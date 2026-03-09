Abelardo de la Espriella arremetió contra “la falsa derecha” y asegura: “El Tigre va a primera vuelta”

Abelardo de la Espriella reaccionó en redes sociales a los resultados de las consultas y al panorama político tras las elecciones. - crédito REUTERS/Luisa González

Tras la jornada electoral del 8 de marzo, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó una serie de mensajes en sus redes sociales en los que criticó los resultados de las consultas interpartidistas, cuestionó el gasto público destinado a ese mecanismo y lanzó fuertes críticas contra lo que denominó “la falsa derecha”.

En sus publicaciones, el jurista también rechazó las afirmaciones de algunos sectores políticos que aseguran que la senadora Paloma Valencia derrotó a “el Tigre” (como se le conoce políticamente) en la consulta del sector. Según explicó, esa comparación es incorrecta porque él no participó en ese proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En uno de sus primeros mensajes, De la Espriella aseguró que las consultas no lograron una amplia legitimidad electoral, al considerar que una parte importante del electorado expresó rechazo a ese mecanismo.

“Las consultas fracasaron: los votos nulos son el tercer resultado más grande por encima de la mayoría de candidatos y los votos nulos + los no marcados son el segundo resultado más grande”, escribió el precandidato en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella aseguró que los resultados de las consultas reflejan rechazo ciudadano, señalando el alto número de votos nulos y no marcados. - crédito @AbelardoPTE/X

De acuerdo con su interpretación, este comportamiento en las urnas refleja un inconformismo de los votantes frente al proceso de consultas, en el que participaron 16 aspirantes de diferentes sectores políticos.

El abogado agregó que, en su opinión, solo uno de los candidatos logró superar la suma de votos nulos y no marcados, lo que, según él, demostraría el bajo respaldo que tuvieron varios de los aspirantes en ese mecanismo.

Cuestionamientos por el gasto público

Otro de los puntos que generó polémica en sus publicaciones fue el costo de las consultas interpartidistas para el Estado.

En otro de sus mensajes, De la Espriella señaló que, pese a lo que considera un resultado limitado en participación y respaldo, el país deberá asumir un millonario gasto público por la realización de estas votaciones.

“Por supuesto que hoy las consultas celebran... les queda por celebrar que en total el Estado repartirá entre los 16 participantes de las tres consultas nada más y nada menos que $58.340.480.000 pesos”, afirmó.

El abogado enfatizó la cifra en su publicación y agregó una crítica directa al uso de los recursos públicos.

“Ojo, no 58 millones, 58 mil trescientos cuarenta millones... pero no hay plata para medicamentos”, escribió en la red social.

El candidato criticó el gasto estatal de más de $58.340 millones destinado a financiar las consultas interpartidistas. - crédito @AbelardoPTE/X

Sus declaraciones se suman a otras críticas que han surgido en distintos sectores políticos sobre los costos del sistema electoral y la financiación estatal de campañas y consultas.

“Paloma no le ganó al Tigre”

Uno de los mensajes que más reacciones generó fue el dirigido a sectores de la derecha que celebraron el triunfo de la senadora Paloma Valencia en la consulta de su sector.

La congresista obtuvo más de tres millones de votos, consolidándose como la candidata de esa coalición para las elecciones presidenciales.

Sin embargo, De la Espriella cuestionó la narrativa según la cual Valencia habría derrotado a otros aspirantes externos a ese proceso.

“¿Por qué la falsa derecha dice que Paloma le ganó al Tigre si el Tigre no participó?”, escribió.

El precandidato agregó que la verdadera comparación debería hacerse únicamente entre quienes sí participaron en la consulta, y no con aspirantes que decidieron seguir otro camino electoral.

“La verdadera conclusión es que Paloma le ganó a Oviedo, a Pinzón, a Luna, a Cárdenas y a los demás participantes de la consulta. El Tigre va a Primera Vuelta”, afirmó.

De la Espriella afirmó que es incorrecto decir que Paloma Valencia derrotó al “Tigre”, pues él no participó en la consulta. - crédito @AbelardoPTE/X

Con esa frase, el abogado reiteró que su candidatura no depende de los resultados de ese mecanismo, ya que su aspiración presidencial se proyecta directamente hacia la primera vuelta.

Mensaje sobre el partido de las Farc

En otra de sus publicaciones, De la Espriella también se refirió al resultado electoral del partido político surgido tras el Acuerdo de Paz con las FARC, al destacar que, según los resultados, no obtuvo representación en el Senado en esta elección.

“Independiente de las diferencias, hoy todos los colombianos debemos celebrar que el partido de las Farc dejará de tener representación en el Senado”, escribió.

En el mismo mensaje recordó que esa colectividad había contado con curules garantizadas en el Congreso tras la firma del acuerdo de paz, y aseguró que el resultado actual marca un cambio en el panorama político.

“Pasaron de tener 10 curules regaladas por Santos en Senado y Cámara a 0 curules. ¡Firmes por la patria!”, añadió.

Un nuevo escenario político tras las consultas

Las declaraciones de De la Espriella se producen en medio de las múltiples reacciones políticas que dejaron las consultas interpartidistas del 8 de marzo, en las que diferentes coaliciones escogieron a sus candidatos presidenciales.

En ese proceso, la senadora Paloma Valencia logró la victoria dentro de la consulta del sector de derecha, posicionándose como una de las principales aspirantes a la Presidencia.

Mientras tanto, figuras como De la Espriella decidieron no participar en ese mecanismo, apostando por una estrategia electoral distinta de cara a la primera vuelta.

En ese contexto, el abogado ha insistido en que su candidatura seguirá su propio camino político, por lo que considera que no es válido compararlo con los resultados de una consulta en la que no compitió.

“El Tigre va a primera vuelta”, reiteró el precandidato en su mensaje, dejando claro que su aspiración presidencial buscará medirse directamente en las elecciones nacionales.