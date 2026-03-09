Colombia

Cámara de Representantes: así quedaron distribuidos los partidos políticos tras las elecciones del 8 de marzo

El Centro Democrático, el Partido Liberal y el Pacto Histórico se consolidaron como las fuerzas políticas más importantes en esta corporación

El Centro Democrático alcanzó la mayor representación política en la Cámara baja, con 32 escaños - crédito Colprensa

Más de 18’961.246 votos fueron contabilizados en la elección de la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2026-2030, según el boletín número 79 de preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La composición del nuevo Congreso incorpora mecanismos de representación especial para diversos sectores sociales. Además, la fórmula vicepresidencial del candidato presidencial que alcance el segundo lugar en la elección tendrá derecho a una curul en la Cámara, de acuerdo con el Estatuto de la Oposición.

Un total de 183 representantes fueron elegidos mediante voto popular, agrupándose en circunscripciones tanto territoriales como especiales para asegurar la presencia de diferentes partidos y movimientos.

El Centro Democrático, liderado naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe, encabeza el listado de partidos políticos que estarán en la Cámara baja del legislativo con 32 curules.

La colectividad obtuvo la mayor representación en el departamento de Antioquia, alcanzando 7 curules, consolidando una presencia significativa en esta región. También tuvo presencia significativa en Bogotá D.C., con 6 representantes, y en Santander, con 2 curules.

Entre los bloques con mayor dispersión territorial, el Partido Liberal (con 31 escaños) registró curules en 24 de los 32 departamentos del país, lo que evidencia una distribución extendida y homogénea.

Por su parte, el Pacto Histórico se consolida como la tercera bancada más numerosa, con 29 representantes. El movimiento político afín al presidente Gustavo Petro lideró en Bogotá D.C. al asegurar 8 representantes, y logró posiciones destacadas en Valle del Cauca (6 curules) y Antioquia (3 curules).

El listado, que incluye tanto partidos como coaliciones, destaca la presencia de otras agrupaciones con relevancia nacional.

El Partido Conservador alcanzó 18 curules en la Cámara de Representantes, en la que se destacó en el departamento de Tolima, donde alcanzó 3 curules, y mantuvo presencia en Bolívar y Antioquia con 2 curules en cada uno, además de departamentos del Caribe y el centro del país.

Del mismo modo, Cambio Radical sumó 13 escaños, que registró su mejor resultado en Atlántico, donde obtuvo 3 curules. En Antioquia, Córdoba, Guainía, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Vaupés, sumó una curul por departamento.

Así mismo, la Alianza Verde llegó a 7 representantes, concentrandose principalmente en Bogotá D.C. y Boyacá, con 2 curules en cada uno, y una presencia adicional en Casanare y Santander, respectivamente.

De igual forma, el Partido de la U sumó 11 escaños, obteniendo mayor presencia en Valle del Cauca (2 curules), y logrando escaños en departamentos como La Guajira, Meta, Guainía, Sucre, y Vaupés, mostrando una distribución en regiones periféricas y en el Caribe.

Otros movimientos políticos que alcanzaron curules en la Cámara de Representantes

La distribución refleja la fragmentación característica del sistema político colombiano, donde varias fuerzas logran acceder a la representación nacional.

En cuanto a resultados regionales concentrados, Primero Córdoba se aseguró dos curules en Córdoba y Creemos, movimiento liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, obtuvo dos escaños en el departamento de Antioquia.

La participación de partidos de alcance zonal quedó reflejada en casos como La voz del Amazonas, con una curul en en ese departamento, y Coalición Caquetá, que conquistó una curul en el sur del país.

Algunos movimientos y coaliciones obtuvieron representación única: Salvación Nacional en Bogotá D.C., Partido Demócrata Colombiano en Cundinamarca, Fuerza Cauca en el Cauca, Liga de Gobernantes y Ahora Colombia en el Valle del Cauca, Partido político La Fuerza en Sucre, y Avancemos Nariño en ese departamento.

En las circunscripciones especiales, Expresión Afroambiental y Partido Ecologista Colombiano obtuvieron una curul cada uno por la circunscripción afrodescendiente, mientras que MAIS sumó dos curules por la circunscripción indígena.

MIRA contabilizó tres curules asociadas a coaliciones en Cundinamarca, Caquetá y con el Centro Democrático en Bolívar. Partido ASI se adjudicó dos escaños repartidos entre Caldas y Vaupés. Coalición demócrata amplia por la paz consiguió una curul en Magdalena.

La nueva Cámara de Representantes estará marcada por la dispersión de fuerzas políticas y la necesidad de alianzas para la aprobación de proyectos legislativos, mientras los partidos mayoritarios deberán negociar con agrupaciones regionales y representantes de minorías para alcanzar mayorías decisorias.

