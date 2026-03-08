Quién es Camilo Gómez Castro, el candidato al senado que fue capturado por nexos con “Papá Pitufo”

Gómez Castro fue director del Ipes durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En la tarde del 8 de marzo de 2026, durante los comicios legislativos en Colombia, la Fiscalía General de la Nación informó que fue capturado el candidato al senado Camilo Gómez Castro, vinculado al Partido de la U.

La fiscalía informó que tiene pruebas para asegurar que Gómez Castro tendría vínculos con la red criminal que es liderada por Diego Marín Buitrago “Papá Pitufo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los detalles sobre el caso, se informó que el aspirante al congreso tenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, uniformados de la policía y funcionarios de la fiscalía y la Polfa para que permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando.

Junto al político fueron detenidos José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional que habrían aprovechado sus contactos para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago.

En cuanto a Olaya Caicedo y Bacca Sánchez, se informó que uno de ellos tenía la labor de recoger dinero de comerciantes para entregarlo a los policías que permitían el ingreso del contrabando, mientras el otro tenía un rol enfocado en la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Ambos sujetos fueron imputados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

El candidato al senado fue capturado el 8 de marzo - crédito Prensa Camilo Gómez Castro

¿Quién es Camilo Gómez Castro?

En un perfil que realizó la oficina de prensa del candidato, describen a Gómez Castro como un líder social y servidor público que cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes entidades.

El candidato afirmaba que entre sus prioridades legislativas, en caso de ser elegido, estaría buscar el bienestar de los cuidadores de personas con discapacidad, mujeres rurales, miembros de la economía popular, además de empresarios y emprendedores

Camilo Gómez Castro trabajó con el presidente Gustavo Petro durante el paso del mandatario por la Alcaldía de Bogotá; allí cumplió funciones como director del Instituto para la Economía Social (Ipes).

El nacido en Bogotá es administrador público, tiene especializaciones en proyectos de desarrollo y estudió una maestría en dirección del desarrollo local en la Universidad Complutense de Madrid.

Gómez Castro se comprometió a luchar contra la corrupción cuando fue director del Ipes - crédito Ipes

En informes de investigaciones que se han revelado, ya se había mencionado la presunta importancia de Gómez Castro al interior de la estructura criminal de “Papá Pitufo”, haciendo que se recordara su promesa de luchar contra las mafias que realizó en varias ocasiones.

Una de las declaraciones más recordadas del candidato al senado fue precisamente cuando fue vinculado al Ipes durante la administración Petro en la capital del país.

“Amparar a aquellas personas que son de condición vulnerable y que merecen toda la atención y prioridad por parte del Estado, contribuyendo así a los objetivos propuestos por la administración distrital”, fue el compromiso de Gómez en esa ocasión.

Gómez Castro figura en el tarjetón electoral con el número 40 en la sección del Partido de la U - crédito Prensa de Camilo Gómez Castro

Luego de que se recordó que Gómez Castro trabajó con Gustavo Petro, el presidente de la República aseguró, en marzo de 2025, que el hoy capturado había sido designado como director del Ipes por gestión de Horacio Serpa.

“Que cómo llegó a la alcaldía, pues de la mano de Horacio Serpa. Y no creo que en esa época conociera al Pitufo, pero puedo equivocarme. Ni yo mismo en esa época conocía quién era el Pitufo; bien callado lo tenía la gran prensa, pero es costumbre de la prensa del mal y los poderosos, tratar de sindicar al que denuncia, porque no se puede permitir que alguien hable. Es el silencio el cómplice del crimen”, fueron las palabras del mandatario nacional en medio de la polémica.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro ni el Partido de la U se han pronunciado tras la captura de Camilo Gómez Castro por parte de funcionarios del CTI.