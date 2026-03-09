Así quedó la lista de candidatos presidenciales en Colombia tras conocerse los tres ganadores de las consultas interpartidistas

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López, estarán en la contienda electoral, que se realizará este 31 de mayo de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Colprensa/Luisa González/REUTERS

Colombia definió la lista de los dieciséis aspirantes que competirán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026, luego de que se conocieran los tres candidatos elegidos en las consultas presidenciales de este 8 de marzo de 2026.

Las consultas permitieron que Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López se sumaran oficialmente a la carrera por la presidencia. Valencia obtuvo la victoria en la Gran Consulta por Colombia, Barreras encabezó la consulta del Frente por la Vida y López lideró la Consulta de las Soluciones, cada uno consolidando su candidatura en el escenario nacional.

En total, dieciséis nombres figuran en la lista de candidatos que buscarán el respaldo ciudadano para alcanzar la jefatura del Estado. Entre quienes lograron su inscripción por consultas, avales partidistas o movimientos independientes, la diversidad de trayectorias profesionales y políticas marca el pulso de esta contienda.

Iván Cepeda consiguió su paso a la primera vuelta presidencial tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico, superando a Carolina Corcho. El Consejo Nacional Electoral determinó que su participación en la consulta del Frente por la Vida resultaba inviable, razón por la que Cepeda avanzó directamente a la competencia del 31 de mayo.

Iván Cepeda consiguió su paso a la primera vuelta presidencial tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico, superando a Carolina Corcho - crédito Colprensa

Por su parte, Abelardo de la Espriella inscribió su candidatura con el movimiento Defensores de la Patria. Es conocido por su labor como abogado penalista y por liderar la firma De Espriella Lawyers, representando figuras de la vida pública nacional.

Otro nombre destacado es Sergio Fajardo, que vuelve a presentarse tras haber participado en las elecciones de 2018 y 2023.

Fajardo, matemático y exprofesor universitario, recibió el apoyo de Dignidad y Compromiso, partido que cofundó en 2023. Además, fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, cargos que fortalecieron su perfil público.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, se impuso en la Gran Consulta por Colombia al sumar más de dos millones y medio de votos, superando a otros precandidatos de la derecha y el centro-derecha como Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila.

Claudia López se convirtió en candidata presidencial después de ganar la consulta de la coalición denominada Consulta de las Soluciones, en la que también participó Leonardo Huertas. López, exalcaldesa de Bogotá, representa a este bloque político en la disputa por la presidencia.

Claudia López se convirtió en candidata presidencial después de ganar la consulta de la coalición denominada Consulta de las Soluciones - crédito cortesía equipo Claudia López

Roy Barreras es médico y cuenta con una trayectoria política de más de veinte años. Ha desempeñado cargos en el Congreso, donde fue presidente del Senado en dos ocasiones y ocupó curules tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Entre los aspirantes que formaron parte del Gobierno de Gustavo Petro destaca Luis Gilberto Murillo, que fue canciller y embajador de Colombia en Estados Unidos. Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, también anunció su participación tras su salida del gobierno. Mauricio Lizcano, quien ocupó el cargo de ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se sumó a la carrera presidencial luego de dejar la administración actual.

El listado se completa con Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, que optó por ir directamente a la primera vuelta sin participar en consultas adicionales.

Daniel Palacios y Miguel Uribe Londoño también figuran entre los candidatos. Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se postuló tras distanciarse del Centro Democrático y recibir el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se postuló tras distanciarse del Centro Democrático - crédito Miguel Uribe Londoño / Instagram

Felipe Córdoba, excontralor de Colombia, contaba con el aval del Partido Conservador, pero renunció a este y confirmó que seguirá la contienda a través de firmas, que están avaladas por la Registraduría. Clara López, exsenadora, participa bajo el aval del Movimiento Unitarios, mientras que Santiago Botero, empresario e ingeniero agrónomo formado en Honduras, se sumó a la disputa presidencial desde el movimiento Colombia, Pa Lante Unida.

Hasta el 13 de marzo de 2026 hay plazo para que políticos como Germán Vargas Lleras o cualquier otra persona pueda inscribirse como candidato presidencial.