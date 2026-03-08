Colombia

Gustavo Petro pide a la Fiscalía allanar presuntos sitios de compra de votos en Córdoba

El presidente solicitó al registrador nacional y a la UIAF vigilar posibles irregularidades electorales y anunció que presentará denuncias por corrupción, buscando garantizar elecciones libres y transparentes

Petro anunció que presentará denuncias
Petro anunció que presentará denuncias por corrupción electoral, buscando proteger la transparencia en Córdoba. - crédito Europa Press

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación proceder a allanar presuntos sitios de compra de votos en Córdoba, según informó en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. El mandatario también pidió al registrador nacional prestar especial atención a la delegación de la registraduría de Córdoba, y anunció que entregará denuncias por posible corrupción electoral en esa entidad.

En sus declaraciones, Petro expresó: “Le solicito a Fiscalía proceder a allanar los sitios que la ciudadanía y la policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba. Le solicito al registrador nacional prestar especial atención a la registraduría de Córdoba. Mañana entregaré a Fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral en esa entidad. La UIAF debe vigilar transacciones masivas electrónicas para compra de votos, establecer redes delictivas y entregar a autoridad competente”.

Solicitud de vigilancia de la UIAF

El presidente hizo énfasis en la vigilancia de transacciones electrónicas que podrían estar relacionadas con la compra de votos, indicando que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) debe establecer redes delictivas y entregar la información a la autoridad competente. Esta medida se plantea como parte de la supervisión del proceso electoral y la detección de posibles delitos que puedan afectar las elecciones legislativas y consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026.

El presidente solicita a la
El presidente solicita a la UIAF monitorear transacciones sospechosas para evitar la compra de votos. - crédito @petrogustavo/X

Contexto reciente: incautación en Tumaco y reportes de la MOE

El llamado de Petro se produce luego de que en Tumaco, Nariño, se incautaran 58 millones de pesos presuntamente destinados a la compra de votos, con cuatro personas capturadas durante el operativo. Además, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha recibido hasta el mediodía del 7 de marzo de 2026 249 reportes de presuntas irregularidades a través de su plataforma Pilas con el Voto, provenientes de diversas regiones del país y del exterior.

La MOE recibió alertas sobre
La MOE recibió alertas sobre afectaciones al voto libre, incluyendo posibles dinámicas de compra de votos y coacción desde instituciones públicas o privadas - crédito Colprensa y Visuales IA

La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, destacó la importancia de estos reportes y recordó que los ciudadanos pueden seguir reportando durante la jornada electoral a través de la página web www.pilasconelvoto.com y la línea de WhatsApp 3152661969. Barrios añadió:

“La información que llega a esta plataforma es el reflejo de una sociedad que además de votar, quiere proteger la integridad de su democracia”.

La MOE también anunció una alianza con la plataforma Uber, mediante la cual los usuarios podrán acceder desde la aplicación a un botón que los redirige directamente al portal Pilas con el Voto, fortaleciendo la capacidad de reportar irregularidades durante la jornada electoral.

Principales irregularidades reportadas por la MOE

Según los datos consolidados por la MOE, los reportes ciudadanos se concentran principalmente en dos tipos de irregularidades: afectaciones al voto libre y participación indebida de funcionarios públicos en política.

Violaciones al voto libre

Entre los reportes relacionados con la libertad del voto se incluyen posibles dinámicas de compra y venta de votos, así como coacción ejercida desde instituciones públicas o privadas, incluyendo presiones relacionadas con condiciones laborales o contractuales. Las regiones con mayor incidencia de reportes de este tipo son Bogotá, Atlántico, Cesar, Santander y Risaralda.

El subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, señaló: “Hemos recibido alertas sobre comportamientos que podrían afectar la libre decisión del electorado. Instamos a las autoridades a tomar acciones preventivas y sancionatorias inmediatas”.

La UIAF vigila transacciones sospechosas
La UIAF vigila transacciones sospechosas que podrían estar relacionadas con la compra de votos, fortaleciendo la transparencia electoral. - crédito Presidencia de la República/@UIAFColombia/X

Intervención indebida de funcionarios públicos

En cuanto a la participación indebida de servidores públicos, se documentaron alertas sobre actos proselitistas con uso de recursos estatales y presiones sobre contratistas o subordinados. Las regiones con mayor número de reportes en esta categoría son Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Meta, Caldas y Huila.

Muñoz añadió: “Cada uno de los hechos que documentamos a través de Pilas con el Voto nos permite poner la lupa donde la transparencia electoral corre peligro”.

