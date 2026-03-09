Elecciones Senado: estos serían los senadores para el periodo 2026-2030 en Colombia

La senadora más votada fue Nadia Blel del partido Conservador con más de 170.000 votos - crédito Colprensa

Con una participación de más de 19 millones de electores y el 99% de las mesas escrutadas al cierre de la jornada, el Senado de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 quedará dominado por nuevas fuerzas y liderazgos.

Según los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Pacto Histórico alcanzó la primera posición en curules, obteniendo 25 escaños con el 22,72% de los votos (4.413.636 votos en total), cifra que representa un avance frente al cuatrienio anterior, pero que lo dejaría sin la mayoría absoluta necesaria para controlar la agenda parlamentaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El aumento de bancas para el Pacto Histórico respecto al periodo anterior se traduce en la incorporación de cinco nuevos representantes, entre ellos figuras como Carolina Corcho, exministra de Salud y primera de la lista, acompañada por Pedro Flórez, Wilson Arias y Amaranta Hank (nombre público de Deicy Alejandra Omaña Ortiz), quienes se posicionan como referentes de la presencia femenina y de la renovación generacional en el Senado.

El Centro Democrático, bajo la influencia del expresidente Álvaro Uribe, aseguró 17 curules gracias a un respaldo de más de 2,9 millones de votos (15,62%). Esto representa cuatro puestos más que la legislatura previa y lo consolida como la segunda fuerza.

El podium partidario lo cierra el Partido Liberal, que alcanzó 13 curules tras sumar 2,2 millones de votos (11,71%), una banca menos que en el periodo 2022-2026. Entre los nombres confirmados como senadores por esta colectividad destacan Lidio García —con experiencia en la presidencia del Senado—, Yessid Enrique Pulgar, María Eugenia Lopera y Óscar Sánchez, ampliando la diversidad de perfiles en la Cámara Alta.

Con el avance del escrutinio, el cuarto lugar en presencia parlamentaria fue para Alianza por Colombia, coalición conformada por los partidos Alianza Verde, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y el partido Demócrata Colombiano, que sumó 10 escaños, representados en 1,9 millones de votos (9,80%).

El senador Jota Pe Hernández salió al paso de las críticas que recibe tras su llegada al Senado en 2022 - crédito @SenadoGovCo/X

Jonathan Ferney Pulido, reconocido popularmente como Jota Pe Hernández, consolidó su liderazgo como el senador con mayor número de votos en esta agrupación, acompañado por Luis Carlos Rua y Andrea Padilla Villarraga.

De igual forma, el Partido Conservador también logró 10 asientos, aunque perdió cuatro en comparación con la legislatura previa. Esta colectividad alcanzó más de 1,8 millones de votos (9,59 %) y será representada por figuras como Nadia Blel Scaff, Wadith Manzur, David Barguil y Luis Eduardo Díaz Mateus, quienes cuentan con amplio recorrido legislativo y liderazgo dentro del partido.

De otro lado, el Partido de la U alcanzó 1.565.786 de sufragios (8,06%), por lo que contará con 9 escaños en la próxima legislatura, donde se resalta la presencia de Norma Hurtado, Juan Carlos Garcés, Alfredo Deluque y Antonio Correa, que mantendrán su curul para el próximo periodo.

Por su parte, la coalición Cambio Radical Alma obtuvo siete curules, tras sumar 1.248.021 (6,42%), donde se destaca la llegada de Miguelo Espitia, Selmen David Arana y Jose Nicolás Gómez, así como la presencia de Didier Lobo, que estuvo involucrado en un escándalo de supuesta utilización de carrotanques públicos para fines políticos.

El director del partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, fue elegido con más de 130.000 votos; mientras que la senadora Martha Peralta Epieyú, obtuvo la curul de las comunidades indígenas por el movimiento Mais - crédito Colprensa

Entre tanto, la coalición Ahora Colombia, conformada por los partidos Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo, tendrá cinco curules, al sumar 900.606 votos (4,63%), mientras que el partido Salvación Nacional, que avaló la candidatura de Abelardo de la Espriella, entró en la puja política tras obtener cuatro curules, luego de alcanzar 705.924 votos (3,63%), respectivamente.

Por último, se destaca las dos curules asignadas a las comunidades indígenas, que quedaron en manos de Martha Peralta (Mais) con 61.098 votos, así como Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal con 37.609 sufragios, respectivamente.

Los 102 senadores elegidos el 8 de marzo de 2026, sumado al candidato perdedor de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, que llegaría al recinto legislativo por Estatuto de Oposición, se posesionarán el 20 de julio de 2026, dando inicio a su periodo de cuatro años.

Plenaria Senado de la República Colombia - crédito Prensa Senado

Listado completo de los senadores electos

Pacto Histórico

Carolina Corcho

Pedro Flórez

Carmen Patricia Caicedo Omar

Wilson Arias

Laura Cristina Ahumada García

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (Wally Opina)

Aida Yolanda Avella Esquivel

Ferney Silva

Yuly Esmeralda Hernández Silva

Carlos Alberto Benavides Mora

Sandra Claudia Chindoy

Jorge Alejandro Ocampo Giraldo

María Eugenia Londoño Ocampo

Alex Flórez

Kamelia Edith Zuluaga Navarro

Agmeth Escaf

Yaini Isabel Contreras

Cristian Kevin Gómez Paz

Isabel Cristina Zuleta

Martín Alonso Caicedo Carabalí

Deisy Johana Osorio Márquez

David Racero

Deicy Alejandra Omaña Ortiz (Amaranta Hank)

Orlando Miguel de la Hoz García

Mary Jurado Palomino

Centro Democrático

Andrés Forero

Rafael Nieto

Claudia Margarita Zuleta Murgas

Hernán Darío Cadavid

Julia Correa Nuttin

Carlos Manuel Meisel Vergara

Christian Munir Garcés Aljure

María Clara Posada Caicedo

Honorio Miguel Henríquez Pinedo

Alirio Barrera

Esteban Quintero Cardona

Enrique Cabrales Baquero

Oscar Leonardo Villamizar Meneses

Juan Fernando Espinal

María Angélica Guerra López

Juan Fernando Caicedo Callejas

Zandra María Bernal Rico

Partido Liberal

Lidio Arturo García Turbay

Yessid Enrique Pulgar Daza

María Eugenia Lopera

Alix Yirley Vargas Torrado

Gersson Vargas Valdeleon

Leonardo de Jesús Gallego Arroyave

Camilo Andrés Torres Villalba

Oscar Hernán Sánchez León

Héctor Olimpo Espinosa

Fabio Raúl Amín Saleme

Alvaro Henry Monedero Rivera

Santiago Montoya Montoya

Laura Ester Fortich Sánchez

Alianza por Colombia

Jonathan Ferney Pulido Hernández (Jota Pe Hernández)

Luis Carlos Rua Sánchez (Elefante Blanco)

John Edickson Amaya Rodríguez

Andrea Padilla Villarraga

Ariel Fernando Ávila Martínez

Gustavo Adolfo Moreno Hurtado

José Gutemberg Mace Gómez

Wilder Iberson Escobar Ortiz

Duvalier Sánchez Arango

Luis Alfonso Mejía Núñez

Partido Conservador

Nadia Georgette Blel Scaff (senadora más votada)

Wadith Alberto Manzur Imbett

Daniel Restrepo Carmona

David Alejandro Barguil Assis

Miguel Ángel Barreto Castillo

Diela Liliana Benavides Solarte

Luis Eduardo Díaz Mateus

Juan Carlos García Gómez

Marcos Daniel Pineda García

Santiago Barreto Triana

Partido de la U

Norma Hurtado

Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza

Juan Carlos Garcés Rojas

John Moisés Besail Fayad

Alfredo Rafael Deluque Zuleta

María Irma Noreña Arboleda

Ana Paola García Soto

Antonio José Correa Jiménez

José Alfredo Gnecco Zuleta

Cambio Radical - Alma

Edgardo Miguel Espitia Cabrales

José Nicolás Gómez Medina

Didier Lobo Chinchilla

Selmen David Arana Cano

Gonzalo Dimas Batue González

Nelson Javier López Rodríguez

Carlos Mario Farelo Daza

Ahora Colombia

Ana Paola Agudelo

Manuel Antonio Virgüez Piraquive

Carlos Eduardo Guevara Villabón

Jennifer Dalley Pedraza Sandoval

María Lucía Villalba Gómez

Salvación Nacional

Enrique Gómez

Sara Jimena Castellanos Rodríguez

Germán Andrés Rodríguez Pérez

John Alejandro Bermeo Rodríguez