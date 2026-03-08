Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente en el Amazonas que preocupó a sus seguidores: tuvo que ser intervenido de urgencia

Yeferson Cossio sufrió accidente en el Amazonas, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata tras golpe en el rostro - crédito captura de pantalla @Yefito/ YouTube

El creador de contenido Yeferson Cossio sufrió un accidente en el Amazonas que requirió atención médica de urgencia.

La situación ocurrió durante una de sus habituales travesías en esa región de Colombia, donde documentaba sus actividades para sus seguidores en redes sociales, situación que quedó documentada en un video que Cossio compartió en su canal de YouTube.

Cossio se encontraba grabando material audiovisual cuando decidió lanzarse desde una considerable altura hacia un río amazónico. El salto terminó con un fuerte impacto en el rostro y, según se aprecia en el video compartido, el propio Cossio expresó en ese momento: “me reventé la boca”, manifestando el dolor y la sorpresa por el accidente.

El incidente provocó una lesión en uno de sus dientes y generó una rápida reacción tanto de su equipo como de los habitantes locales que lo acompañaban. Tras el golpe, el creador de contenido mostró a la cámara las consecuencias inmediatas en su boca y explicó que el dolor fue intenso.

A pesar de la gravedad del impacto, Cossio optó por continuar con parte de sus actividades y mantuvo informados a sus seguidores sobre su estado.

“Me está doliendo mucho, marica, me volé un diente pa la mierda y una carilla, es que me di durísimo, pero bueno, ya no hay tiempo pa’ chillar”, dijo el creador con su particular personalidad y siguió lanzándose al río con sus amigos.

La situación lo llevó a buscar atención médica en forma inmediata. Primero acudió a un servicio de urgencias, donde recibió los primeros auxilios, y posteriormente fue atendido por un odontólogo.

En esa consulta, los especialistas realizaron la reparación y sutura de la zona afectada. “Recibí atención profesional para el daño en mi boca”, narró el propio Cossio en una de sus historias de Instagram.

En las imágenes se observa a Yeferson Cossio mientras recibe atención de urgencia por parte de un profesional de la salud, quien procede a suturar la herida ubicada bajo su labio superior.

El golpe le dejó un orificio visible tras la caída. “Bueno, llegamos para que cosan, muchas gracias por atenderme”, expresó Cossio durante el procedimiento. El médico le explicó los pasos necesarios para la recuperación y, al examinar la lesión, comentó: “Yo veo el hueco más grande y es profundo también”.

Durante el proceso de recuperación, el creador de contenido compartió imágenes y videos del incidente, asegurando que documentó todo el proceso en su teléfono móvil.

“Tengo muchos videos del accidente para mostrarles”, afirmó, al tiempo que enseñaba la galería de su celular a sus seguidores.

El hecho no impidió que Cossio continuara explorando el Amazonas y compartiendo detalles de su viaje. El propio antioqueño señaló que el percance no le restó entusiasmo a su travesía y que seguirá bajo observación médica hasta completar la recuperación de su boca.

El historial médico reciente de Cossio incluye otros episodios que han causado preocupación entre su audiencia. Meses atrás, el creador de contenido reveló que durante una salida recreativa también requirió atención de urgencias por un inconveniente cardíaco.

Yeferson Cossio revela avances en su estado cardíaco y explica los próximos pasos médicos

En medio de la recuperación por el accidente sufrido en el Amazonas, Yeferson Cossio también enfrenta un delicado proceso médico vinculado a su salud cardíaca. El influenciador colombiano ha mantenido informada a su comunidad sobre el avance de su estado y las intervenciones a las que debe someterse, compartiendo detalles a través de sus redes sociales, donde suma más de doce millones de seguidores.

Recientemente, Cossio comunicó que, aunque su corazón muestra cierta mejoría, todavía debe someterse a procedimientos especializados. “Mi corazón está un poco mejor, me salvé del ecocardiograma transesofágico y de la cardioversión eléctrica que me iban a hacer hoy. Pero la próxima semana sí me tengo que hacer un aislamiento eléctrico de venas pulmonares”, explicó en sus historias de Instagram al referirse a los próximos pasos en su tratamiento.

El creador de contenido también relató el contexto de estas intervenciones. Mientras se encontraba conectado a varios aparatos médicos y recostado en una camilla, detalló: “Acá vamos, me van a hacer un electro. Estoy esperando resultados y ya dependiendo de esto, me hacen una intervención en el corazón hoy y la otra es en una semana. Espero no me dejen hospitalizado otra vez”.

Sus mensajes transmitieron calma, aunque no ocultó la incertidumbre ante la posibilidad de una nueva hospitalización.

El estado de salud de Cossio ha sido tema recurrente de conversación y preocupación en redes sociales, especialmente tras su ingreso al hospital por complicaciones cardíacas y la realización de distintos estudios. Tanto sus hermanas como él mismo han compartido con el público las diferentes etapas del proceso médico y los planes de intervención necesarios para estabilizar su condición.

Tras recibir el alta médica, Cossio publicó imágenes participando en una celebración, lo que generó críticas entre algunos internautas que cuestionaron su actitud y señalaron que no cuida su salud. Comentarios en redes reflejaron opiniones divididas: mientras algunos defendían su derecho a seguir adelante, otros lo reprocharon por no “valorar su vida”.