Amaranta Hank reaccionó a confrontación entre Margarita Rosa de Francisco y un político en Miami: “Patético”

Un video que circula en redes sociales ha puesto en el centro de la conversación a Margarita Rosa de Francisco y a Amaranta Hank, luego de un encuentro incómodo en una calle de Estados Unidos.

Las imágenes muestran cómo la actriz caleña fue abordada por un hombre que la interpeló sobre asuntos políticos, desencadenando una ola de reacciones tanto de apoyo como de rechazo.

Durante la grabación, la artista respondió con mesura ante las insistentes preguntas, manteniendo la calma y un tono respetuoso, incluso cuando el interlocutor — identificado por usuarios como simpatizante de Abelardo de la Espriella — le cuestionó directamente su respaldo al senador Iván Cepeda.

De Francisco no dudó en reafirmar su postura política, declarando: “No me vas a convencer de votar por él... ni con una pistola en la sien le voto a este hombre”, en referencia a De la Espriella.

La respuesta de Amaranta Hank y el contexto político

La situación generó debates en línea y provocó una fuerte reacción de Amaranta Hank, quien recientemente obtuvo una curul por el Pacto Histórico tras las votaciones del 8 de marzo.

La periodista y exactriz de contenido para adultos respondió a un post en el que se criticaba la actitud de Margarita Rosa de Francisco durante el encuentro, acusándola de “evadir” los temas políticos en pleno periodo electoral.

Frente a las críticas, Hank lanzó calificativos contundentes contra el hombre que abordó a la actriz, tildándolo de “payaso, grosero, patético, imbécil, irrespetuoso” en su publicación. Su mensaje reflejó el malestar que generó la escena, sumándose así a las voces que la consideraron una situación fuera de lugar.

Sus seguidores respaldaron las declaraciones de la nueva senadora, pues cada persona es libre de elegir por quien votar.

Nueva senadora del Pacto Histórico

La victoria de Amaranta Hank como senadora por el Pacto Histórico marcó un hecho inédito en las elecciones legislativas de Colombia celebradas el 8 de marzo de 2026. El bloque oficialista obtuvo el 22,84 % de los votos en el Senado, lo que se tradujo en más de 4,2 millones de sufragios y 25 curules, según el preconteo con el 89 % de las mesas escrutadas.

El resultado permitió a Hank, exactriz de cine para adultos y activista, confirmar su llegada al Congreso a través de un breve mensaje en redes sociales: “Lo logramos”.

Su candidatura generó debate por su pasado en la industria sexual, tema que ella ha reivindicado abiertamente y que, lejos de ocultar, transformó en bandera política.

Amaranta Hank defendió que las mujeres que han trabajado en el ámbito sexual contribuyen a la economía del país, generan empleo y mantienen a sus familias. Señaló que la participación política de quienes provienen de la industria para adultos enfrenta prejuicios y una estructura de poder que consume sus servicios pero rechaza reconocer sus voces en el espacio público.

La nueva senadora expresó: “No quiero que me perdonen mi pasado ni que piensen que ahora soy mejor que antes. Quiero que reconozcan mi poder, el poder de mi voz y el poder de mis compañeras”. Hank cuestionó la doble moral de la sociedad colombiana y la exclusión institucional de las trabajadoras sexuales, afirmando que su experiencia le brindó conocimiento sobre desigualdad, violencia y resiliencia.

Su postulación representa a quienes han sufrido censura o violencia por haber participado en actividades sexuales pagas. El caso de Amaranta Hank abre el debate sobre la legitimidad y el valor de las trayectorias diversas en la política colombiana, y pone en el centro la exigencia de dignidad y reconocimiento para las voces históricamente marginadas.