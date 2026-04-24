Colombia

Ficha clave de Cambio Radical en Bogotá anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella: estos son los motivos de su decisión

El concejal Rolando González oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de ultraderecha, en medio de lo que serían las divisiones internas de la colectividad tras la decisión del partido de liberar a sus militantes para elegir entre el abogado y Paloma Valencia

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El concejal de Bogotá confirmó su decisión de apoyar al candidato presidencial de ultraderecha, al destacar la coherencia del candidato y su firmeza para restaurar la seguridad y el orden en Colombia - crédito suministrada a Infobae Colombia

En una decisión que causó reacciones en las redes sociales, Rolando González, concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical, confirmó el jueves 23 de abril su adhesión a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El respaldo del cabildante se produce tras la decisión de su partido de liberar a sus militantes para elegir entre el abogado de ultraderecha y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

González justificó su elección por De la Espriella al argumentar que el letrado “demuestra la coherencia que esta campaña necesita”. En este orden de ideas resaltó, además, “el carácter para enfrentar a los bandidos que hoy tienen atemorizado al país, a Bogotá y a todo su territorio”, lo cual, a su juicio, buscaría responder a una demanda de la ciudadanía para que se restablezca el orden y la seguridad a lo largo y ancho del territorio.

Los nombres de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella están sobre la mesa en Cambio Radical. El partido definirá su respaldo con base en quién tenga mayores posibilidades de derrotar al continuismo.- crédito Cambio Radical/Centro Democrático, Colprensa/Catalina Olaya
El abogado Abelardo de la Espriella continúa recibiendo respaldos provenientes de Cambio Radical, en el que ya contaba con el apoyo de Carlos Fernando Motoa y Lina María Garrido -crédito Colprensa - Cambio Radical

El concejal advirtió sobre los riesgos de la continuidad del modelo actual, liderado por el presidente Gustavo Petro y que buscaría la reelección por intermedio de Iván Cepeda. “Cuando un gobernante justifica el delito, termina promoviéndolo. La inseguridad y la violencia aumentarán si se prolonga este proyecto en el poder”, afirmó González, que apuntó hacia el Ejecutivo como el responsable de los males que atraviesa el país.

En ese orden de ideas, el concejal también enfatizó que “la seguridad y la justicia no pueden seguir tratándose como privilegios sino como derechos fundamentales de todos los ciudadanos”. Este apoyo se confirmó pese a que la postura de De la Espriella respecto al respaldo de partidos tradicionales, como Cambio Radical, al considerarlas viejas estructuras que afectarían su figura como candidato “anti-establecimiento”.

¿Qué otras figuras de Cambio Radical apoyan la candidatura de Abelardo de la Espriella?

La decisión de González no es aislada al interior de la colectividad. Otros miembros, como el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa y la representante Lina María Garrido, también han expresado su decisión de apoyar al abogado, con expresiones públicas y apoyo logístico que, por lo visto, ha sido bien recibido por el aspirante, que en las diferentes encuestas marcha segundo en la intención de voto con un 27% aproximado.

El candidato Carlos Fernando Motoa mostró su alianza con el aspirante a la Presidencia Abelardo de la Espriella - crédito @senadormotoa/X
Con este tipo de vallas en la campaña al senado, el congresista Carlos Fernando Motoa también impulsó la aspiración de Abelardo de la Espriella - crédito @senadormotoa/X

Motoa, cabeza de lista del partido en las legislativas del 8 de marzo, es promotor de la estrategia de “unidad de la oposición” y visibilizó su respaldo con vallas publicitarias en ciudades como Cali, en las que aparece junto a De la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Por su parte, Garrido oficializó su adhesión a través de redes sociales bajo el lema de “salvar a Colombia”, con agenda de seguridad y democracia.

La apertura de Cambio Radical, sin embargo, tiene límites explícitos: el partido vetó cualquier apoyo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, al señalarlo como el heredero de Petro y de su proyecto político, el mismo al que se han opuesto durante los últimos cuatro años, no solo desde el discurso, sino también como bloque que se ha interpuesto a las diferentes reformas que ha querido impulsar el legislativo.

Lina María Garrido exigió a Francia Márquez transparencia y defensa de su dignidad política - crédito Colprensa
La representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, también apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Esta libertad parcial de acción también ha causado que dentro de la colectividad existan los que han inclinado su respaldo hacia Paloma Valencia, la ganadora de La Gran Consulta por Colombia, en la que confluyeron un total de nueve perfiles, entre ellos el de exintegrantes del partido, como el exministro y exsenador David Luna, que hasta principios de 2025 ejerció su curul en la corporación.

En síntesis, mientras De la Espriella mantiene su eje en el discurso de independencia y rechazo a partidos tradicionales, al apuntar hacia sectores afines al Centro Democrático, recibe respaldos de miembros de las colectividades históricamente establecidas. En defensa de su postura, González indicó que el objetivo inmediato para la capital es “recuperar el orden y la seguridad, que hoy hemos perdido por completo”.

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