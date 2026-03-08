Colombia

Álvaro Uribe cuestionó a Iván Cepeda y lo vinculó con un modelo estatal al estilo cubano: “Odio de clases”

El expresidente de Colombia afirmó que Colombia debe definir si decide apoyar el supuesto “odio de clases de Petro y Cepeda” o desea apoyar “la mujer cabeza de familia”

Álvaro Uribe afirmó que la única diferencia entre Cepeda y Fidel Castro es que el dictador cubano “era un inútil y Cepeda ha sido útil al terrorismo” - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Carlos Ortega/EFE

El expresidente de Colombia y candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, cuestionó nuevamente al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En una entrevista con El Colombiano, el líder natural del Centro Democrático comparó a Iván Cepeda con el dictador ugandés Idi Amín y afirmó que la única diferencia entre Cepeda y Fidel Castro es que el dictador cubano “era un inútil y Cepeda ha sido útil al terrorismo”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Cepeda llegue a la Presidencia, el exmandatario de Colombia (2002-2010) afirmó que el Gobierno de Petro, según su opinión, está desmantelando la alianza público-privada.

Álvaro Uribe comparó a Iván Cepeda con el dictador ugandés, Idi Amín, y el dictador de Cuba Fidel Castro - crédito Colprensa

“Es la imposición del estatismo cubano. Es muy grave. Están acabando las concesiones viales, están acabando el sistema de construcción de vivienda, están acabando, quieren acabar los fondos privados de pensiones. No les importa el costo del Estado”, indicó.

Por tal motivo, el expresidente Álvaro Uribe aseveró que Colombia debe definir si decide apoyar el supuesto “odio de clases de Petro y Cepeda” o desea apoyar “la mujer cabeza de familia, con el empresario, con el trabajador, con la economía fraterna”.

Según Álvaro Uribe, el candidato del Pacto Histórico tiene una supuesta ventaja por ser “pro Farc”

“Cepeda ha apoyado siempre a Castro, ha apoyado a Chávez, dice que va a continuar estas reformas de Petro, todo le parece muy bien. Él quiere ser el puntillero de la salud. Entonces, a mí sí me parece muy grave para el país”, aseveró Uribe Vélez a El Colombiano.

El candidato al Senado de la República por el Centro Democrático aseguró que Iván Cepeda supuestamente ha ayudado a personajes como Jesús Santrich e Iván Márquez. Además, aseguró que los ayudó a “conseguir” la “impunidad total”.

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda supuestamente ha ayudado a personajes como Jesús Santrich e Iván Márquez - crédito Colprensa

“La impunidad total hace mucho daño. Impunidad total para violadores de niños, para secuestradores, ¡por favor! Que por— para el narcotráfico, que porque todo eso era para financiar la rebelión, por favor. Y después que les dieron impunidad total, Estados Unidos y la Fiscalía colombiana dice que reincidieron en el narcotráfico. Había que llevarlos a la cárcel y Cepeda los ayuda a sacar a Venezuela a la impunidad y fortalecen la nueva Marquetalia", aseveró Uribe Vélez.

Álvaro Uribe insistió a El Colombiano que Iván Cepeda “ha sido útil para el terrorismo y no sabe de nada más”.

Recientemente, el expresidente Uribe cuestionó la administración de Gustavo Petro, pese a que el mandatario mantiene un nivel de aprobación destacado según recientes encuestas. Uribe atribuyó su actitud opositora a lo que considera un deterioro de la situación económica y social bajo el actual gobierno.

En sus declaraciones, Uribe sostuvo que el manejo estatal de la salud se ha incrementado hasta alcanzar el 70%, lo que interpreta como un proceso de “cubanización” que, según él, ha afectado la calidad y disponibilidad de servicios y medicamentos. Advirtió sobre una tendencia a concentrar funciones y recursos en el Estado, alejándose de modelos mixtos o privados.

Álvaro Uribe advirtió sobre una tendencia a concentrar funciones y recursos en el Estado, alejándose de modelos mixtos o privados - crédito Colprensa

El líder del Centro Democrático también cuestiona el uso de los fondos públicos, alegando que el gobierno prioriza el gasto en ministerios, embajadas y viajes internacionales, mientras programas sociales como el apoyo a adultos mayores estarían en riesgo. Además, señaló incumplimientos en las promesas de condonación de deudas estudiantiles y critica el aumento de impuestos a la educación privada.

Uribe considera que la economía colombiana enfrenta dificultades por factores como la inseguridad, la carga tributaria y la falta de incentivos para la inversión. Defiende un enfoque en el que se garanticen buenos salarios para los trabajadores y condiciones favorables para los empresarios, argumentando que ambas dimensiones resultan esenciales para la generación de empleo y el crecimiento del país.

