Ministro de Defensa afirmó que $3.626 millones incautados están ligados a compra de votos y evalúan limitar movimiento de efectivo en grandes sumas

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, entregó detalles sobre las acciones de las autoridades frente a posibles delitos electorales en la jornada de votación - crédito Colprensa

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó la incautación de $3.626 millones presuntamente vinculados a la compra de votos para las elecciones legislativas previstas este domingo 8 de marzo en Colombia.

A la fecha, se han realizado 68 capturas relacionadas con estos delitos, aunque solo dos personas permanecen bajo medidas de aseguramiento intramural, mientras que el resto continúa bajo investigación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sánchez detalló a la prensa en Corferias, Bogotá, que tras analizar la situación junto al presidente Gustavo Petro y los organismos de control hasta la medianoche previa a la jornada electoral, el flujo de dinero en efectivo motivó la propuesta de restringir transacciones superiores a cinco millones de pesos.

Esta medida se asemejaría a las restricciones vigentes para el porte de armas y el consumo de alcohol durante el periodo electoral. “Vemos que en este periodo es necesario restringir el efectivo porque se activa enormemente el flujo de dinero para compra de votos o delitos electorales”, indicó.

La operación se desarrolló en varios puntos del país en días anteriores al 8 de marzo: en Bogotá se incautaron $632 millones, en Montería $434 millones, en Sincelejo $275 millones, en Puerto Triunfo $243 millones, en La Pintada $212 millones y en Apartadó (Urabá) $150 millones. Estas cifras corresponden a los casos más relevantes detectados en el contexto de las elecciones de 2026.

En la localidad de Santa Fe, la Policía Nacional detuvo a un hombre que transportaba 631 millones de pesos en efectivo dentro de un morral, sin poder justificar la procedencia del dinero que estaría relacionado con la compra de votos a solo horas de iniciar las elecciones del 8 de marzo - crédito @PoliciaBogota/ X

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre posibles esquemas de compra de votos en los diferentes puntos de votación del país.

Uno de los últimos casos registrados de compra de votos

Cuatro personas fueron detenidas por la Policía Nacional tras ser sorprendidas con listados de votantes y dinero en efectivo que, según las autoridades, estaban destinados a la compra de votos durante la jornada electoral en el departamento de Bolívar.

Entre la evidencia recopilada figura un registro en el que constan “54 millones de pesos”, supuestamente asignados para quienes promovían la movilización o influencia sobre votantes.

La Policía Nacional capturó a cuatro personas involucradas en una presunta red de compra de votos que operaba en la vía San Onofre-Cartagena, Bolívar, durante las elecciones - crédito Policía Tránsito

Además, en el vehículo inspeccionado se hallaron 460 fichas de recordatorio de voto para el Senado de la República y 260 fichas para la Cámara de Representantes, junto a propaganda electoral de dos postulantes: uno de la Alianza Verde al Senado, con el número 87, y otro del Partido Conservador a la Cámara, número 102.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se produjo en el kilómetro 62+200 de la vía San Onofre-Cartagena, cuando una camioneta fue detenida para un registro de rutina.

Durante la inspección, la fuerza pública decomisó 1.110.000 pesos en efectivo, tres teléfonos móviles y un computador portátil, además de documentos y material digital atribuibles a maniobras de corrupción electoral.

Dentro de los papeles incautados destacaban un listado con 356 posibles dinamizadores de la compra de votos, junto con una relación de 1.129 ciudadanos que supuestamente darían su apoyo a determinados candidatos al Congreso.

Los cuatro capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que investigará el alcance de la red y la posible participación de más personas vinculadas al esquema de compra de votos.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, calificó en una entrevista con Blu Radio la compra de votos como “el delito contra la democracia” y subrayó la responsabilidad de la institución para garantizar un proceso transparente y seguro para casi 40 millones de electores.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, calificó la compra de votos como un delito que atenta contra la democracia y reiteró el compromiso de la institución para garantizar elecciones transparentes - crédito Luisa Gonzáles/Reuters

En las primeras horas de la jornada electoral en Colombia, la Policía Nacional desplegó 120.000 agentes en todo el país junto a 146.000 efectivos del Ejército Nacional para asegurar cada centro de votación durante los comicios de 2026. Esta operación cubre el 93% de las mesas electorales, protegiendo así a alrededor de 36 millones de ciudadanos habilitados para votar.

Con operativos en todo el país y un amplio despliegue de fuerza pública, las autoridades buscan frenar delitos que puedan afectar la transparencia de las elecciones legislativas.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar el alcance de las redes detectadas y establecer si hay más personas involucradas en estos esquemas.