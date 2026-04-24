Colombia

Fajardo se despachó contra Petro por dar explicaciones sobre sus relaciones sentimentales: “No interesan sus peripecias sexuales”

El presidente desmintió rumores relacionados con supuestas relaciones que tendría con algunas personas del Gobierno o cercanas a él, como Juliana Guerrero

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Sergio Fajardo se despacha contra el presidente Petro por sus promesas incumplidas. Jesús Avlies/Infobae.
Sergio Fajardo recordó a Gustavo Petro que la población espera explicaciones sobre posibles actos de corrupción en su Gobierno - crédito Jesús Avlies/Infobae

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X frente a los rumores que han surgido sobre relaciones sentimentales que supuestamente tendría con algunas personas que integran su Gobierno o que son cercanas a este.

Se refirió específicamente a una entrevista que dio la gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en la que reveló la presunta existencia de una red criminal en el Gobierno y de un plan para sacarla. En su intervención, mencionó a Juliana Guerrero, que por poco llega a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, contando con el respaldo de Petro, pese a irregularidades que la salpican.

Al parecer, hay especulaciones sobre una supuesta relación entre el mandatario y la joven, que en su momento hizo parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, el jefe de Estado negó haber estado involucrado con alguna de las personas que Rodríguez mencionó en la entrevista con la revista Semana, entre ellas, Juliana Guerrero.

“No hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana. Por ello he decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, señaló el presidente Petro.

Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero u otra funcionaria de su administración - crédito @petrogustavo/X

Aclarado eso, algunos políticos reaccionaron indicando que, lejos de estar interesados en su vida personal, esperan respuestas frente a las denuncias que hizo la gerente del Fondo de Adaptación, que ya están en manos de las autoridades por la posible comisión de delitos.

Así lo expuso el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial de centro Sergio Fajardo. En una publicación en X, calificó las explicaciones del presidente como un intento por desviar la atención sobre las irregularidades expuestas por la funcionaria.

A Colombia no le interesan sus peripecias sexuales presidente Petro. Basta de cortinas de humo. “Es la corrupción, estúpido””, aseveró el aspirante a la Presidencia.

El candidato Sergio Fajardo pidió a Petro dar explicaciones sobre presunta corrupción en su Gobierno - crédito @sergio_fajardo/X
El candidato Sergio Fajardo pidió a Petro dar explicaciones sobre presunta corrupción en su Gobierno - crédito @sergio_fajardo/X

Al igual que Fajardo, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, que es el compañero de la aspirante Paloma Valencia en la carrera por la Presidencia, dio a conocer su punto de vista sobre las declaraciones de Gustavo Petro. A su juicio, su pronunciamiento tuvo que estar enfocado en las anomalías que identificó Angie Rodríguez al llegar al Fondo de Adaptación y que involucran presuntos malos manejos de los recursos públicos.

Respetamos su decisión de aclarar lo personal. Ahora, háblenos del billón de pesos de los colombianos, la plata para reconstruir después de los desastres naturales, que su exsecretaria privada y gerente del Fondo de Adaptación dice que se quieren tumbar desde su gobierno”, indicó el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en la red social.

Juan Daniel Oviedo pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro sobre el manejo de recursos públicos - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro sobre el manejo de recursos públicos - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo se refirió específicamente a la baja o nula ejecución presupuestal que descubrió Angie Rodríguez en el Fondo. En un espacio de rendición de cuentas que lideró la funcionaria en diciembre de 2025, explicó que la entidad tenía una asignación de $1,1 billones para resolver los problemas de desconexión hídrica en la región de La Mojana, pero que de ese dinero solo se había ejecutado un 3% ($30.000 millones) y que se podían perder $235.000 millones por reintegros al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por baja ejecución.

De igual manera, advirtió que el Fondo también tenía $8,3 billones para la reconstrucción de infraestructura por las afectaciones que dejó el fenómeno de La Niña entre 2010-2011 y que, aunque la ejecución fue del 90%, el Ministerio de Hacienda pidió el reintegro de $200.000 millones. Además, para 2025 solo se había ejecutado el 47% de las metas que se habían establecido.

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