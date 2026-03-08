Colombia

En imágenes: así fue la reaparición de Verónica Alcocer al lado de Gustavo Petro durante las elecciones del 8 de marzo

La primera dama volvió a la escena pública al acompañar al presidente en el centro de Bogotá durante la apertura de las urnas, ejerciendo su derecho al voto, tras varios meses fuera del país y recientes controversias

Guardar
La primera dama de Colombia acude con el jefe de Estado a la votación en Bogotá y rompe meses de ausencia, mientras su reaparición genera múltiples reacciones en redes sociales y medios nacionales - crédito

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, realizó su reaparición pública junto al presidente Gustavo Petro durante la apertura de la jornada electoral del domingo 8 de marzo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

La escena, ampliamente difundida en imágenes a través de redes sociales y medios nacionales, puso fin a un periodo de ausencia de varios meses de la esposa del mandatario en eventos oficiales y generó un intenso interés mediático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reaparición de Verónica Alcocer
La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

Vestida con un atuendo sobrio, Alcocer caminó junto a Petro y saludó a parte de los asistentes, mientras las cámaras registraban cada uno de sus movimientos. La presencia de la primera dama en el centro de votación marcó uno de los momentos más comentados del inicio de las votaciones, en un contexto en el que la participación del presidente y su familia suele adquirir dimensiones simbólicas y políticas.

La familia presidencial en la apertura de la jornada electoral

Verónica Alcocer regresa a la
Verónica Alcocer regresa a la escena pública con Gustavo Petro en una jornada electoral clave - crédito Presidencia

La reaparición de Verónica Alcocer en la Plaza de Bolívar se produjo en uno de los eventos más relevantes del calendario político nacional. El domingo 8 de marzo, los colombianos acudieron a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y participar en consultas interpartidistas que definirán precandidatos presidenciales.

Acompañando a Petro y Alcocer estuvieron sus hijas, Antonella y Sofía, la mayor también ejerció su derecho al voto. La presencia conjunta de la familia presidencial fue interpretada por distintos sectores como un mensaje de unidad en medio de un proceso electoral clave para el rumbo político del país.

La familia presidencial, incluyendo a
La familia presidencial, incluyendo a las hijas Antonella y Sofía, compartió un mensaje de unidad durante las votaciones del 8 de marzo - crédito @oscarrepiso89 / X

Las imágenes de la primera dama saludando a los presentes y caminando junto al mandatario se viralizaron rápidamente, alimentando la conversación en redes sociales sobre el significado de la escena y el retorno de Alcocer a la vida pública.

La actitud de ambos se percibió seria, aunque cordial con quienes se acercaron a saludarlos.

El gesto de Alcocer, en contraste con la directriz del Pacto Histórico

Verónica Alcocer votó en las
Verónica Alcocer votó en las consultas interpartidistas pese a la directriz contraria del Pacto Histórico, mostrando autonomía política - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

La jornada electoral estuvo marcada por un hecho relevante. Mientras Gustavo Petro anunció públicamente que no participaría en las consultas interpartidistas —en protesta por la exclusión de algunos precandidatos, como Iván Cepeda—, Verónica Alcocer sí pidió el tarjetón correspondiente y votó en las consultas presidenciales, además de hacerlo para Senado y Cámara.

Este gesto se apartó de la directriz emitida por el Pacto Histórico, la coalición oficialista, que en una circular interna había solicitado a su militancia abstenerse de votar en las consultas.

En su cuenta de X, Petro reiteró que solo votó para el Congreso, mientras la decisión de Alcocer fue interpretada como una señal de autonomía política. El episodio agregó un matiz adicional a la jornada y fue comentado tanto por analistas como por usuarios en plataformas digitales.

La participación de la primera
La participación de la primera dama en la jornada electoral fue ampliamente difundida y viralizada en redes sociales y medios nacionales - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

En las imágenes que circularon, Alcocer mantuvo un perfil discreto, sin emitir declaraciones a la prensa y regresando a la Casa de Nariño tras ejercer su derecho al voto. El episodio reavivó las discusiones sobre el rol de la primera dama en la política colombiana, así como sobre el impacto simbólico de sus apariciones públicas en momentos clave.

Un regreso tras meses en el exterior y controversias

Durante gran parte de 2025, Verónica Alcocer permaneció fuera de Colombia, especialmente en Estocolmo, Suecia. Informes señalaron que la primera dama residió en Europa con el objetivo de perfeccionar su nivel de inglés, aunque sobre su estadía surgieron versiones sobre supuestas restricciones para regresar al país y comentarios sobre su estilo de vida.

La presencia de Verónica Alcocer
La presencia de Verónica Alcocer en la apertura electoral desata interés - InfoPresidencia / X

El presidente Gustavo Petro atribuyó la prolongada permanencia de su esposa en Europa a medidas internacionales que, según dijo, dificultaron su retorno a Colombia. El mandatario aseguró que la primera dama vivía en condiciones modestas, aunque otros reportes la ubicaron en sectores exclusivos de la capital sueca, asistiendo a restaurantes y eventos privados.

Esta situación generó debate en Colombia acerca del origen de los recursos para su estadía, y reavivó el interés sobre el papel público y privado de la familia presidencial.

El debate sobre el papel
El debate sobre el papel público y privado de Verónica Alcocer resurge tras sus controversias y la prolongada estadía fuera de Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

La controversia se acrecentó cuando, en 2025, Alcocer fue incluida en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a otros allegados al Gobierno. El propio Petro aclaró en su cuenta de X que se encontraba separado sentimentalmente de la primera dama desde hace años y denunció que las medidas en su contra eran injustificadas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroVerónica AlcocerElecciones 8 de marzo 2026Elecciones Colombia 2026Elecciones legislativas de Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones 2026: qué hacer si presencia compra de votos o lo presionan para elegir un candidato

Estos son los canales oficiales para reportar estas conductas irregulares a las autoridades y sin necesidad de exponerse

Elecciones 2026: qué hacer si

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: se cierran las urnas y empieza el escrutinio de los votos

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. en todo el país, las mesas de votación iniciaron el conteo de los sufragios para empezar a consolidar los primeros resultados de las elecciones legislativas de 2026

Elecciones Colombia 2026 - EN

Corrupción electoral en Colombia: el impacto de una jornada plagada de denuncias

Analistas políticos se pronunciaron sobre el impacto que generan las denuncias sobre irregularidades electorales en Colombia

Corrupción electoral en Colombia: el

Abelardo de la Espriella alertó que estas pueden ser las últimas elecciones libres: “Vamos a perder esta oportunidad”

Luego de ejercer su derecho al voto, el candidato presidencial manifestó que le parece una maravilla que “todavía podamos ejercer el derecho al voto”

Abelardo de la Espriella alertó

Hernán Penagos reportó por lo menos 30 intentos de suplantar la página web de la Registraduría durante la jornada del 8 de marzo

El registrador nacional del Estado Civil, al cierre de la jornada electoral, indicó que se intentó vulnerar las plataformas digitales de la entidad, que se encargará de informar los resultados de los comicios del Congreso y las consultas presidenciales

Hernán Penagos reportó por lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

Ocho mujeres que pusieron en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas