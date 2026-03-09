Colombia

Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata terminan en el calabozo tras fuerte sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'

El Jefe sancionó a tres concursantes y las envió directamente al castigo, lo que encendió la tensión y sorprendió a todos en el ‘reality’

Las participantes se llevaron una sorpresa con la decisión de la producción del 'reality' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

La tensión se apoderó de La casa de los famosos Colombia 3 cuando El Jefe anunció una sanción a tres de las concursantes, resaltando que “en mi casa hay reglas y deben cumplirse. Han cometido faltas que deben ser sancionadas”.

Con esta decisión, Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata fueron enviadas al calabozo por violar normas fundamentales del programa.

En una de las escenas que desencadenaron la medida, Alexa Torrex justificó su accionar al afirmar: “No quiero que nadie me vea la cara, ni quiero verle la cara a nadie”, mientras caminaba con una de las sábanas cubriendo su cuerpo.

Una nueva ronda de nominaciones
Una nueva ronda de nominaciones pone en riesgo la permanencia de varios concursantes en el reality - crédito cortesía Canal RCN

Las razones de la sanción para la creadora de contenido se habrían desencadenado debido a su determinación de cubrirse por completo, sin que los seguidores del formato pudieran verla, realizando algún tipo de acción que atentara en su cotra, como de la producción e impidiendo que se vea el juego completamente.

Asimismo, en la noche del 7 de marzo durante la fiesta que ofrece El Jefe como un rato de esparcimiento y distracción, el comportamiento de Beba y Mariana Zapata también llamó la atención.

El máximo líder de la casa estudio destacó que "Beba y Mariana, después de la presentación de los invitados musicales, ustedes dos se abrazaron intencionalmente para tapar sus micrófonos y que no se pudiera escuchar su conversación. Además, susurraron y se comunicaron por medio de señas. Esto también está prohibido“.

Tras conocerse el video, Alexa
Tras conocerse el video, Alexa fue acusada en redes sociales de inventar la agresión de Lady Noriega - crédito cortesía Canal RCN

Al determinar el castigo, El Jefe fue tajante al reiterar la medida: “Por estas razones he decidido lo siguiente: las tres pasarán esta noche en el calabozo y nadie más podrá entrar”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y varios seguidores del programa consideraron prudente el castigo, con el objetivo de que las tres participantes empiecen a convivir de una manera diferente. Otros, por su lado, pensaron que esto generará nuevos roces entre los participantes.

