Polémica por imagen de Gustavo Petro votando las consultas internas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra las papeletas antes de depositar su voto en las elecciones al Congreso - crédito Luisa González/REUTERS

La decisión de Gustavo Petro de abstenerse de votar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo marcó un punto de discusión en el ambiente político colombiano.

Días antes de la jornada electoral -específicamente el 25 de febrero-, el presidente había anunciado que pediría únicamente el tarjetón del Congreso y no participaría en las consultas interpartidistas.

Petro justificó su postura al denunciar la falta de garantías en el proceso electoral.

Gustavo Petro depositando las papeletas de las elecciones en las elecciones al Congreso de 2026 de Senado y Cámara - crédito Luisa González/REUTERS

El domingo 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones para Senado y Cámara de Representantes junto con las consultas interpartidistas; sin embargo, al acercarse a la mesa No. 1, el jefe de Estado solamente pidió los tarjetones para el Congreso de la República.

La imagen de Gustavo Petro en redes

Frente a los medios de comunicación mostró los dos volantes de votación previo a depositarlos en las urnas. Pero, con los ánimos como estuvieron durante la jornada electoral, se viralizó una imagen de Gustavo Petro depositando un tercer voto en la urna de las consultas, algo que fue señalado como falso por Radio Nacional de Colombia.

A través de su canal en WhatsApp y de sus redes sociales, la emisora de medios públicos advirtió que la información que circulaba sobre el mandatario no era real y que se trató de un montaje:

“¡PILAS! ¡Alerta de desinformación! Circulan noticias falsas sobre el presidente Gustavo Petro votando en la consulta interpartidista. No se deje engañar y consulte siempre fuentes oficiales“.

Gustavo Petro no votó por las consultas interpartidistas en las elecciones a Congreso 2026 - crédito Radio Nacional de Colombia/WhatsApp

Comentarios como “el afán de la derecha por querer enlodarlo” o “no van a poder con él, definitivamente el mejor presidente”, son solo algunos de los comentarios que se leen en redes.

Las advertencias de Petro para no votar en las consultas

A través de su cuenta oficial en X, advirtió sobre la exclusión de precandidatos y calificó dicha situación como “fraude electoral ya realizado”. El mandatario señaló que nunca se realizó una auditoría técnica independiente sobre el software de preconteo, el cual estaba a cargo de la empresa Thomas and Greg and Sons y controlaba el 93% del conteo final.

El presidente también hizo énfasis en los vínculos de la compañía con los llamados “hermanos Bautista”, alertando sobre su intento de mantener el dominio sobre la base de datos de los ciudadanos.

Según Petro, la empresa buscaba recuperar contratos clave mediante procesos judiciales en plena época electoral, lo que evidenciaría “posibles transacciones políticas y económicas usando medios judiciales”.

En sus declaraciones, Petro criticó al Consejo Nacional Electoral por impedir el derecho a elegir y ser elegido. Insistió en que, ante la ausencia de una auditoría técnica externa e independiente, se confirmaba el desacato al fallo de 2018, que exigía un sistema de escrutinio estatal.

Gustavo Petro no votará en las consultas del 8 de marzo - crédito @petrogustavo/X

“Si no se asegura la auditoría técnica externa real del software e independiente a la registraduría, se confirma un desacato al fallo del año 2018/causa fraude contra el partido Mira de la sala plena del consejo de estado que ordenó un software de escrutinio ‘del estado y desde el estado’”

De acuerdo con el análisis que compartió el presidente, el sistema de preconteo dificultaba la auditoría de los votos, validaba más del 90% de los datos sin revisión y restringía la labor de auditores externos mediante contratos de confidencialidad. Entre las propuestas para mejorar el proceso figuraban la publicación de actas con metadatos, auditorías con datos independientes y reconteo manual ante anomalías.

En conclusión, Gustavo Petro no votó en las consultas del 8 de marzo porque consideró que el proceso electoral carecía de garantías técnicas y jurídicas.

La controversia se centró en la transparencia del conteo digital y en la necesidad de auditorías independientes para asegurar la legitimidad de los resultados, en una jornada marcada por el debate sobre la confianza en el sistema electoral colombiano.