprensa

Entre tanto, la coalición Ahora Colombia, conformada por los partidos Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo, tendrá cinco curules, al sumar 900.606 votos (4,63%), mientras que el partido Salvación Nacional, que avaló la candidatura de Abelardo de la Espriella, entró en la puja política tras obtener cuatro curules, luego de alcanzar 705.924 votos (3,63%), respectivamente.

Por último, se destaca las dos curules asignadas a las comunidades indígenas, que quedaron en manos de Martha Peralta (Mais) con 61.098 votos, así como Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal con 37.609 sufragios, respectivamente.

Los 102 senadores elegidos el 8 de marzo de 2026, sumado al candidato perdedor de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, que llegaría al recinto legislativo por Estatuto de Oposición, se posesionarán el 20 de julio de 2026, dando inicio a su periodo de cuatro años.

Plenaria Senado de la República
Plenaria Senado de la República Colombia - crédito Prensa Senado

Listado completo de los senadores electos

Pacto Histórico

  • Carolina Corcho
  • Pedro Flórez
  • Carmen Patricia Caicedo Omar
  • Wilson Arias
  • Laura Cristina Ahumada García
  • Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (Wally Opina)
  • Aida Yolanda Avella Esquivel
  • Ferney Silva
  • Yuly Esmeralda Hernández Silva
  • Carlos Alberto Benavides Mora
  • Sandra Claudia Chindoy
  • Jorge Alejandro Ocampo Giraldo
  • María Eugenia Londoño Ocampo
  • Alex Flórez
  • Kamelia Edith Zuluaga Navarro
  • Agmeth Escaf
  • Yaini Isabel Contreras
  • Cristian Kevin Gómez Paz
  • Isabel Cristina Zuleta
  • Martín Alonso Caicedo Carabalí
  • Deisy Johana Osorio Márquez
  • David Racero
  • Deicy Alejandra Omaña Ortiz (Amaranta Hank)
  • Orlando Miguel de la Hoz García
  • Mary Jurado Palomino

Centro Democrático

  • Andrés Forero
  • Rafael Nieto
  • Claudia Margarita Zuleta Murgas
  • Hernán Darío Cadavid
  • Julia Correa Nuttin
  • Carlos Manuel Meisel Vergara
  • Christian Munir Garcés Aljure
  • María Clara Posada Caicedo
  • Honorio Miguel Henríquez Pinedo
  • Alirio Barrera
  • Esteban Quintero Cardona
  • Enrique Cabrales Baquero
  • Oscar Leonardo Villamizar Meneses
  • Juan Fernando Espinal
  • María Angélica Guerra López
  • Juan Fernando Caicedo Callejas
  • Zandra María Bernal Rico

Partido Liberal

  • Lidio Arturo García Turbay
  • Yessid Enrique Pulgar Daza
  • María Eugenia Lopera
  • Alix Yirley Vargas Torrado
  • Gersson Vargas Valdeleon
  • Leonardo de Jesús Gallego Arroyave
  • Camilo Andrés Torres Villalba
  • Oscar Hernán Sánchez León
  • Héctor Olimpo Espinosa
  • Fabio Raúl Amín Saleme
  • Alvaro Henry Monedero Rivera
  • Santiago Montoya Montoya
  • Laura Ester Fortich Sánchez

Alianza por Colombia

  • Jonathan Ferney Pulido Hernández (Jota Pe Hernández)
  • Luis Carlos Rua Sánchez (Elefante Blanco)
  • John Edickson Amaya Rodríguez
  • Andrea Padilla Villarraga
  • Ariel Fernando Ávila Martínez
  • Gustavo Adolfo Moreno Hurtado
  • José Gutemberg Mace Gómez
  • Wilder Iberson Escobar Ortiz
  • Duvalier Sánchez Arango
  • Luis Alfonso Mejía Núñez

Partido Conservador

  • Nadia Georgette Blel Scaff (senadora más votada)
  • Wadith Alberto Manzur Imbett
  • Daniel Restrepo Carmona
  • David Alejandro Barguil Assis
  • Miguel Ángel Barreto Castillo
  • Diela Liliana Benavides Solarte
  • Luis Eduardo Díaz Mateus
  • Juan Carlos García Gómez
  • Marcos Daniel Pineda García
  • Santiago Barreto Triana

Partido de la U

  • Norma Hurtado
  • Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
  • Juan Carlos Garcés Rojas
  • John Moisés Besail Fayad
  • Alfredo Rafael Deluque Zuleta
  • María Irma Noreña Arboleda
  • Ana Paola García Soto
  • Antonio José Correa Jiménez
  • José Alfredo Gnecco Zuleta

Cambio Radical - Alma

  • Edgardo Miguel Espitia Cabrales
  • José Nicolás Gómez Medina
  • Didier Lobo Chinchilla
  • Selmen David Arana Cano
  • Gonzalo Dimas Batue González
  • Nelson Javier López Rodríguez
  • Carlos Mario Farelo Daza

Ahora Colombia

  • Ana Paola Agudelo
  • Manuel Antonio Virgüez Piraquive
  • Carlos Eduardo Guevara Villabón
  • Jennifer Dalley Pedraza Sandoval
  • María Lucía Villalba Gómez

Salvación Nacional

  • Enrique Gómez
  • Sara Jimena Castellanos Rodríguez
  • Germán Andrés Rodríguez Pérez
  • John Alejandro Bermeo Rodríguez

