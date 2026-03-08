Colombia

Quién es Camilo Gómez Castro, el candidato al senado que fue capturado por nexos con “Papá Pitufo”

El aspirante al congreso que está vinculado al Partido de la U trabajó con el presidente Petro durante su paso por la Alcaldía de Bogotá

Guardar
Gómez Castro fue director del
Gómez Castro fue director del Ipes durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En la tarde del 8 de marzo de 2026, durante los comicios legislativos en Colombia, la Fiscalía General de la Nación informó que fue capturado el candidato al senado Camilo Gómez Castro, vinculado al Partido de la U.

La fiscalía informó que tiene pruebas para asegurar que Gómez Castro tendría vínculos con la red criminal que es liderada por Diego Marín Buitrago “Papá Pitufo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los detalles sobre el caso, se informó que el aspirante al congreso tenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, uniformados de la policía y funcionarios de la fiscalía y la Polfa para que permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando.

Junto al político fueron detenidos José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional que habrían aprovechado sus contactos para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago.

En cuanto a Olaya Caicedo y Bacca Sánchez, se informó que uno de ellos tenía la labor de recoger dinero de comerciantes para entregarlo a los policías que permitían el ingreso del contrabando, mientras el otro tenía un rol enfocado en la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Ambos sujetos fueron imputados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

El candidato al senado fue
El candidato al senado fue capturado el 8 de marzo - crédito Prensa Camilo Gómez Castro

¿Quién es Camilo Gómez Castro?

En un perfil que realizó la oficina de prensa del candidato, describen a Gómez Castro como un líder social y servidor público que cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes entidades.

El candidato afirmaba que entre sus prioridades legislativas, en caso de ser elegido, estaría buscar el bienestar de los cuidadores de personas con discapacidad, mujeres rurales, miembros de la economía popular, además de empresarios y emprendedores

Camilo Gómez Castro trabajó con el presidente Gustavo Petro durante el paso del mandatario por la Alcaldía de Bogotá; allí cumplió funciones como director del Instituto para la Economía Social (Ipes).

El nacido en Bogotá es administrador público, tiene especializaciones en proyectos de desarrollo y estudió una maestría en dirección del desarrollo local en la Universidad Complutense de Madrid.

Gómez Castro se comprometió a
Gómez Castro se comprometió a luchar contra la corrupción cuando fue director del Ipes - crédito Ipes

En informes de investigaciones que se han revelado, ya se había mencionado la presunta importancia de Gómez Castro al interior de la estructura criminal de “Papá Pitufo”, haciendo que se recordara su promesa de luchar contra las mafias que realizó en varias ocasiones.

Una de las declaraciones más recordadas del candidato al senado fue precisamente cuando fue vinculado al Ipes durante la administración Petro en la capital del país.

“Amparar a aquellas personas que son de condición vulnerable y que merecen toda la atención y prioridad por parte del Estado, contribuyendo así a los objetivos propuestos por la administración distrital”, fue el compromiso de Gómez en esa ocasión.

Gómez Castro figura en el
Gómez Castro figura en el tarjetón electoral con el número 40 en la sección del Partido de la U - crédito Prensa de Camilo Gómez Castro

Luego de que se recordó que Gómez Castro trabajó con Gustavo Petro, el presidente de la República aseguró, en marzo de 2025, que el hoy capturado había sido designado como director del Ipes por gestión de Horacio Serpa.

Que cómo llegó a la alcaldía, pues de la mano de Horacio Serpa. Y no creo que en esa época conociera al Pitufo, pero puedo equivocarme. Ni yo mismo en esa época conocía quién era el Pitufo; bien callado lo tenía la gran prensa, pero es costumbre de la prensa del mal y los poderosos, tratar de sindicar al que denuncia, porque no se puede permitir que alguien hable. Es el silencio el cómplice del crimen”, fueron las palabras del mandatario nacional en medio de la polémica.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro ni el Partido de la U se han pronunciado tras la captura de Camilo Gómez Castro por parte de funcionarios del CTI.

Temas Relacionados

Camilo Gómez CastroCapturaPapá PitufoFiscalíaPartido de la UCandidatoPerfilColombia-Noticias

Más Noticias

Agarrón entre María José Pizarro y Vicky Dávila por los tarjetones de la consulta: “Los jurados no pueden equivocarse”

El cruce de mensajes entre la candidata presidencial y la militante del Pacto Histórico evidenció la tensión en torno a la transparencia del proceso y la necesidad de evitar cualquier acción que pueda interpretarse como inducción al voto

Agarrón entre María José Pizarro

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: el país elige su Legislativo y define las consultas interpartidistas este 8 de marzo

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

Golpe a red ilegal en plena jornada electoral: capturan a cuatro hombres con $58 millones que serían para grupo armado en Tumaco

Las autoridades informaron que el dinero era transportado en una embarcación y que, según las investigaciones preliminares, habría sido enviado para fortalecer las actividades de la estructura criminal

Golpe a red ilegal en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Desde impulsar deportes colectivos hasta alcanzar la gloria en los Juegos Olímpicos, estas atletas marcaron a fuego la historia del deporte nacional

Ocho mujeres que pusieron en

Petro denunció al CNE de sabotear consultas: señaló restricciones y advirtió propaganda oficial de la Registraduría

Petro cuestionó la restricción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a la participación en las consultas populares

Petro denunció al CNE de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

Ocho mujeres que pusieron en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas