Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata terminan en el calabozo tras fuerte sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'

La tensión se apoderó de La casa de los famosos Colombia 3 cuando El Jefe anunció una sanción a tres de las concursantes, resaltando que “en mi casa hay reglas y deben cumplirse. Han cometido faltas que deben ser sancionadas”.

Con esta decisión, Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata fueron enviadas al calabozo por violar normas fundamentales del programa.

En una de las escenas que desencadenaron la medida, Alexa Torrex justificó su accionar al afirmar: “No quiero que nadie me vea la cara, ni quiero verle la cara a nadie”, mientras caminaba con una de las sábanas cubriendo su cuerpo.

Las razones de la sanción para la creadora de contenido se habrían desencadenado debido a su determinación de cubrirse por completo, sin que los seguidores del formato pudieran verla, realizando algún tipo de acción que atentara en su cotra, como de la producción e impidiendo que se vea el juego completamente.

Asimismo, en la noche del 7 de marzo durante la fiesta que ofrece El Jefe como un rato de esparcimiento y distracción, el comportamiento de Beba y Mariana Zapata también llamó la atención.

El máximo líder de la casa estudio destacó que "Beba y Mariana, después de la presentación de los invitados musicales, ustedes dos se abrazaron intencionalmente para tapar sus micrófonos y que no se pudiera escuchar su conversación. Además, susurraron y se comunicaron por medio de señas. Esto también está prohibido“.

Al determinar el castigo, El Jefe fue tajante al reiterar la medida: “Por estas razones he decidido lo siguiente: las tres pasarán esta noche en el calabozo y nadie más podrá entrar”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y varios seguidores del programa consideraron prudente el castigo, con el objetivo de que las tres participantes empiecen a convivir de una manera diferente. Otros, por su lado, pensaron que esto generará nuevos roces entre los participantes.