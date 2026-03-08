Colombia

Julián Sastoque denunció que los jurados de votación no están ofreciento el tarjetón de consultas: “No informan con claridad”

El concejal informó que en su mesa de votación y en otras han identificado falta de información por parte de las personas encargadas de recibir a los sufragantes y gestionar el proceso electoral

Guardar
Julián Sastoque informó que los
Julián Sastoque informó que los jurados de votación tienen el deber de ofrecer e informar sobre la existencia del tarjetón de las consultas - crédito Concejo de Bogotá

A las 8.00 a. m. del 8 de marzo de 2026 abrieron las urnas para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto y eliga a un nuevo Congreso de la República y vote las tres consultas presidenciales que están dispuestas en un solo tarjetón. La jornada inició sin contratiempos, pero con el paso de las horas, empezaron a surgir denuncias sobre presuntas irregularidades identificadas por los sufragantes en los puestos de votación.

Una de las personas que alertó al respecto es el concejal de Bogotá Julián Sastoque. A través de su cuenta de X informó que los jurandos de votación no tienen claro qué hacer con el tarjetón de las consultas interpartidistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estimados @Registraduria, en muchas mesas, incluyendo la mía, no hay claridad por parte de los jurados sobre la consulta. No la están ofreciendo, no informan con claridad. Es el DEBER de todas las messs en el país ofrecer la consulta presidencial”, indicó el funcionario en la red social.

Julián Sastoque, concejal de Bogotá,
Julián Sastoque, concejal de Bogotá, informó sobre irregularidades en su mesa de votación - crédito @ElJuliSastoque/X

La periodista Juanita Gómez advirtió en X a la ciudadanía sobre la información que debe recibir en los puestos de votación. Aclaró que los jurados tienen la responsabilidad de indicar que hay un tarjetón aparte destinado a las consultas presidenciales.

"Ojo! Hay denuncias de que los jurados no están ofreciendo la tarjeta de la consulta. PÍDALA EN SU MESA! Los jurados están en el deber de informar a la ciudadanía sobre la existencia de la tarjeta electoral para la consulta y será el ciudadano quien decida si participa o no", precisó la periodista, cuya publicación fue compartida por el concejal de Bogotá.

La periodista Juanita Gómez L.
La periodista Juanita Gómez L. advirtió a la ciudadanía sobre la información que debe recibir en los puestos de votación - crédito @JuanitaGomezL/X

En otro comentario expuesto en la red social, Sastoque compartió una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que se advierte sobre acciones irregulares en las que presuntamente estarían incurriendo algunos testigos electorales del Pacho Histórico.

Les comento que testigos del pacto le dicen a las mesas que no ofrezcan la tarjeta de consulta, para que esten pendientes. Si alguien les pregunta, los jurados deben informar que existe tarjeta de consulta al elector”, se lee en el mensaje publicado por Sastoque.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro y otros políticos del Pacto Histórico informaron que no votarán las consultas interpartidistas. Esto, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negara la participación del candidato y senador Iván Cepeda Castro en la consulta Frente por la Vida, de la izquierda. El congresista irá a la primera vuelta.

En consecuencia, Sastoque instó a los integrantes de la agrupación política a no impulsar trampas en el proceso electoral. “Sin trampa señores @PactoCol, ASÍ NO ES. Sus actuaciones son un ataque a la democracia. No busquen limitar el derecho de la gente a votar y a decidir más allá de ustedes”, aseveró el funcionario.

Julián Sastoque, concejal de Bogotá,
Julián Sastoque, concejal de Bogotá, informó sobre irregularidades relacionadas con las consultas presidenciales - crédito @ElJuliSastoque7X

La ciudadanía podrá encontrar tres consultas en un solo tarjetón, el cual deberá solicitar en la mesa de votación:

Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación (centro)

  1. Claudia Nayibe López Hernández (Con Claudia, imparables)
  2. Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez (Colombia, una nueva historia)

Gran Consulta por Colombia (centro-derecha)

  1. Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia)
  2. David Andrés Luna Sánchez (Sí hay un camino)
  3. Victoria Eugenia Dávila Hoyos - Vicky Dávila (Movimiento Valientes)
  4. Juan Manuel Galán Pachón (Nuevo Liberalismo)
  5. Paloma Susana Valencia Laserna (Centro Democrático)
  6. Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno)
  7. Aníbal Gaviria Correa (Unidos)
  8. Enrique Peñalosa Londoño (Partido Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia)
  9. Juan Daniel Oviedo Arango (Con toda por Colombia)

Frente por la Vida (centro-izquierda)

  1. Héctor Elías Pineda Salazar (La Fuerza)
  2. Edison Lucio Torres Moreno (Partido del Trabajo de Colombia)
  3. Roy Leonardo Barreras Montealegre (Solo con Roy ganamos todos)
  4. Martha Viviana Bernal Amaya (La Fuerza)
  5. Daniel Quintero Calle (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-Aico)
Así quedó la tarjeta electoral
Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia - crédito @Registraduria/X

Temas Relacionados

Julián SastoqueElecciones Colombia 2026Elecciones al CongresoConsultas presidencialesPacto HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: abren las urnas para iniciar la jornada de votación; Petro, Uribe y otros políticos votan

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

El intensivo despliegue del Ejército Nacional en elecciones legislativas, a través del Plan Democracia: 120 mil soldados en operación

Las Fuerzas Militares integraron un dispositivo coordinado con la Policía Nacional en el que participan también organismos como la Registraduría y la Procuraduría

El intensivo despliegue del Ejército

El registrador Penagos anunció que entregará a Petro la copia de todas las actas electorales ante denuncia de posible fraude: “Comparen”

Un proceso permitirá que el Presidente consulte los registros de cada mesa y verifique la integridad del recuento, mientras expertos externos auditan los sistemas y garantizan la preservación de códigos fuente

El registrador Penagos anunció que

París-Niza 2026 EN VIVO HOY: etapa 1 Achères a Carrières-sous-Poissy, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La competencia que se disputa en Francia reúne a figuras como Jonas Vingegaard, del equipo Visma Lease a Bike; Juan Ayuso, del UAE Team Emirates; y Daniel Felipe Martínez, representante del Red Bull Bora-Hansgrohe

París-Niza 2026 EN VIVO HOY:

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en uno de los locales del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto hacia el nombre y el legado”

La familia Jiménez manifestó su compromiso con las autoridades para esclarecer el caso y proteger la imagen del artista, mientras continúa la búsqueda de los presuntos responsables del hurto

Hermano de Yeison Jiménez denunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presuntos enfrentamientos del Clan del

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Yeison Jiménez denunció

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en uno de los locales del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto hacia el nombre y el legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente en el Amazonas que preocupó a sus seguidores: tuvo que ser intervenido de urgencia

Pipe Bueno cantó el himno nacional previo al Clásico Mundial de Beisbol: lo acusaron de “echar la sal”

Juanes, Shakira, Beéle, Harry Styles y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

París-Niza 2026 EN VIVO HOY:

París-Niza 2026 EN VIVO HOY: etapa 1 Achères a Carrières-sous-Poissy, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

Luis Javier Suárez sigue en racha: así fue el gol que marcó el colombiano con el Sporting de Lisboa

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”