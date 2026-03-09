Colombia

Álvaro Uribe se quemó y no llegará al Senado: es la primera vez que pierde unas elecciones

El expresidente colombiano se encuentra ubicado en la posición 25 de la lista del Centro Democrático, que hasta ahora solo superan los dos millones de votos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

Con el 78,88% de las mesas escrutadas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se encontraba en la posición 25 de la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, no logró obtener su curul en el legislativo.

De acuerdo con los resultados mostrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el partido liderado por el exmandatario colombiano entre 2002 y 2010 obtuvo 2.321.000 votos, lo que corresponde al 15,69% de la totalidad de sufragios, solamente superado por el Pacto Histórico que alcanzó 3.373.000 apoyos ciudadanos, es decir, el 22,80% del sufragio total, respectivamente.

Teniendo en cuenta esta votación, la colectividad afin al Gobierno del presidente Gustavo Petro tendría 25 curules, mientras que el partido de oposición solo sumaría 17 curules, lo que dejaría por fuera al expresidente de la rama legislativa.

Esta es la primera vez que el exjefe de Estado pierde en unas elecciones nacionales, ya que en los anteriores comicios, tanto de Gobernación de Antioquia como de Senado y Presidencia, había obtenido la mayoría de votos de la ciudadanía.

Noticia en desarrollo...

