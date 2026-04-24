Colombia

‘Aquí Nomás’, la iniciativa que conecta a los colombianos con su riqueza natural y cultural

El programa Aquí nomás, liderado por Carlos Andrés García y producido por la agencia TMC, recorre durante doce capítulos diversas regiones del país para mostrar la riqueza natural, cultural y humana de Colombia

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Aquí Nomás
El proyecto propone una ruta alternativa al turismo clásico

La iniciativa Aquí nomás se diseñó para mostrar destinos turísticos poco promocionados en Colombia, involucrando a figuras públicas nacionales en la exploración de estos lugares. El proyecto surgió de una propuesta de la agencia TMC y fue desarrollado durante cuatro años por la productora general Angie Daniela García.

Según explicó Carlos Andrés García, líder del programa, la idea partió del desconocimiento que existe sobre muchos lugares del país, incluso entre los propios colombianos. “Buscamos que personalidades ampliamente reconocidas vivieran experiencias diversas, desde la gastronomía hasta actividades extremas, en diferentes regiones”, detalló García al referirse a la metodología utilizada.

El recorrido plasmado en los doce capítulos de la serie incluye diferentes zonas de Cundinamarca y otras regiones fuera del departamento. En cada episodio, los participantes descubren “historias diferentes, comidas distintas y experiencias únicas”. García remarcó que cada sitio ofrece una perspectiva propia sobre la diversidad interna de Colombia.

Aquí Nomás
El objetivo del programa es mostrar lo mejor del turismo en Colombia

Uno de los ejes principales del programa es la invitación a que los colombianos conozcan y disfruten su territorio. García lamentó que destinos como Caño Cristales reciban una mayoría de visitantes extranjeros, mientras que los turistas nacionales son minoría. “En Bogotá, los propios bogotanos no suelen aprovechar los destinos locales”, señaló.

El programa también aborda las características que distinguen a Colombia a nivel internacional. Para García, el país destaca por su “riqueza natural, su gente y su resiliencia”. Subrayó la diversidad biológica y cultural, así como la capacidad de adaptación ante situaciones adversas. “Colombia es reconocida por su felicidad, su talento y su biodiversidad inigualable”, indicó.

Aquí Nomás
La visión del líder del programa Aquí nomás se manifiesta en la manera en que coordina figuras influyentes para explorar diferentes facetas turísticas, promoviendo aventuras y nuevas vivencias en rincones desconocidos de la geografía nacional

“Hemos tenido la capacidad de ser muy resilientes. Tenemos una biodiversidad inigualable, una resiliencia y una capacidad de superar cualquier situación”, afirmó García. El proyecto busca poner en valor estos atributos y fomentar el turismo interno.

La producción de Aquí nomás se extendió durante cerca de cuatro años, consolidando una propuesta que apuesta por la visibilización de destinos y experiencias que habitualmente pasan desapercibidos en los circuitos turísticos convencionales.

El potencial turístico de Colombia

El equipo detrás de la serie se une a celebridades locales en una travesía emocionante por territorios llenos de historia, aventura y diversidad - crédito Prensa Agencia de Turismo
El equipo detrás de la serie se une a celebridades locales en una travesía emocionante por territorios llenos de historia, aventura y diversidad - crédito Prensa Agencia de Turismo

Colombia reúne condiciones naturales, culturales y geográficas que la posicionan como un destino turístico con alto potencial. El país cuenta con seis regiones naturales, desde las playas del Caribe y el Pacífico hasta la Amazonía, los Andes y los Llanos Orientales. Esta diversidad se refleja en una amplia oferta de paisajes, climas y ecosistemas, que incluyen selvas, desiertos, montañas y ríos, así como una biodiversidad reconocida a nivel mundial.

La riqueza cultural de Colombia se manifiesta en expresiones musicales, festividades, gastronomía y tradiciones ancestrales que varían de una región a otra. Ciudades como Cartagena, Bogotá y Medellín ofrecen propuestas urbanas, históricas y artísticas, mientras que destinos como Caño Cristales, el Parque Nacional Natural Tayrona y el Eje Cafetero atraen a viajeros interesados en naturaleza y aventura.

La infraestructura turística ha mostrado avances, con mejoras en conectividad aérea y terrestre, y una oferta creciente de alojamientos y servicios. Además, la calidez y hospitalidad de la población se consideran un valor agregado para el visitante. La diversidad de experiencias, la resiliencia de sus comunidades y el reconocimiento internacional de sus atractivos permiten a Colombia competir en el mercado global del turismo.

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