Exportaciones colombianas arrancan 2026 con fuerza y EE. UU. se consolida como el gran comprador

Las exportaciones de Colombia crecieron un 13% en enero de 2026, alcanzando USD4.252,6 millones en ventas externas al mundo - crédito Mincit

El inicio de 2026 dejó señales positivas para el comercio exterior colombiano, con un crecimiento en las exportaciones y un papel protagónico del mercado estadounidense. Las cifras más recientes confirman que la relación comercial entre ambos países continúa siendo clave para la economía nacional.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos colombianos. En enero, las exportaciones hacia ese país alcanzaron USD1.356,9 millones, lo que representó un aumento de 17% frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron ventas por USD1.159,3 millones. El dato fue reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Estados Unidos se posicionó como el principal destino de las exportaciones colombianas, concentrando el 32% del comercio exterior nacional - crédito Alex Brandon/AP

En general, las ventas externas del país también crecieron. Durante enero, Colombia exportó bienes al mundo por USD4.252,6 millones, un incremento de 13% frente a los USD3.776,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. De ese total, el mercado estadounidense concentró cerca del 32%.

Para la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), estos resultados reflejan la relevancia estratégica de ese socio comercial. La presidenta del gremio, María Claudia Lacouture, destacó el peso de ese destino dentro del comercio internacional del país. “Con este resultado, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Colombia, al concentrar 32% del total de las exportaciones colombianas al mundo”, señaló.

Uno de los principales impulsores del crecimiento fue el sector no minero-energético. Las ventas de este segmento hacia Estados Unidos alcanzaron USD975,9 millones en enero, lo que significó un incremento de 28% frente al mismo mes de 2025, cuando sumaron USD764,9 millones.

Este resultado evidencia el avance en la diversificación de la canasta exportadora colombiana. Además, el sector representó el 35% del total de bienes no minero-energéticos que el país vendió al mundo durante el periodo analizado.

La figura al frente de AmCham Colombia interpreta los logros obtenidos por los sectores productivos, situando a la nación norteamericana como el eje fundamental de la balanza exportadora nacional - crédito Colprensa

Dentro de este grupo, el sector agropecuario tuvo un desempeño destacado. Las exportaciones de productos del campo hacia Estados Unidos alcanzaron US$561,9 millones, lo que equivale a un crecimiento de 24,1% frente a enero del año anterior. Ese mercado absorbió además el 40% de todas las exportaciones agropecuarias del país.

El aumento estuvo impulsado por varios productos. Las exportaciones de pescados alcanzaron USD11,9 millones, con un crecimiento de 123,1%. A su vez, las ventas de animales y sus derivados sumaron USD13,3 millones, con un incremento de 99,2%.

También se destacó el grupo de café, té y especias, que registró exportaciones por USD276,3 millones hacia Estados Unidos. Esta cifra representó un crecimiento de 52,6% frente al mismo periodo del año pasado. Otros productos del sector agropecuario también presentaron aumentos. Las exportaciones de frutas crecieron 29,6%, mientras que las ventas de alimentos y bebidas aumentaron 11,7%, según los registros citados por AmCham Colombia.

El sector manufacturero también mostró resultados positivos. Durante enero, las exportaciones de bienes industriales hacia Estados Unidos alcanzaron USD413,8 millones, con un crecimiento de 33% frente al mismo mes de 2025. Este mercado concentró además el 59% de las ventas externas de manufacturas colombianas.

El subsector de confecciones sufrió una caída del 30,7% en sus exportaciones a Estados Unidos, mientras el minero-energético bajó un 3,4% - crédito Samuel Rajkumar/REUTERS

No obstante, algunos segmentos registraron caídas. El subsector de confecciones, por ejemplo, reportó exportaciones por USD10,4 millones hacia Estados Unidos, lo que significó una disminución de 30,7% frente al mismo mes del año anterior. En contraste, el sector minero-energético presentó una leve reducción en sus ventas hacia ese país. Durante enero, las exportaciones de este segmento se ubicaron en USD381 millones, con una caída de 3,4% frente al mismo periodo de 2025.

A nivel global, el crecimiento exportador del país estuvo marcado por el dinamismo del sector no minero-energético. Este segmento alcanzó ventas por USD2.797 millones en enero, lo que representó un aumento de 27% frente a los USD2.208,8 millones registrados un año atrás. Dentro de ese total, el sector agropecuario reportó exportaciones por USD1.408,1 millones, con un crecimiento de 23%. Por su parte, las manufacturas sumaron USD702,2 millones, lo que representó una disminución de 4,4%.