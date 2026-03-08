Colombia

Por razones de seguridad, suspenden elecciones colombianas en Israel y Palestina; Cancillería no abrirá puestos de votación

El gobierno explicó que la medida atiende la suspensión de actividades no esenciales decretada en la región, así como la necesidad de prevenir riesgos y priorizar la integridad de los ciudadanos presentes en esos países

Guardar
La Cancillería afirmó que la
La Cancillería afirmó que la prioridad es resguardar la seguridad de los ciudadanos colombianos y del personal consular en la región - crédito Khalil Ashawi/REUTERS

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la opinión pública y a la comunidad colombiana residente en Israel y Palestina que, debido a la situación actual de seguridad en ambos países, no se abrirán los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Ramallah el día 8 de marzo.

Las autoridades locales ordenaron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares como medida preventiva ante el contexto de riesgo. En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad de los ciudadanos colombianos y del personal consular, se determinó no abrir estos puestos electorales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Cancillería, la decisión responde a la necesidad de salvaguardar el bienestar de los connacionales y se mantendrá mientras persistan las condiciones que motivaron esta medida.

La recomendación oficial insta a
La recomendación oficial insta a la población a permanecer en sus hogares como medida preventiva ante los riesgos existentes - crédito Cancillería/X

Complementando este anuncio, la Cancillería comunicó que mantiene un monitoreo permanente de las jornadas electorales al Congreso de la República y Consultas en el exterior. El seguimiento se realiza desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, desde el 1 de marzo de 2026.

Este centro de operaciones brinda asistencia las 24 horas del día a los consulados colombianos en el exterior, sirviendo como canal de comunicación entre entidades nacionales e internacionales para garantizar el derecho al voto de los connacionales. El acompañamiento institucional se mantendrá hasta el 8 de marzo.

Durante la jornada electoral en el exterior, que se desarrolla entre el 1 y el 7 de marzo de 2026, Colombia cuenta con 114 puestos de votación en los cinco continentes. Para el domingo 8 de marzo, se suman otros 139 puestos de votación adicionales, ampliando la cobertura para facilitar la participación de los colombianos en el extranjero.

El Puesto de Mando Unificado
El Puesto de Mando Unificado en Bogotá monitorea las elecciones en el exterior y brinda soporte 24/7 a consulados colombianos en todo el mundo - crédito Cancillería

En 2026 se cambiaron las direcciones de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y la consulta de precandidatos a la presidencia. Estos cambios afectan sedes en 16 países: 25 en Estados Unidos, 8 en Brasil, 5 en España, 4 en Alemania, 3 en Venezuela, 2 en China, 2 en Ecuador, y uno en cada uno de los siguientes territorios: Curazao, Australia, Cuba, Chile, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia.

La Cancillería precisó que las oficinas consulares definen los puestos de votación en el exterior en función de las condiciones logísticas de cada país. Por ello, recomendó a los ciudadanos consultar las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para estar al tanto de cualquier cambio o actualización en las direcciones.

La Registraduría Nacional invitó a todos los colombianos residentes en el exterior a continuar ejerciendo su derecho al voto durante los días habilitados, recordando la importancia de su participación para incidir en el futuro del país y fortalecer la democracia.

Para estas elecciones de Congreso
Para estas elecciones de Congreso y consultas presidenciales se modificaron direcciones de 58 puestos de votación en 16 países, incluyendo Estados Unidos, Brasil y España - crédito Registraduría Nacional

Entre las sedes habilitadas para la votación en el exterior se encuentran:

  • Alemania:
    • Berlín Consulado: Taubenstrasse 23, 10117 Berlín
    • Hamburgo: WIESE eG, Centro de Educación y Producción Teatral, Wiesendamm 24, 22305 Hamburgo
    • Bremen: Parkallee 32, 28209 Bremen
    • Stuttgart: Rotebuhlstrasse 77, 70178 Stuttgart - Entrada por Herman strasse 20, 70178
  • Curazao:
    • Willemstad Consulado: 25 Hanchi Snoa, Punda, Willemstad Curazao
  • Australia:
    • Sydney Consulado: Ground Floor, 65 Berry Street, north Sydney
  • Brasil:
    • São Paulo Consulado: Av. Nove de Julho 4939 Bloco A. Sala 131 (L-V) Hotel Mercure Sao Paulo Jardins-Alameda Itu 1151 Sala Caturra (S-D)
    • Belo Horizonte: Dayrell Hotel – Rua Espirito Santo 901 – Sala Sandstone
    • Florianópolis: Novotel Florianópolis – Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos 2034 – Sala Dança
    • Porto Alegre: Hotel Manhattan – Rua Miguel Tostes 30 – Sala Brooklin
    • Curitiba: Seventh Avenue-Av. Sete de Setembro 5402-Andar16
    • Foz de Iguazú: Campus Integração UNILA – Av. Tancredo Neves 3147 – Bloco 2 – Salas A120 y A121
    • Río de Janeiro - Consulado: Praia de Botafogo 228 – Sala 801 A. Ed. Argentina
    • Recife: Rua Jose Aderval Chaves 78/109 Ed. Emp. Ivacon IV
  • Cuba:
    • La Habana - Consulado: Calle 14 N.515 entre 5 y 7 Miramar-Playa-La Habana
  • Chile:
    • Santiago Consulado: Av. Andrés Bello 2211, L 103, 7510056 Providencia
  • China República Popular:
    • Hong Kong - Consulado: 12/F, China Merchants Tower, 200 Connaught Rd Cent
    • Shanghai Consulado: No. 518 Anyuan Road, Baoba City Center Suite 2005
  • Dinamarca:
    • Copenhague Consulado: Kongens Nytorv 15, 4th Floor, 1050 Copenhagen K
  • Ecuador:
    • Guayaquil - Consulado: Edf Agora XXI Piso 8, ofi 3 frente al Mall del Sol
    • Santo Domingo Tsachilas - Consulado: Urbanización Vega, Calle Río Yuturi con Calle Río Yamino
  • España:
    • Barcelona - Consulado: Las Palmas de Gran Canaria - Calle Obispo Codina No. 3, Piso 1, CP. 35001
    • Málaga: Edificio de la Tabacalera. Cll Concejal Muñoz Cervan N°3

Para mayor facilidad, los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación utilizando la aplicación gratuita ‘aVotar’, disponible en Google Play y App Store, o a través de la página web de la Registraduría Nacional (www.registraduria.gov.co), accediendo a la sección ‘Elecciones 2026’, luego ‘Congreso de la República’ y finalmente ‘Consulta lugar de votación’.

Temas Relacionados

PalestinaIsraelCancillería de ColombiaAutoridades LocalesSeguridad ElectoralSuspensión de VotacionesElecciones 8 de marzoColombia-Noticias

Más Noticias

Así se encuentra Cristian “Chicho” Arango luego de perder el conocimiento en pleno partido: alerta en Atlético Nacional

El atacante chocó cabezas con un jugador de Águilas Doradas y se desvaneció en el campo de juego del estadio Cincuentenario, por la fecha 10 de la Liga BetPlay

Así se encuentra Cristian “Chicho”

Adulta mayor fue despojada de sus joyas de oro por dos falsos pastores que la querían “bendecir” en una calle de El Banco, Magdalena

El operativo permitió la localización del vehículo en San Fernando (Bolívar), donde los uniformados hallaron los objetos robados y detuvieron a los dos sospechosos

Adulta mayor fue despojada de

Colombia gasta mucho menos en protección social que los países de la Ocde: la brecha supera los 7 puntos del PIB

Las cifras muestran que el país aún está lejos de las economías desarrolladas, donde los sistemas de bienestar destinan una mayor proporción de recursos a pensiones, salud y transferencias sociales

Colombia gasta mucho menos en

Auditoría en Coosalud EPS destapó presuntas irregularidades administrativas, fiscales y penales: pruebas fueron enviadas a la Fiscalía

La entidad informó que las evidencias quedaron bajo custodia del auditor y que serán extraídas mediante orden de Policía Judicial para avanzar en las investigaciones correspondientes

Auditoría en Coosalud EPS destapó

J Balvin y Amber Mark se juntaron con leyendas del rock para una versión explosiva de “Jump”, nuevo tema oficial del Mundial de la FIFA 2026

Un equipo de artistas internacionales aporta un giro contemporáneo al clásico de Van Halen, fusionando sonidos modernos y animaciones digitales para acompañar la campaña global de la marca en el principal evento futbolístico del año

J Balvin y Amber Mark
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presuntos enfrentamientos del Clan del

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Amber Mark

J Balvin y Amber Mark se juntaron con leyendas del rock para una versión explosiva de “Jump”, nuevo tema oficial del Mundial de la FIFA 2026

Mariana Zapata y Karola subieron la temperatura en ‘La casa de los famosos Colombia’ con una pelea por Eidevin López

Vicky Hernández hizo un regreso especial al teatro por el 8M y recordó su exilió forzoso en España: “Uno no puede aceptar eso”

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Así se encuentra Cristian “Chicho”

Así se encuentra Cristian “Chicho” Arango luego de perder el conocimiento en pleno partido: alerta en Atlético Nacional

La selección Colombia femenina terminó la She Believes Cup con derrota: Estados Unidos la superó por 1-0

Selección Colombia femenina ya tiene listo su próximo partido en 2026: fecha y rival importante

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la She Believes Cup: perdió el título al final

Alcalde de Bucaramanga se pronunció por amenazas contra jugador del Leopardo: “Actos violentos e intimidatorios”