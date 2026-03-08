Colombia

Gobierno activó PMU en Norte de Santander tras intento de cruce irregular desde Venezuela durante la jornada electoral

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa informaron que la alerta se produjo alrededor de las 7:00 a. m., cuando autoridades detectaron a cerca de 2.400 personas intentando ingresar a Colombia pese al cierre fronterizo vigente durante las elecciones

El Gobierno activó un Puesto de Mando Unificado en Norte de Santander tras detectar el intento de cruce irregular de unas 2.400 personas desde Venezuela durante la jornada electoral del 8 de marzo- crédito Cristian Bayona/CatalinaOlaya/Colprensa,@MinDefensa/X

Durante las primeras horas de la jornada electoral del domingo 8 de marzo en Colombia, el Gobierno nacional activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el departamento de Norte de Santander luego de detectar el movimiento de cientos de personas que intentaban ingresar al país desde Venezuela pese al cierre temporal de la frontera que se aplica en cada proceso de votación.

La situación fue reportada inicialmente por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que informó que las autoridades identificaron a cerca de 2.400 personas que buscan cruzar hacia territorio colombiano por pasos no habilitados durante las elecciones para el Congreso y las consultas interpartidistas previas a la contienda presidencial.

De acuerdo con el reporte oficial, los movimientos fueron detectados en zonas cercanas al río Táchira, que marca parte de la frontera entre Colombia y Venezuela. Según las autoridades, varias personas estaban utilizando planchones o balsas improvisadas para atravesar el río y, posteriormente, dirigirse hacia territorio colombiano.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre lo ocurrido a través de la red social X en medio de la jornada de votación y señaló que el Gobierno fue informado de la situación y que se activaron mecanismos de coordinación entre distintas instituciones para atender lo ocurrido.

El presidente Gustavo Petro se refirió al episodio en la red social X y señaló que las autoridades recopilan información para establecer posibles responsabilidades- crédito @Petrogustavo/X

El ministro de Defensa, por su parte, respondió públicamente al mensaje presidencial –en la misma plataforma– y detalló las acciones adoptadas por las autoridades.

Según explicó, la alerta se registró hacia las 7:00 a. m., momento en el que se activó el PMU en Norte de Santander y se desplegaron capacidades de distintas entidades para verificar lo que estaba ocurriendo en la zona fronteriza.

“El reporte actual indica que las personas se dispersaron y que en el sector de Santa Cecilia, donde estaban cruzando el río en un planchón, ya no permanece nadie”, escribió el ministro en su mensaje dirigido al presidente.

De acuerdo con esa comunicación, en ese punto específico de la frontera ya no se encontraban personas intentando atravesar el río después de la intervención de las autoridades. El ministro también señaló que las instituciones desplegadas en la zona respondieron una vez se detectó el movimiento de personas en el sector.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que la alerta fue detectada hacia las 7:00 a. m. en un sector de la frontera donde varias personas cruzaban el río Táchira en un planchón- crédito @PedroSanchezCol/X

Tras el episodio, el Gobierno indicó que se inició un proceso de recolección de información y de posibles pruebas relacionadas con lo ocurrido. El objetivo, según el mensaje difundido por el ministro, es establecer si existen responsabilidades de distintos actores en los hechos registrados durante la jornada electoral.

En ese proceso, las autoridades revisarán varios elementos asociados a la situación detectada en la frontera. Entre los aspectos mencionados por el ministro se encuentran la participación de una empresa de transporte, el uso de publicidad política y la identificación de personas que habrían estado involucradas en el movimiento detectado por las autoridades.

La información recopilada será remitida a las entidades encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes.El jefe de la cartera de Defensa indicó, además, que las autoridades judiciales serán las responsables de evaluar los hechos y determinar si se configura algún delito relacionado con la jornada electoral o con el ingreso irregular al país.

Mientras avanzan las verificaciones, el Gobierno señaló que los procedimientos se desarrollarán conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Autoridades indicaron que las personas detectadas en el sector de Santa Cecilia se dispersaron tras la intervención institucional mientras avanzaban las votaciones legislativas en Colombia- crédito @MinDefensa/X

El ministro también invitó a quienes tengan información sobre lo ocurrido a comunicarla a las autoridades. En su mensaje indicó que los ciudadanos pueden hacerlo a través de la línea 157, mediante el PMU instalado en Norte de Santander o incluso a través de redes sociales si cuentan con datos relevantes sobre los hechos.

El pronunciamiento se produjo mientras en Colombia avanzaba la jornada de votación para elegir a los integrantes del Congreso y para participar en las consultas interpartidistas que definirán algunos de los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales.

En ese contexto, el presidente Petro cerró su mensaje en redes sociales con una frase breve relacionada con el proceso electoral: “La democracia no se vende”, en referencia a las alertas reportadas durante la mañana en la zona fronteriza.

