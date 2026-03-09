Colombia eligió nuevo Congreso y definió tres candidatos presidenciales: experto analiza los resultados

Candidatos como Álvaro Uribe Vélez, Katherine Miranda y Angélica Lozano se 'quemaron' en la contienda electoral - crédito Jesús Avilés

El domingo 8 de marzo de 2026, Colombia vivió una nueva jornada electoral, en la que se escogió al nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

Los colombianos también seleccionaron a los tres candidatos presidenciales restantes: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras. Con estas definiciones, serán 16 los aspirantes a la presidencia en la primera vuelta, programada para el 31 de mayo de 2026.

Los comicios dejaron varias sorpresas, por lo que Infobae Colombia consultó a Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana, sobre los resultados de la jornada electoral.

Al ser consultado por el balance general, Garzón indicó que los resultados deja ver un “país dividido”, resaltando los votos obtenidos por Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia.

“Mi balance es que estas elecciones reflejan el país político actual: un país dividido, no solo entre derecha e izquierda, petrismo y antipetrismo, o entre petrismo y bolivarianismo. La votación de Juan Daniel Oviedo representa a un sector que no está necesariamente alineado con ninguna de esas corrientes.”, expresó.

Juan Nicolás Garzón indicó que los resultados deja ver un “país dividido”, resaltando los votos obtenidos por Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia - crédito Colprensa

Aseguró que otro punto importante es el respaldo del Pacto Histórico, que contó con una “votación alta y creciente”.

“Paloma Valencia emerge como una triunfadora indiscutible dentro de este partido, y será interesante observar cómo logra aglutinar otros sectores además de quienes participaron en la consulta”, señaló el experto.

Juan Nicolás Garzón señaló a este medio que los grandes perdedores fueron Claudia López y Roy Barreras, debido a que obtuvieron una baja votación.

“Considero que Abelardo de la Espriella pierde, ya que, a pesar de encabezar encuestas, un sector importante de la derecha o del antipetrismo se manifestó a través de la votación por Paloma Valencia”, expresó el experto.

Garzón aseguró que uno de los grandes perdedores fue Abelardo de la Espriella - crédito Lina Gasca/Colprensa/Paloma Valencia/Facebook

Y agregó: “Por último, Sergio Fajardo puede considerarse parcialmente ganador, pues se resistió a participar en las consultas argumentando que su capital político era mayor de lo que cualquier consulta podía medir, y los resultados, especialmente los de Claudia López, le dieron en parte la razón”.

Caso Katherine Miranda, Miguel Polo Polo y Angélica Lozano

Las candidatas Katherine Miranda y Angélica Lozano, ambas aspirantes al Senado por la Alianza, fueron las grandes perdedoras de la jornada. Juan Carlos Lozada, así como Miguel Polo Polo tampoco alcanzaron su reelección en el Congreso para el periodo 2026-2030.

Al respecto, el profesor de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana señaló a Infobae Colombia que la capital colombiano es la ciudad con mayor presencia de voto, pero no es suficiente para todos los aspirante al Congreso.

Las candidatas Katherine Miranda y Angélica Lozano, ambas aspirantes al Senado por la Alianza, fueron las grandes perdedoras de la jornada - crédito Katherine Miranda/Facebook

“Hay un número importante de votos de opinión, pero no suficiente para tantos candidatos. Presentar Bogotá como su bastión político llevó a que los votos se dispersaran entre varios aspirantes y, al final, no les alcanzara”, afirmó .

Para Juan Nicolás Garzón, en cada uno de los candidatos que no alcanzó la curul, “influyó la forma en que se adelantó la campaña y la visibilidad que lograron obtener. Eso puede explicar sus resultados”.

En el caso de Miguel Polo Polo, el expertó precisó que “es diferente”, porque según el experto “hace cuatro años su llegada al Congreso generó incomodidad, ya que no fue el resultado de una votación clara de las comunidades negras”.

En el caso de Miguel Polo Polo, Juan Nicolás Garzón precisó que el caso “es diferente” - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Óscar Benavides/X

Caso Álvaro Uribe

Finalmente, respecto al caso de Álvaro Uribe Vélez, quien no logró llegar al Senado de la República por el Centro Democrático, Juan Nicolás Garzón señaló a Infobae Colombia que esto no debe interpretarse como una derrota definitiva.

“En la Cámara, por ejemplo en Bogotá, los resultados fueron notables, por lo que no se puede afirmar que al partido le fue mal allí. Uribe no obtuvo un puesto de senador, pero tampoco creo que el Centro Democrático esperara llegar a 25 senadores; la votación obtenida no es mala”.

Además, se suman algunos votos de curules como las de Salvación Nacional, que probablemente estarán más alineadas con el Centro Democrático que con el Pacto Histórico. Aunque el partido crece, pierde de manera relativa frente al avance del Pacto Histórico, pero el balance no es negativo. Tampoco puede considerarse un gran perdedor, ya que su candidata presidencial ganó ampliamente en la consulta. Por eso, es importante analizar el resultado desde esa perspectiva.