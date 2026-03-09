Angélica Lozano se pronunció tras ‘quemarse’ en las elecciones al Senado 2026: “Cerraré con broche de oro”

Ángela Lozano no logra mantenerse en el Senado tras las elecciones del 8 de marzo de 2026 - crédito Angelica Lozano/Facebook

La senadora Angélica Lozano, que se postuló para mantener su curul en el Senado en las elecciones del 8 de marzo de 2026, no logró los resultados esperados. Tras la jornada electoral, la política del Partido Verde fue superada por otros candidatos, incluido su compañero de partido Jota Pe Hernández, que se destacó como el más votado de esta agrupación.

Lozano, que fue representante a la Cámara durante el periodo 2014-2018, dio el salto al Senado en 2022; en esta ocasión, se esperaba que continuara con su labor legislativa. No obstante, el resultado fue un revés, ya que obtuvo solo 37.033 votos, lo que representó un 0,29% de los sufragios, y quedó fuera del Congreso. Un número que no fue suficiente para asegurar su reelección.

La senadora del Partido Verde se quedó fuera del Congreso con apenas 37.033 votos, un 0,29% - crédito Registraduria

Cabe destacar que Angélica Lozano, esposa de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata a la Presidencia de la República, logró ganar la consulta interpartidista en la misma jornada electoral, lo que fortaleció su camino hacia la primera vuelta, no obstante, en las elecciones para el Congreso, no obtuvo la victoria.

Después de su derrota en las urnas, la senadora permaneció en silencio durante varias horas. Sin embargo, más de cuatro horas después, finalmente decidió romper su silencio y compartir un breve mensaje en sus redes sociales. En su mensaje, se percibió claramente la sorpresa ante el resultado de las elecciones: “Gratitud desde el alma a tanta gente por su apoyo y cariño”.

El mensaje de Lozano, aunque marcado por la tristeza del fracaso electoral, también mostró su compromiso con el trabajo legislativo que aún le queda por hacer hasta el final de su mandato, el 20 de julio de 2026. A pesar de no haber alcanzado la victoria en estas elecciones, la senadora expresó su intención de concluir su ciclo legislativo de la mejor manera posible.

A pesar de su derrota, Angelica Lozano señaló que sigue comprometida con su trabajo legislativo hasta el 20 de julio de 2026 - crédito @AngelicaLozanoC/X

En su post, Angélica Lozano destacó los proyectos en los que trabajará en los próximos meses, por lo que se comprometió a hacer realidad iniciativas importantes, como las que se refieren a la cuota alimentaria y la protección a los contratistas de servicios.

“Cerraré con broche de oro mi trabajo en el Congreso, logrando que los proyectos de ley de cuota alimentaria y protección a contratistas de servicios sean realidad en junio”, se lee en su publicación de X.

Su mensaje fue recibido en las redes sociales con muestras de apoyo, aunque algunos señalaron que su derrota en las elecciones se debía a que retiró su respaldo al presidente Gustavo Petro y sus proyectos de Gobierno. Esta crítica puede ser verdadera o no, pero lo cierto es que Angélica Lozano perdió un gran número de seguidores entre un periodo y otro.

El distanciamiento de Ángela Lozano de Gustavo Petro pudo haber costado su reelección en el Senado - crédito Colprensa

¿Qué pudo molestar a los votantes de la legislatura de Angélica Lozano?

Angélica Lozano llegó al Congreso respaldando la candidatura de Gustavo Petro, pero una vez que él asumió la presidencia, la legisladora se distanció de varios de sus discursos y políticas. Este cambio de postura pudo haber generado malestar entre algunos de los ciudadanos que la apoyaron, ya que votaron por una postura y no por otra; aunque es incierto si este fue el factor determinante, pudo influir en su derrota en las elecciones.

Lo cierto es que, en tiempos recientes, lo que más recuerdan los ciudadanos de Angélica Lozano es su última polémica. Ella comenzó a “apropiarse” de ciertos proyectos del Gobierno nacional, como la reforma laboral, que estuvo a punto de fracasar.

Y es que en la comisión que presidía, Angélica Lozano logró sacar adelante la reforma, aunque con algunos cambios; no obstante, en su base, el proyecto seguía siendo impulsado por los congresistas del Pacto Histórico.

A pesar de perder el Senado, Anggélica Lozano promete continuar luchando por la protección a contratistas y la cuota alimentaria - crédito Colprensa

Cuando se aprobó la reforma, Ángela Lozano afirmó que era un triunfo de su labor legislativa. Ante la avalancha de críticas, aclaró que lo que quería expresar era que había sido parte de su gestión, pero que nunca había dicho que fuera exclusivamente suya.

Lo cierto es que este fue uno de los aspectos que llamó la atención durante su campaña y probablemente no fue bien recibido por los votantes que la apoyaron en 2022 y que parece que la abandonaron en 2026.