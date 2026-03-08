Así se logró la incautación de megacargamento de cocaína en Yacuanquer, Nariño, atribuido al ELN

El Ejército Nacional incauta 277 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Yacuanquer, Nariño, con apoyo de la DEA y la Policía Nacional - crédito Policía Nariño

Un nuevo cargamento de clorhidrato de cocaína fue incautado por el Ejército Nacional en el departamento de Nariño, evitando la comercialización de 693.000 dosis de este estupefaciente.

La operación tuvo lugar en inmediaciones de la vereda Inantas, municipio de Yacuanquer, donde soldados del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, en coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas DEA, decomisaron 277 kilogramos de droga.

Se trató de un esfuerzo articulado basado en información de inteligencia militar, que permitió instalar un puesto de control y detener una camioneta que transportaba más de 200 paquetes embalados con el alcaloide.

El cargamento decomisado pertenecería al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, según primeras indagaciones de las autoridades - crédito Raúl Arboleda/AFP

Durante el procedimiento, fue incautado el vehículo y capturado el sujeto que conducía el cargamento. Las primeras indagaciones apuntan a que el estupefaciente pertenecería al grupo armado organizado ELN, específicamente al Frente Manuel Vásquez Castaño, que opera en la región.

La afectación económica para el grupo insurgente se estima en USD9,3 millones en el mercado ilegal internacional. Este golpe al tráfico ilegal evitó que la sustancia incautada llegara a las calles y se distribuyera entre consumidores. Las Fuerzas Militares reiteraron que mantendrán operaciones sostenidas para garantizar la seguridad y tranquilidad en el suroccidente del país.

Destruyen una tonelada de explosivos artesanales vinculados a estructura criminal en zona rural de Tumaco

En paralelo, en una operación conjunta en la zona rural del municipio de Tumaco, la Policía Nacional y la Armada Nacional destruyeron de manera controlada cerca de una tonelada de explosivos artesanales.

Coronel John Jairo Urrea Rozo entregó detalles del operativo que incautó más de tonelada de explosivos artesanales vinculados a estructura criminal de Tumaco - crédito Policía Nariño

El material, hallado en 16 bultos en las inmediaciones del corregimiento La Espriella, estaría vinculado a la estructura criminal Iván Ríos de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, según reportes de inteligencia. Las investigaciones señalan que estos explosivos serían usados para fabricar artefactos improvisados con el fin de afectar la seguridad y el control territorial en la región.

“La Policía Nacional, a través de la Unidad Antiexplosivos y Antiterrorismo, en coordinación con el Gaula Militar de la Armada Nacional, logró la ubicación y destrucción controlada de aproximadamente una tonelada de explosivos de fabricación casera en zona rural de Tumaco, en inmediaciones del corregimiento de La Espiella. El material, distribuido en 16 bultos, pertenecería a la estructura criminal Iván Ríos de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y, según información de inteligencia, estaba listo para ser empleado en la elaboración de artefactos explosivos improvisados, con los que se pretendería afectar la seguridad y el control territorial en la región”, indicó puntualmente el coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del Departamento de Policía Nariño.

En Tumaco, la Policía Nacional y la Armada destruyeron una tonelada de explosivos artesanales vinculados a la estructura criminal Iván Ríos - crédito Policía Nariño

Esta acción contó con el respaldo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), lo que robusteció la cooperación internacional en la lucha contra las estructuras delictivas.

La destrucción técnica de los explosivos se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, sin causar daños materiales ni víctimas. Las autoridades aseguraron que la operación neutralizó una amenaza concreta de posibles atentados contra la fuerza pública y la población civil en Nariño.

“Es importante resaltar que esta operación contó con el apoyo de la HSI, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en articulación con autoridades colombianas, fortaleciendo la cooperación internacional en la lucha contra las estructuras criminales. De manera contundente, es importante destacar que en el desarrollo de esta operación no se presentaron daños materiales ni personas lesionadas, gracias a la planeación técnica y a la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad”, complementó el oficial.

Policía señaló que continuarán ejecutando acciones coordinadas para debilitar las capacidades logísticas de los grupos criminales en la región y preservar la tranquilidad de las comunidades.

“Con esta acción se logra contrarrestar una amenaza real, evitando posibles atentados contra la fuerza pública y la población civil en el departamento de Nariño”, finalizó el coronel.