Rescataron a esmeraldero al que habían secuestrado después de que en un negocio le pagaron con billetes falsos

El empresario fue interceptado luego de que viajó a la capital antioqueña para vender unas piezas de oro

El empresario afirmó que viajaba a Medellín para vender unas piezas de oro - crédito Policía Nacional

Debido a los casos de inseguridad que se han registrado recientemente en el país, comerciantes de diferentes sectores han manifestado estar preocupados por la situación que se vive en varias zonas.

Por ejemplo, en un caso de esta índole, las unidades del Gaula de la Policía Nacional entregaron un informe sobre un operativo en el que fue liberado de un secuestro un esmeraldero oriundo de Bogotá que estaba en Medellín por temas de trabajo.

Las autoridades informaron que el individuo, del que no se expuso su identidad por protección, había sido citado en la capital antioqueña para concretar un negocio que incluía la venta de varias piezas de oro.

Al encontrarse con los presuntos compradores, el comerciante recibió dinero falso que identificó rápidamente, motivo por el que los criminales tomaron la decisión de secuestrarlo.

Los criminales pedían 200 millones por la liberación del esmeraldero - crédito Colprensa

La policía indicó que cinco sujetos fueron responsables del secuestro que se mantuvo durante varias horas y en el que los familiares del esmeraldero recibieron exigencias de hasta 200 millones de pesos por no asesinar al empresario.

En lugar de acceder a las peticiones de los captores, los familiares del esmeraldero informaron a las autoridades sobre lo que se estaba registrando y con ello comenzó un operativo.

De manera oportuna, la policía capturó a cinco personas e incautó ocho teléfonos celulares, con los que, según el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Henry Bello, indicó que se esclarecerá si se trata de una estructura criminal que tenía este modus operandi para delinquir.

Bello confirmó que dos de los detenidos tienen antecedentes por acceso carnal violento, mientras que los demás no aparecen en los sistemas con algún tipo de reporte sobre crímenes cometidos en el pasado.

11 víctimas de secuestro en
11 víctimas de secuestro en 2025 murieron en cautiverio - crédito Colprensa

Los secuestros fueron uno de los crímenes más registrados durante 2025

Durante 2025, el secuestro en Colombia fue uno de los crímenes que más preocupó a las autoridades, puesto que la cifra de casos reportados se duplicó frente al año anterior, pasando de 313 a 651 víctimas.

Este incremento se atribuye principalmente al fortalecimiento de grupos armados ilegales y a la expansión de sus actividades delictivas en varias regiones del país. El secuestro extorsivo fue el tipo predominante, con un alza del 128% respecto a 2024, mientras que los secuestros simples también aumentaron, registrando 174 casos en el año.

Las zonas más afectadas corresponden a áreas con presencia de estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional y distintas disidencias de las Farc, que han intensificado sus acciones contra miembros de la Fuerza Pública, autoridades locales y población civil.

Entre los casos que más atención recibieron figura el secuestro de 33 soldados en Guaviare, quienes permanecieron retenidos por más de tres días, así como la privación de la libertad del alcalde de Chimichagua, liberado luego de que se exigiera un pago económico.

Las cifras de secuestros durante
Las cifras de secuestros durante 2025 generan preocupación en el país - crédito Colprensa

Durante 2025, las autoridades lograron rescatar a 98 personas y se reportó la muerte de 11 víctimas mientras permanecían en cautiverio. Al respecto, expertos afirman que este repunte se relaciona con la consolidación territorial de grupos armados y la ausencia de estrategias efectivas de prevención y respuesta por parte del Estado. El fenómeno, además, genera preocupación por el riesgo de que el secuestro vuelva a convertirse en una práctica extendida para la financiación de organizaciones criminales.

El informe, elaborado por una fundación dedicada al análisis del conflicto, señala que, de no implementarse medidas contundentes para frenar el avance de estos grupos, los índices de secuestro podrían seguir creciendo. El contexto actual exige acciones coordinadas que permitan restablecer la seguridad en las regiones más vulnerables y evitar que se repitan cifras similares en los próximos años.

