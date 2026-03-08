Por razones de seguridad, suspenden elecciones colombianas en Israel y Palestina; Cancillería no abrirá puestos de votación

La Cancillería afirmó que la prioridad es resguardar la seguridad de los ciudadanos colombianos y del personal consular en la región - crédito Khalil Ashawi/REUTERS

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la opinión pública y a la comunidad colombiana residente en Israel y Palestina que, debido a la situación actual de seguridad en ambos países, no se abrirán los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Ramallah el día 8 de marzo.

Las autoridades locales ordenaron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares como medida preventiva ante el contexto de riesgo. En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad de los ciudadanos colombianos y del personal consular, se determinó no abrir estos puestos electorales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Cancillería, la decisión responde a la necesidad de salvaguardar el bienestar de los connacionales y se mantendrá mientras persistan las condiciones que motivaron esta medida.

La recomendación oficial insta a la población a permanecer en sus hogares como medida preventiva ante los riesgos existentes - crédito Cancillería/X

Complementando este anuncio, la Cancillería comunicó que mantiene un monitoreo permanente de las jornadas electorales al Congreso de la República y Consultas en el exterior. El seguimiento se realiza desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, desde el 1 de marzo de 2026.

Este centro de operaciones brinda asistencia las 24 horas del día a los consulados colombianos en el exterior, sirviendo como canal de comunicación entre entidades nacionales e internacionales para garantizar el derecho al voto de los connacionales. El acompañamiento institucional se mantendrá hasta el 8 de marzo.

Durante la jornada electoral en el exterior, que se desarrolla entre el 1 y el 7 de marzo de 2026, Colombia cuenta con 114 puestos de votación en los cinco continentes. Para el domingo 8 de marzo, se suman otros 139 puestos de votación adicionales, ampliando la cobertura para facilitar la participación de los colombianos en el extranjero.

El Puesto de Mando Unificado en Bogotá monitorea las elecciones en el exterior y brinda soporte 24/7 a consulados colombianos en todo el mundo - crédito Cancillería

En 2026 se cambiaron las direcciones de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y la consulta de precandidatos a la presidencia. Estos cambios afectan sedes en 16 países: 25 en Estados Unidos, 8 en Brasil, 5 en España, 4 en Alemania, 3 en Venezuela, 2 en China, 2 en Ecuador, y uno en cada uno de los siguientes territorios: Curazao, Australia, Cuba, Chile, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia.

La Cancillería precisó que las oficinas consulares definen los puestos de votación en el exterior en función de las condiciones logísticas de cada país. Por ello, recomendó a los ciudadanos consultar las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para estar al tanto de cualquier cambio o actualización en las direcciones.

La Registraduría Nacional invitó a todos los colombianos residentes en el exterior a continuar ejerciendo su derecho al voto durante los días habilitados, recordando la importancia de su participación para incidir en el futuro del país y fortalecer la democracia.

Para estas elecciones de Congreso y consultas presidenciales se modificaron direcciones de 58 puestos de votación en 16 países, incluyendo Estados Unidos, Brasil y España - crédito Registraduría Nacional

Entre las sedes habilitadas para la votación en el exterior se encuentran:

Alemania: Berlín Consulado: Taubenstrasse 23, 10117 Berlín Hamburgo: WIESE eG, Centro de Educación y Producción Teatral, Wiesendamm 24, 22305 Hamburgo Bremen: Parkallee 32, 28209 Bremen Stuttgart: Rotebuhlstrasse 77, 70178 Stuttgart - Entrada por Herman strasse 20, 70178

Curazao : Willemstad Consulado: 25 Hanchi Snoa, Punda, Willemstad Curazao

Australia: Sydney Consulado: Ground Floor, 65 Berry Street, north Sydney

Brasil : São Paulo Consulado: Av. Nove de Julho 4939 Bloco A. Sala 131 (L-V) Hotel Mercure Sao Paulo Jardins-Alameda Itu 1151 Sala Caturra (S-D) Belo Horizonte: Dayrell Hotel – Rua Espirito Santo 901 – Sala Sandstone Florianópolis: Novotel Florianópolis – Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos 2034 – Sala Dança Porto Alegre: Hotel Manhattan – Rua Miguel Tostes 30 – Sala Brooklin Curitiba: Seventh Avenue-Av. Sete de Setembro 5402-Andar16 Foz de Iguazú: Campus Integração UNILA – Av. Tancredo Neves 3147 – Bloco 2 – Salas A120 y A121 Río de Janeiro - Consulado: Praia de Botafogo 228 – Sala 801 A. Ed. Argentina Recife: Rua Jose Aderval Chaves 78/109 Ed. Emp. Ivacon IV

Cuba : La Habana - Consulado: Calle 14 N.515 entre 5 y 7 Miramar-Playa-La Habana

Chile : Santiago Consulado: Av. Andrés Bello 2211, L 103, 7510056 Providencia

China República Popular: Hong Kong - Consulado: 12/F, China Merchants Tower, 200 Connaught Rd Cent Shanghai Consulado: No. 518 Anyuan Road, Baoba City Center Suite 2005

Dinamarca : Copenhague Consulado: Kongens Nytorv 15, 4th Floor, 1050 Copenhagen K

Ecuador : Guayaquil - Consulado: Edf Agora XXI Piso 8, ofi 3 frente al Mall del Sol Santo Domingo Tsachilas - Consulado: Urbanización Vega, Calle Río Yuturi con Calle Río Yamino

España : Barcelona - Consulado: Las Palmas de Gran Canaria - Calle Obispo Codina No. 3, Piso 1, CP. 35001 Málaga: Edificio de la Tabacalera. Cll Concejal Muñoz Cervan N°3



Para mayor facilidad, los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación utilizando la aplicación gratuita ‘aVotar’, disponible en Google Play y App Store, o a través de la página web de la Registraduría Nacional (www.registraduria.gov.co), accediendo a la sección ‘Elecciones 2026’, luego ‘Congreso de la República’ y finalmente ‘Consulta lugar de votación’.