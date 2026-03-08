J Balvin y Amber Mark se juntaron con leyendas del rock para una versión explosiva de “Jump”, nuevo tema oficial del Mundial de la FIFA 2026

J Balvin fue elegido para la nueva versión de "Jump" que sonará durante el Mundial de 2026 - crédito @jbalvin/Instagram

A menos de 100 días para que de inicio la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se reveló uno de los temas oficiales del certamen por parte de uno de sus principales patrocinadores, contando con la presencia estelar del cantante colombiano J Balvin, acompañado de la cantante estadounidense Amber Mark.

Esta dupla, acompañada de Travis Barker (reconocido por su trabajo como baterista de blink-182 y por colaborar con infinidad de artistas), y el legendario guitarrista Steve Vai, dieron forma a una reinterpretación de Jump, el clásico de Van Halen, que se transforma en el himno oficial de Coca-Cola para la Copa del Mundo.

“Ser aficionado al fútbol significa sentirlo todo a todo volumen: la alegría, la decepción y la esperanza que te hace volver. Jump capta esos altibajos compartidos que unen a los aficionados de todo el mundo”, declaró Joshua Burke, director de Marketing Global de Música y Cultura de la marca.

El tema, distribuido internacionalmente a través de RTR en alianza con Capitol Records, marca el primer gran despliegue musical global del sello establecido en 2025, según informó la compañía en un comunicado.

La nueva versión del clásico incorpora texturas modernas sobre la base instrumental reconocible del éxito original, con un sonido orientado a estadios y diseñado expresamente para acompañar la exposición masiva del principal torneo de fútbol del mundo. Este lanzamiento llega tras la campaña “Bubbling Up” de la empresa multinacional, que utilizó un adelanto de la canción en enero de 2026 para anticipar el escenario publicitario de la marca en torno al campeonato.

J Balvin se junto con Amber Mark, Steve Vai y Travis Barker para darle nueva forma a "Jump" de Van Halen - crédito cortesía Universal Music

El videoclip oficial, dirigido y diseñado por McFlyy, debutó simultáneamente en MTV Live, MTVU y en los paneles publicitarios de Paramount Times Square, evidenciando el alcance multiplataforma de la campaña. Este consistió en anumaciones en las que fueron ilustrados J Balvin, Amber Mark, Steve Vai y Travis Barker, a lo que se sumó una aparición especial del futbolista español Lamine Yamal, también como un personaje animado.

En el comunicado de lanzamiento, J Balvin se refirió a lo que representaba para él sumarse a la reinterpretación de la canción, un éxito internacional en 1984: “Para mí, la música siempre ha servido para unir a personas de diferentes países y culturas, y Jump trata precisamente de esa energía compartida”.

Por su parte, para Amber Mark, la decisión de participar en la reinterpretación del clásico de Van Halen estuvo marcada por el desafío de “rendir homenaje al original y, al mismo tiempo, aportar una perspectiva moderna”. La cantante destacó la importancia de consolidar un puente creativo entre generaciones: “Estoy emocionada de formar parte de una canción que conecta el pasado y el presente de una manera tan estimulante y poderosa”.

Las contribuciones musicales de la multinacional a la Copa del Mundo a través de la historia.

Con el despliegue de Real Thing Records como sello oficial de lanzamientos musicales, Coca-Cola refuerza su historial de activaciones musicales asociadas al Mundial, de las cuales la mayoría gozaron de reconocimiento internacional. Desde que la marca y la FIFA se aliaron para el Mundial de Argentina 1978, la relación entre ambas partes se ha estrechado e incrementado con el paso de los torneos.

Conforme las canciones mundialistas cobraron fuerza en la cultura popular, la multinacional decidió hacer la suya propia a partir del Mundial de Sudáfrica 2010. Fue así que se lanzó Wavin’ Flag de K’naan, que para su versión en Hispanoamérica contó con el añadido de David Bisbal. En Brasil 2014 se lanzó The World Is Ours de David Correy, mientras que en Rusia 2018 se estrenó Colors de Jason Derulo.

A partir de Qatar 2022 se puso en marcha una política de readaptación de clásicos, iniciando con A Kind of Magic de Queen, que en esta ocasión contó con las voces de Tamtam, Felukah y Danna Paola.