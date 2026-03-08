Colombia

Polémica por imagen de Gustavo Petro votando las consultas internas

En redes sociales se ha difundido una imagen en la que se ve al mandatario depositar el tarjetón, a pesar de que semanas atrás dijo que solamente votaría para el Senado y la Cámara de Representantes

Guardar
El presidente de Colombia, Gustavo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra las papeletas antes de depositar su voto en las elecciones al Congreso - crédito Luisa González/REUTERS

La decisión de Gustavo Petro de abstenerse de votar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo marcó un punto de discusión en el ambiente político colombiano.

Días antes de la jornada electoral -específicamente el 25 de febrero-, el presidente había anunciado que pediría únicamente el tarjetón del Congreso y no participaría en las consultas interpartidistas.

Petro justificó su postura al denunciar la falta de garantías en el proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Gustavo Petro depositando las papeletas
Gustavo Petro depositando las papeletas de las elecciones en las elecciones al Congreso de 2026 de Senado y Cámara - crédito Luisa González/REUTERS

El domingo 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones para Senado y Cámara de Representantes junto con las consultas interpartidistas; sin embargo, al acercarse a la mesa No. 1, el jefe de Estado solamente pidió los tarjetones para el Congreso de la República.

La imagen de Gustavo Petro en redes

Frente a los medios de comunicación mostró los dos volantes de votación previo a depositarlos en las urnas. Pero, con los ánimos como estuvieron durante la jornada electoral, se viralizó una imagen de Gustavo Petro depositando un tercer voto en la urna de las consultas, algo que fue señalado como falso por Radio Nacional de Colombia.

A través de su canal en WhatsApp y de sus redes sociales, la emisora de medios públicos advirtió que la información que circulaba sobre el mandatario no era real y que se trató de un montaje:

“¡PILAS! ¡Alerta de desinformación! Circulan noticias falsas sobre el presidente Gustavo Petro votando en la consulta interpartidista. No se deje engañar y consulte siempre fuentes oficiales“.

Gustavo Petro no votó por
Gustavo Petro no votó por las consultas interpartidistas en las elecciones a Congreso 2026 - crédito Radio Nacional de Colombia/WhatsApp

Comentarios como “el afán de la derecha por querer enlodarlo” o “no van a poder con él, definitivamente el mejor presidente”, son solo algunos de los comentarios que se leen en redes.

Las advertencias de Petro para no votar en las consultas

A través de su cuenta oficial en X, advirtió sobre la exclusión de precandidatos y calificó dicha situación como “fraude electoral ya realizado”. El mandatario señaló que nunca se realizó una auditoría técnica independiente sobre el software de preconteo, el cual estaba a cargo de la empresa Thomas and Greg and Sons y controlaba el 93% del conteo final.

El presidente también hizo énfasis en los vínculos de la compañía con los llamados “hermanos Bautista”, alertando sobre su intento de mantener el dominio sobre la base de datos de los ciudadanos.

Según Petro, la empresa buscaba recuperar contratos clave mediante procesos judiciales en plena época electoral, lo que evidenciaría “posibles transacciones políticas y económicas usando medios judiciales”.

En sus declaraciones, Petro criticó al Consejo Nacional Electoral por impedir el derecho a elegir y ser elegido. Insistió en que, ante la ausencia de una auditoría técnica externa e independiente, se confirmaba el desacato al fallo de 2018, que exigía un sistema de escrutinio estatal.

Gustavo Petro no votará en
Gustavo Petro no votará en las consultas del 8 de marzo - crédito @petrogustavo/X

Si no se asegura la auditoría técnica externa real del software e independiente a la registraduría, se confirma un desacato al fallo del año 2018/causa fraude contra el partido Mira de la sala plena del consejo de estado que ordenó un software de escrutinio ‘del estado y desde el estado’”

De acuerdo con el análisis que compartió el presidente, el sistema de preconteo dificultaba la auditoría de los votos, validaba más del 90% de los datos sin revisión y restringía la labor de auditores externos mediante contratos de confidencialidad. Entre las propuestas para mejorar el proceso figuraban la publicación de actas con metadatos, auditorías con datos independientes y reconteo manual ante anomalías.

En conclusión, Gustavo Petro no votó en las consultas del 8 de marzo porque consideró que el proceso electoral carecía de garantías técnicas y jurídicas.

La controversia se centró en la transparencia del conteo digital y en la necesidad de auditorías independientes para asegurar la legitimidad de los resultados, en una jornada marcada por el debate sobre la confianza en el sistema electoral colombiano.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsultas interpartidistasElecciones 8 de marzo 2026Elecciones marzo de 2026Fraude electoralColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas presidenciales

La candidata del Centro Democrático venció a Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas y avanzará a primera vuelta presidencial

Paloma Valencia ganó la Gran

En imágenes: así se vivió la jornada de elecciones legislativas 2026 en las diferentes ciudades de Colombia

Miles de colombianos acudieron a las urnas en todo el país para participar en las elecciones legislativas de 2026, en una jornada marcada por alta presencia de votantes, operativos de seguridad y algunos hechos que llamaron la atención de las autoridades

En imágenes: así se vivió

Yina Calderón dedicó un mensaje por el Día de la Mujer a Epa Colombia: “Le pido a Dios te regale la libertad”

La empresaria de fajas compartió una imagen de su amiga celebrando la calidad de mujer en la que se ha convertido con el paso de los años, destacando su valor y pidiendo por su pronta salida de prisión

Yina Calderón dedicó un mensaje

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Paloma Valencia lidera los resultados en las consultas interpartidistas

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. en todo el país, las mesas de votación iniciaron el conteo de los sufragios para empezar a consolidar los primeros resultados de las elecciones legislativas de 2026

Elecciones Colombia 2026 - EN

En plena jornada electoral en Colombia, un joven murió al caerle un rayo en Cundinamarca

El hecho se presentó en medio de una intensa temporada de lluvias que afecta a Cundinamarca y mantiene en alerta a las autoridades regionales

En plena jornada electoral en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Juanse Quintero, pareja de Johanna

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión