La Cancillería aclaró la polémica por la actualización de direcciones en puestos de votación en el exterior para elecciones del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó ajustes en puntos habilitados en 16 países, mientras lque el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que las correcciones fueron reportadas previamente por la red consular

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aclaró que la actualización de direcciones de 58 puestos de votación en el exterior corresponde a correcciones previamente reportadas por embajadas

A menos de 24 horas de la jornada electoral en Colombia, la actualización de las direcciones de 58 puestos de votación en el exterior generó controversia entre ciudadanos y medios de comunicación.

La situación se conoció luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil informara sobre modificaciones en puntos de votación ubicados en 16 países, lo que provocó dudas sobre posibles cambios de última hora en plena recta final del proceso electoral.

El boletín divulgado por la Registraduría señaló que los cambios correspondían a direcciones de puestos de votación definidos por las oficinas consulares, responsables de establecer estos puntos en cada país según las condiciones logísticas y operativas disponibles.

La Cancillería de Colombia aclaró que la actualización de direcciones de 58 puestos de votación en el exterior no corresponde a cambios de última hora, sino a correcciones previamente reportadas por embajadas

Ante la polémica generada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que aclaró que no se trató de cambios de última hora, sino de actualizaciones de direcciones que habían sido reportadas con anterioridad por las embajadas y consulados colombianos en el exterior.

Según explicó la Cancillería, desde hace varias semanas las sedes diplomáticas venían solicitando a la Registraduría la corrección de algunas direcciones que aparecían desactualizadas en los sistemas de información, con el objetivo de garantizar que los colombianos residentes en otros países contaran con datos precisos sobre los lugares habilitados para votar.

La entidad indicó que recientemente la Registraduría procedió a actualizar esa información en sus plataformas, lo que habría generado interpretaciones equivocadas en algunos sectores, que entendieron la medida como un cambio realizado durante la jornada electoral.

“En realidad se trata de actualizaciones de información reportada oportunamente por el cuerpo consular, con el fin de reflejar correctamente las direcciones de los puestos en el exterior”, señaló la Cancillería en su pronunciamiento.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con garantizar el ejercicio del derecho al voto de los colombianos en el exterior e invitó a los connacionales a consultar la información oficial en los canales de los consulados y en las plataformas de la Registraduría para verificar la dirección exacta de su puesto de votación.

Estados Unidos concentra la mayor cantidad de puestos de votación con direcciones actualizadas para las elecciones de 2026, con 25 de los 58 reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil

La distribución de los cambios revela que Estados Unidos concentra la mayor cantidad de puestos reubicados, con 25 direcciones modificadas. A este país le siguen Brasil con ocho, España con cinco, Alemania con cuatro y Venezuela con tres.

Los ajustes restantes corresponden a sedes en China, Ecuador, Australia, Chile, Cuba, Curazao, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia. En total, se registró la actualización de 58 puntos de votación en plataformas digitales y sedes físicas en 16 países, impactando el acceso de más de 1.25 millones de ciudadanos colombianos que residen fuera del territorio nacional.

Estados Unidos encabezó la lista de países con más puestos reubicados

El dato más elevado de reubicaciones se registró en Estados Unidos, país que aglutina la mayor comunidad de colombianos habilitados para votar fuera de Colombia y donde la dispersión territorial de los puestos de sufragio incrementó la dificultad logística.

Las correcciones, que en algunos casos implicaron cambio de sede, respondieron —de acuerdo con la Cancillería— a necesidades de actualización de datos en las plataformas públicas.

Cambio de 58 puestos de votación en 16 países para elecciones legislativas

En países como Brasil, España y Alemania también se reportaron modificaciones sustantivas de puestos, lo que profundizó la percepción de imprevisión entre los electores expatriados.

Las autoridades también recordaron que los votantes pueden verificar la ubicación exacta de su puesto electoral a través de la aplicación aVotar, disponible de forma gratuita en las tiendas digitales, o mediante la consulta en la página web oficial de la entidad, en la sección correspondiente a las elecciones de 2026.

Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas presidenciales de 2026 se celebran este 8 de marzo en Colombia, mientras que los colombianos en el exterior comenzaron a votar desde el 2 de marzo, como parte del calendario electoral establecido para facilitar la participación de la diáspora.

