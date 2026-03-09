La Alcaldía de Medellín le pidió a Juan Valdez que le pague: la cadena debe más de $7.000 millones por el pago del impuesto de Industria y Comercio

La Subsecretaría de Tesorería de Medellín reclama a Juan Valdez el pago de $7.923 millones por impuesto de Industria y Comercio del año 2020 - crédito @GermanBahamon/X

La Alcaldía de Medellín le informó a los operadores de Juan Valdez, a través de un mandamiento de pago, sobre el pago de $7.923 millones por concepto del impuesto de Industria y Comercio del 2020, mientras la empresa gestora de la marca, Procafecol, sostiene que la medida es improcedente e identifica errores en el cálculo del monto exigido.

La compañía, operadora de la reconocida marca de café colombiano, considera que el proceso no tendrá un impacto relevante en su situación financiera, según un comunicado difundido por la propia empresa y reportado por la Subsecretaría de Tesorería del Distrito de Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Resolución No. 202620020623, expedida por la Unidad de Cobranzas de la Subsecretaría de Tesorería, formaliza el cobro de la suma señalada y suma intereses y gastos generados durante el proceso administrativo.

Además, el acto ordena el embargo preventivo de dos establecimientos de comercio de Procafecol, una medida cautelar amparada en la normativa tributaria aplicable a estos procedimientos.

La Resolución 202620020623, emitida por la Subsecretaría de Tesorería de Medellín, formalizó el cobro fiscal y ordena el embargo preventivo de dos establecimientos comerciales bajo control de Procafecol - crédito Colprensa/El Colombiano

La notificación formal del mandato de pago fue recibida por Procafecol el 11 de febrero de 2026. El 6 de marzo de 2026, la compañía presentó excepciones frente al mandamiento de pago, anexando argumentos jurídicos y pruebas documentales en busca de anular la exigencia tributaria formulada por la administración distrital.

Entre los puntos defendidos por la empresa se destacan objeciones a la oportunidad de la actuación administrativa y a la competencia temporal invocada por las autoridades fiscales para ejecutar el cobro. Procafecol argumenta que la actuación sería extemporánea y que el Distrito de Medellín carecería de competencia para reclamar el pago bajo esas condiciones.

“En la fecha de este comunicado (6 de marzo de 2026) la Compañía presentó oportunamente las excepciones al mandamiento de pago y los fundamentos jurídicos y fácticos para sustentar la improcedencia del cobro, la extemporaneidad y falta de competencia temporal de la actuación, así como los errores en la determinación de la suma reclamada por la administración tributaria, entre otros”, se observa en el documento.

De acuerdo con el comunicado oficial, la compañía también identificó errores en el cálculo del valor exigido dentro del mandamiento de pago. Procafecol solicitó la revisión de la cifra total y la verificación detallada de los procedimientos aplicados por la autoridad tributaria.

El proceso se encuentra actualmente en la fase de análisis de las excepciones presentadas. Las autoridades municipales deberán evaluar los argumentos y pruebas ofrecidos antes de tomar nuevas medidas administrativas.

Procafecol presentó pruebas y argumentos jurídicos ante la notificación de cobro, cuestionando la oportunidad y competencia de la autoridad local - crédito Procafecol/Superintendencia Financiera

La orden de embargo preventivo se dirige sobre dos establecimientos comerciales bajo el control de Procafecol S.A. La empresa explicó que dicha medida no constituye una decisión final respecto de la existencia o exigibilidad de la deuda, sino que representa una herramienta de carácter provisional con la que los entes territoriales buscan garantizar el eventual recaudo de los impuestos reclamados mientras se resuelve el litigio.

“El acto administrativo contempla el embargo preventivo de dos (2) establecimientos de comercio de la compañía, como medida cautelar habitual en este tipo de procesos conforme a la normativa aplicable”, se añade en el documento.

La compañia enfatizó que mantendrá el monitoreo sobre el desarrollo del expediente administrativo y que notificará a los interesados sobre cualquier novedad sustantiva que surja en la evolución del procedimiento.

Procafecol S.A. fue fundada en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el mandato exclusivo de explotar comercialmente la marca Juan Valdez.

La Federación, organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 548.000 familias caficultoras, impulsó la creación de la compañía para posicionar el café colombiano en los mercados nacionales e internacionales a través de tiendas y nuevos canales de distribución.

La estrategia original se concentró en la apertura de tiendas bajo la enseña Juan Valdez, diversificándose más tarde hacia canales de franquicia y venta minorista.

El proceso administrativo afecta únicamente el impuesto correspondiente al año fiscal 2020 y no implica decisión final sobre la deuda reclamada, por Procafecol, compañía que administra a Juan Valdez - crédito Superintendencia Financiera

Según los datos de la empresa, los ingresos obtenidos a través de la comercialización de los productos bajo esta marca contribuyen directamente a la generación de valor para los caficultores representados por la Federación.

El portafolio de productos Juan Valdez se orienta hacia el segmento de café premium y está asociado internacionalmente a altos estándares de calidad. Las regalías derivadas de las ventas en distintos países generan recursos adicionales para el sector cafetero colombiano.

El litigio iniciado por la Subsecretaría de Tesorería de Medellín circunscribe su reclamo al pago del impuesto de Industria y Comercio correspondiente solo al período gravable de 2020. La resolución definitiva del proceso dependerá de la valoración que realicen las autoridades municipales sobre las excepciones y pruebas aportadas por Procafecol.