Por inseguridad en Bogotá, víctima de hurto boleteó en redes sociales al presunto ladrón que rompió el vidrio de su carro: “Fotos de la rata”

El caso se presentó en la localidad de Chapinero, norte de la capital colombiana, y como parte de una serie de hechos de inseguridad que han azotado a Bogotá a finales de febrero y comienzos de marzo, denunciados por la ciudadanía en plataformas digitales

El caso se hizo viral
El caso se hizo viral en rede sociales el fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026 en Bogotá - créditos archivo Colprensa | @danicaceres1/X

Los casos de inseguridad en Bogotá siguen dando de qué hablar en redes sociales, y en esta ocasión una mujer que fue víctima de los ladrones en el norte de la capital encontró una forma de advertir a los residentes y transeúntes en una de las calles del barrio Chicó (localidad de Chapinero).

La noche del 5 de marzo de 2026 la usuaria Daniela Cáceres compartió una publicación desde su perfil de X (@danicaceres1) en el que denunció cómo fueron los hechos, pero gracias al rastreo que hizo de los movimientos bancarios de sus tarjetas, pudo obtener una foto del presunto ladrón.

Por tal motivo, la joven no dudó en boletear al hombre en redes sociales y compartió las capturas de pantalla que tomó con su celular luego de que le dejaron ver los videos de cámaras de seguridad de una tienda OXXO (sede calle 97 con carrera 15), en los que se observa al hombre que realizó compras patrocinadas por ella.

“El día de hoy fui víctima de hurto en la ciudad de Bogotá, me rompieron el vidrio del carro y me sacaron el bolso… donde tenía mi tarjeta, portátil y demás objetos personales. Hicieron dos compras en el Oxxo Chicó de la 97″, menciona la primera parte del mensaje de la usuaria, que al final dejó estas palabras que acompañan las imágenes: “Fotos de la RATAAAAAAA”.

El presunto ladrón cuyo rostro
El presunto ladrón cuyo rostro expuso la víctima en redes sociales, hizo compras con la tarjeta de la ciudadana en la tienda OXXO de la sede calle 97, en la localidad de Chapinero - crédito @danicaceres1/X

El caso generó un debate virtual entre los usuarios, debido a que algunos cuestionaron a Cáceres por dejar las pertenencias en su vehículo.

“Quién deja una portátil y demás cosas de valor dentro de un carro y seguramente estacionado en la calle”, señaló uno de los usuarios, a lo que ella respondió: “Sigamos culpando las victimas, y justificando al victimario”.

La situación llegó a tal punto en la red social, que otra usuaria contó su testimonio: “Menos mal te dieron cámaras, a mi esposo le paso que compraron casi 1 millones de pesos en @CruzVerde solo con la tarjeta de crédito sin cédula por que esa no se la robaron, pusimos denuncia en la Fiscalia, informamos en Cruz Verde y la verdad poco y nada hicieron”.

A lo anterior, Cáceres detalló que en su caso: “Con la mía compraron aproximadamente 500k ($500.000), tan pronto me llegó la notificación bloqueé la tarjeta”.

En otro de los mensajes uno de los internautas le puso su tono de realidad a la situación, y dejó ver la posición de los usuarios que no confían en la acción por parte de las autoridades al denunciar los delitos, luego de que escribió: “Siento decirte que no va a pasar nada”.

Estas fueron las imágenes que
Estas fueron las imágenes que compartió la víctima del hurto en Bogotá, Daniela Cáceres, quien asegura que el sujeto sería el ladrón que rompió el vidrio de su vehículo para quedarse con sus objetos personales, incluidos su computador portátil y tarjetas - crédito @danicaceres1/X

Por tal motivo, la víctima del hurto de sus elementos personales en el norte de Bogotá, le respondió: “Puede que no, pero al menos 100k personas han visto la cara de este hp”.

En otra de las reacciones, y dudando si el hombre que aparece en la grabación de la cámara de seguridad es en realidad un ladrón, otra de las usuarias preguntó: “A mí me queda una duda, ¿Cómo saben que esa persona es el ladrón? ¿Cómo usted sabe que esa persona pagó con su tarjeta?”"

Cáceres le respondió: “1. En las cámaras está la hora exacta de la compra y se comparó con los débitos que me hicieron en mi tarjeta. 2. Fue la única persona que en ese lapso de tiempo compró 2 veces el mismo producto (2 botella de wiski marca Buchanans) con valor de $215.100”.

Al final, uno de los comentarios que mayores reacciones tuvo fue el de otro ciudadano identificado como Joseph Plaza, que afirmó haber sido víctima del mismo sujeto.

En la publicación que compartió
En la publicación que compartió la ciudadana víctima de hurto resultó comentando otro usuario de Bogotá, que afirmó ser víctima de la misma persona - crédito @danicaceres1/X

“Yo también fui víctima de esta RATAAAAA, ya lo tenemos identificado, por favor, ya pusimos el denuncio en @PoliciaColombia @FiscaliaCol, cuantos tenemos que ser victimas de este hampón?. Por favor compartir”, escribió Plaza desde la cuenta @JosephPlazaP.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad se encuentra adelantando la investigación de este nuevo hecho delictivo en Bogotá que vuelve a ser motivo de debate en redes sociales.

