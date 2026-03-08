Julián Sastoque denunció que los jurados de votación no están ofreciento el tarjetón de consultas: “No informan con claridad”

Julián Sastoque informó que los jurados de votación tienen el deber de ofrecer e informar sobre la existencia del tarjetón de las consultas - crédito Concejo de Bogotá

A las 8.00 a. m. del 8 de marzo de 2026 abrieron las urnas para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto y eliga a un nuevo Congreso de la República y vote las tres consultas presidenciales que están dispuestas en un solo tarjetón. La jornada inició sin contratiempos, pero con el paso de las horas, empezaron a surgir denuncias sobre presuntas irregularidades identificadas por los sufragantes en los puestos de votación.

Una de las personas que alertó al respecto es el concejal de Bogotá Julián Sastoque. A través de su cuenta de X informó que los jurandos de votación no tienen claro qué hacer con el tarjetón de las consultas interpartidistas.

“Estimados @Registraduria, en muchas mesas, incluyendo la mía, no hay claridad por parte de los jurados sobre la consulta. No la están ofreciendo, no informan con claridad. Es el DEBER de todas las messs en el país ofrecer la consulta presidencial”, indicó el funcionario en la red social.

Julián Sastoque, concejal de Bogotá, informó sobre irregularidades en su mesa de votación - crédito @ElJuliSastoque/X

La periodista Juanita Gómez advirtió en X a la ciudadanía sobre la información que debe recibir en los puestos de votación. Aclaró que los jurados tienen la responsabilidad de indicar que hay un tarjetón aparte destinado a las consultas presidenciales.

"Ojo! Hay denuncias de que los jurados no están ofreciendo la tarjeta de la consulta. PÍDALA EN SU MESA! Los jurados están en el deber de informar a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para la consulta y será el ciudadano quien decida si participa o no", precisó la periodista, cuya publicación fue compartida por el concejal de Bogotá.

La periodista Juanita Gómez L. advirtió a la ciudadanía sobre la información que debe recibir en los puestos de votación - crédito @JuanitaGomezL/X

En otro comentario expuesto en la red social, Sastoque compartió una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que se advierte sobre acciones irregulares en las que presuntamente estarían incurriendo algunos testigos electorales del Pacho Histórico.

“Les comento que testigos del pacto le dicen a las mesas que no ofrezcan la tarjeta de consulta, para que esten pendientes. Si alguien les pregunta, los jurados deben informar que existe tarjeta de consulta al elector”, se lee en el mensaje publicado por Sastoque.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro y otros políticos del Pacto Histórico informaron que no votarán las consultas interpartidistas. Esto, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negara la participación del candidato y senador Iván Cepeda Castro en la consulta Frente por la Vida, de la izquierda. El congresista irá a la primera vuelta.

En consecuencia, Sastoque instó a los integrantes de la agrupación política a no impulsar trampas en el proceso electoral. “Sin trampa señores @PactoCol, ASÍ NO ES. Sus actuaciones son un ataque a la democracia. No busquen limitar el derecho de la gente a votar y a decidir más allá de ustedes”, aseveró el funcionario.

Julián Sastoque, concejal de Bogotá, informó sobre irregularidades relacionadas con las consultas presidenciales - crédito @ElJuliSastoque7X

La ciudadanía podrá encontrar tres consultas en un solo tarjetón, el cual deberá solicitar en la mesa de votación:

Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación (centro)

Claudia Nayibe López Hernández (Con Claudia, imparables) Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez (Colombia, una nueva historia)

Gran Consulta por Colombia (centro-derecha)

Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia) David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino) Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes) Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo) Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático) Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno) Aníbal Gaviria Correa (Unidos) Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia) Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia)

Frente por la Vida (centro-izquierda)

Héctor Elías Pineda Salazar (La Fuerza) Edison Lucio Torres Moreno (Partido del Trabajo de Colombia) Roy Leonardo Barreras Montealegre (Solo con Roy ganamos todos) Martha Viviana Bernal Amaya (La Fuerza) Daniel Quintero Calle (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-Aico)

Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia - crédito @Registraduria/X