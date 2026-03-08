En imágenes: así fue la reaparición de Verónica Alcocer al lado de Gustavo Petro durante las elecciones del 8 de marzo

La primera dama de Colombia acude con el jefe de Estado a la votación en Bogotá y rompe meses de ausencia, mientras su reaparición genera múltiples reacciones en redes sociales y medios nacionales - crédito

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, realizó su reaparición pública junto al presidente Gustavo Petro durante la apertura de la jornada electoral del domingo 8 de marzo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

La escena, ampliamente difundida en imágenes a través de redes sociales y medios nacionales, puso fin a un periodo de ausencia de varios meses de la esposa del mandatario en eventos oficiales y generó un intenso interés mediático.

Vestida con un atuendo sobrio, Alcocer caminó junto a Petro y saludó a parte de los asistentes, mientras las cámaras registraban cada uno de sus movimientos. La presencia de la primera dama en el centro de votación marcó uno de los momentos más comentados del inicio de las votaciones, en un contexto en el que la participación del presidente y su familia suele adquirir dimensiones simbólicas y políticas.

La familia presidencial en la apertura de la jornada electoral

La reaparición de Verónica Alcocer en la Plaza de Bolívar se produjo en uno de los eventos más relevantes del calendario político nacional. El domingo 8 de marzo, los colombianos acudieron a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y participar en consultas interpartidistas que definirán precandidatos presidenciales.

Acompañando a Petro y Alcocer estuvieron sus hijas, Antonella y Sofía, la mayor también ejerció su derecho al voto. La presencia conjunta de la familia presidencial fue interpretada por distintos sectores como un mensaje de unidad en medio de un proceso electoral clave para el rumbo político del país.

Las imágenes de la primera dama saludando a los presentes y caminando junto al mandatario se viralizaron rápidamente, alimentando la conversación en redes sociales sobre el significado de la escena y el retorno de Alcocer a la vida pública.

La actitud de ambos se percibió seria, aunque cordial con quienes se acercaron a saludarlos.

El gesto de Alcocer, en contraste con la directriz del Pacto Histórico

La jornada electoral estuvo marcada por un hecho relevante. Mientras Gustavo Petro anunció públicamente que no participaría en las consultas interpartidistas —en protesta por la exclusión de algunos precandidatos, como Iván Cepeda—, Verónica Alcocer sí pidió el tarjetón correspondiente y votó en las consultas presidenciales, además de hacerlo para Senado y Cámara.

Este gesto se apartó de la directriz emitida por el Pacto Histórico, la coalición oficialista, que en una circular interna había solicitado a su militancia abstenerse de votar en las consultas.

En su cuenta de X, Petro reiteró que solo votó para el Congreso, mientras la decisión de Alcocer fue interpretada como una señal de autonomía política. El episodio agregó un matiz adicional a la jornada y fue comentado tanto por analistas como por usuarios en plataformas digitales.

En las imágenes que circularon, Alcocer mantuvo un perfil discreto, sin emitir declaraciones a la prensa y regresando a la Casa de Nariño tras ejercer su derecho al voto. El episodio reavivó las discusiones sobre el rol de la primera dama en la política colombiana, así como sobre el impacto simbólico de sus apariciones públicas en momentos clave.

Un regreso tras meses en el exterior y controversias

Durante gran parte de 2025, Verónica Alcocer permaneció fuera de Colombia, especialmente en Estocolmo, Suecia. Informes señalaron que la primera dama residió en Europa con el objetivo de perfeccionar su nivel de inglés, aunque sobre su estadía surgieron versiones sobre supuestas restricciones para regresar al país y comentarios sobre su estilo de vida.

El presidente Gustavo Petro atribuyó la prolongada permanencia de su esposa en Europa a medidas internacionales que, según dijo, dificultaron su retorno a Colombia. El mandatario aseguró que la primera dama vivía en condiciones modestas, aunque otros reportes la ubicaron en sectores exclusivos de la capital sueca, asistiendo a restaurantes y eventos privados.

Esta situación generó debate en Colombia acerca del origen de los recursos para su estadía, y reavivó el interés sobre el papel público y privado de la familia presidencial.

La controversia se acrecentó cuando, en 2025, Alcocer fue incluida en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a otros allegados al Gobierno. El propio Petro aclaró en su cuenta de X que se encontraba separado sentimentalmente de la primera dama desde hace años y denunció que las medidas en su contra eran injustificadas.