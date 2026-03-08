En plena jornada electoral en Colombia, un joven murió al caerle un rayo en Cundinamarca

Girardot se ha visto afectado por las fuertes lluvias del 8 de marzo - crédito Alcaldía de Girardot

El municipio de Tocaima, en Cundinamarca, fue escenario de un grave incidente la mañana de este domingo 8 de marzo. Un joven de 23 años perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en una finca de la vereda Vázquez, en medio de una tormenta eléctrica que sorprendió a la región.

Según el medio Actualidad Informativa, la víctima fue identificada como Juan Pablo Hernández Contreras, que se encontraba realizando tareas de ordeño en la finca La Mariposa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información recopilada por Actualidad Informativa, el joven decidió grabar a una de las vacas con su teléfono móvil cuando “se registró una descarga eléctrica producto de un rayo que lo impactó directamente, provocándole la muerte en el sitio”.

Tras recibir el reporte del fallecimiento, la Policía local activó un protocolo de atención urgente. Personal del grupo de criminalística de la Sijin, adscrito a la URI de Girardot, se desplazó hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar las diligencias correspondientes.

La zona fue afectada por una tormenta eléctrica que derribó árboles - crédito Alcaldía de Girardot

Las autoridades reiteraron a la población rural la necesidad de extremar precauciones durante tormentas eléctricas. En estos entornos, el riesgo de ser alcanzado por descargas atmosféricas es elevado, especialmente en campo abierto, cerca de objetos metálicos, o dispositivos electrónicos como los celulares.

El hecho se dio en medio de la temporada invernal que afecta a Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey compartió en redes sociales la magnitud de la emergencia: “En este momento, tras la emergencia invernal que se presenta en el departamento, tenemos 58 frentes de trabajo con maquinaria amarilla; en algunos de ellos estamos atendiendo puntos críticos que han registrado pérdida de banca, deslizamientos o remociones en masa”.

La Gobernación, a través del Instituto de Caminos y Construcciones, desplegó maquinaria para habilitar corredores afectados, como la Troncal del Guavio y la Troncal de Río Negro. Rey detalló la respuesta: “En la Troncal de Guavio, donde contamos con 1 retroexcavadora y 1 volqueta doble troque; y la Troncal de Río Negro, donde la intervención se realiza con 3 retroexcavadoras de llantas, 1 minicargador, 1 motoniveladora y 5 volquetas”.

Otros puntos como el corredor Vergara–Pacho y la vía Alpes–Reventones también reciben atención. Allí, los equipos trabajan en la remoción de escombros y el diagnóstico de daños. El gobernador aseguró: “Seguimos atentos para garantizar la movilidad y la seguridad vial en Cundinamarca”.

Todo el departamento esta afectado por una ola invernal de varios meses - crédito @JorgeEmilioRey / X

El municipio de Girardot, vecino de Tocaima, reportó múltiples afectaciones derivadas de las condiciones climáticas. En la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía se informó: “Desde horas de la mañana se han presentado algunas fallas en el municipio de Girardot, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, descargas atmosféricas y caída de árboles, las cuales han ocasionado interrupciones en el suministro de energía”.

Y añadieron: “Un equipo técnico de Enel Colombia ya se encuentra en el lugar, preparado para resolver las fallas de la manera más rápida posible, coordinando también con las autoridades locales y de gestión del riesgo”.

Por razones de seguridad, las labores de reparación deben esperar a que mejoren las condiciones meteorológicas. La empresa señaló: “Una vez el clima lo permita, se continuará con las labores directamente en la red para restablecer el servicio de forma segura y confiable”.

Según el portal especializado Meteored, Tocaima enfrenta “chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso”, y se prevé que las lluvias persistan durante toda la semana.

La Gobernación tiene varios puntos del municipio intervenidos para mitigar la emergencia - crédito Bomberos de Cundinamarca / Facebook

El episodio que costó la vida a Juan Pablo Hernández Contreras ilustra los riesgos asociados a la actual temporada invernal en la región. Las autoridades insisten en el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad: evitar actividades al aire libre durante tormentas y seguir las instrucciones oficiales para prevenir tragedias similares.