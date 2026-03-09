Colombia

Caso Tatiana Hernández: a 10 meses de su desaparición en Cartagena, la Armada continúa con operativos marítimos, según su madre

La incertidumbre sobre el destino de la joven persiste tras casi un año de su desaparición, lo que ha llevado a allegados y autoridades a mantener los esfuerzos para esclarecer su paradero

La Fiscalía solicitó una tercera
La Fiscalía solicitó una tercera búsqueda en el mar como parte del protocolo para esclarecer la desaparición de la médica - crédito Colprensa/Redes Sociales

La desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz el 13 de abril de 2025 en Cartagena marcó el inicio de una larga y dolorosa espera para su familia y allegados. La joven médica bogotana fue vista por última vez ese domingo, y desde entonces su paradero se ha convertido en un enigma que las autoridades aún no logran resolver.

A punto de cumplirse un año desde aquel día, el caso sigue abierto y sin respuestas concluyentes. La investigación continúa activa, pero los padres de Tatiana y la comunidad médica reclaman acciones más claras y resultados efectivos por parte de las autoridades.

La familia sostiene la esperanza de hallarla con vida, mientras se multiplican las muestras de apoyo y solidaridad.

En este contexto, la madre de Tatiana, Lucy Díaz, publicó un mensaje en redes sociales: “Tatis, ya son más de 10 meses sin tu presencia desde aquel 13 de abril que nos vimos y hablamos por última vez, pero siento que ya casi nos volveremos a ver y a seguir compartiendo en familia”.

Tatiana Hernández Díaz, médica bogotana
Tatiana Hernández Díaz, médica bogotana desaparecida desde el 13 de abril de 2025 en Cartagena, sigue siendo buscada por sus padres - crédito Lucy Diaz/Facebook

En la más reciente publicación en su cuenta de Facebook, la madre de la médica señaló: “Tatis hoy 8/Marzo/2026 día Internacional de la Mujer, espero que sepas hablar con humildad a las personas que te tienen retenida para que te concedan la libertad y de esta forma pueda ser un feliz día para todos o por lo menos en el mes de Marzo que lo hagan para volver a ser la familia unidad que hemos sido siempre, te amamos y te esperamos ansiosamente con los brazos abiertos pase lo que pase lo que haya pasado haremos de cuenta que nunca sucedió...“.

Búsquedas recientes en el mar

Las autoridades han reactivado las acciones de búsqueda, enfocándose en operativos acuáticos realizados por la Armada Nacional. Lucy Díaz relató al diario regional El Universal: “Lo último que me han dicho es que la Armada Nacional realizó dos búsquedas de Tatiana en el agua, pero aún no me han dicho los resultados de esa búsqueda”.

La madre manifestó su sorpresa al enterarse de que la estaban buscando en el mar: “Solo me dijeron que habrá una tercera búsqueda en los próximos días, pero no me han confirmado cuándo. Eso es lo que yo quiero saber para estar ahí presente”. Agregó que solo les han informado que los resultados se entregarán oficialmente a la Fiscalía General de la Nación para finalizar el protocolo de búsqueda.

En los últimos meses, la familia ha cuestionado el sentido de estas búsquedas tardías: “Nos dijeron que lo están haciendo para concluir un protocolo que no se ha cerrado. Ya hicieron un oficio (la Fiscalía) a la Armada para que lo hagan. Eso fue hace un mes”, expresó Lucy Díaz.

Se cumplen 10 meses de
Se cumplen 10 meses de incertidumbre y dolor sin noticias del paradero de Tatiana Hernández Díaz, según su familia y compañeros - crédito Lucy Díaz/Facebook

La ausencia de Tatiana Hernández Díaz ha dejado una huella profunda entre sus colegas y amigos. Desde la Fundación Médicos Amigos, el mensaje es tajante: “Tatiana no es una cifra. Es una hija, una amiga, una médica en formación, una vida que no puede quedar en el silencio”.

La fundación también enfatizó: “Hoy se cumplen 10 meses sin Tatiana Hernández. Diez meses sin respuestas. Diez meses de incertidumbre, de preguntas sin eco, de una ausencia que duele todos los días”.

El compromiso, aseguran, es no normalizar la desaparición de la joven ni permitir que su nombre se pierda en el olvido. “Desde la Fundación Médicos Amigos reiteramos nuestro compromiso: no normalizar su desaparición, no permitir el olvido, no soltar su nombre”.

La familia de Tatiana, por su parte, sigue aferrada a la fe y a la esperanza. “Esta prueba ha sido muy difícil para todos, pero la vamos a superar con la ayuda de nuestro señor Jesucristo y la Virgen María”, confió Lucy Díaz en su mensaje público, convencida de que pronto podrán reencontrarse con su hija y retomar la vida familiar.

El domingo 13 de abril,
El domingo 13 de abril, la médica desapareció en Cartagena - crédito Lucy Díaz/Facebook

¿Cómo va la investigación?

La familia de Tatiana Alejandra Hernández, joven médica desaparecida en Cartagena, denunció nuevas irregularidades en la investigación. Sus padres, Lucy Díaz y Carlos Hernández, expusieron mediante el pódcast Voz de Fondo que la Fiscalía ha cometido omisiones graves y mantiene a la familia en la incertidumbre.

El computador personal de Tatiana se ha convertido en uno de los ejes de la polémica. Lucy Díaz relató: “Cuando lo toman (el computador) un día después de su desaparición, en su habitación, duraron con el equipo más de tres meses; me lo devuelven, pero no me dicen que no pudieron analizarlo”.

La Fiscalía nunca les informó que no contaba con la clave de acceso, ni les consultó si ellos podían aportar esa información.

Casi once meses después de la desaparición, los padres resienten la falta de avances. Lucy Díaz detalló que solo tras la intervención de investigadores privados, la Fiscalía solicitó nuevamente el computador y pidió conocer los resultados de la indagación particular. “Ahora que los investigadores privados pudieron hacer su análisis, es cuando piden que les entreguen nuevamente el computador y que les de un resumen de lo que investigación privada ha logrado con ese computador”, comentó la madre.

A pesar de que la familia entregó de nuevo el computador el 25 de febrero de 2026, Carlos Hernández denunció que “nunca lo analizaron, en el expediente no figura el computador. Por qué nos mienten tanto. Lo ocultan. Nos hemos dado cuenta de lo que no han hecho para poder destapar una verdad”.

