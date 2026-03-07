Sofía Vergara le hizo severa corrección a un paparazzi durante la Semana de la Moda de París

La actriz ignoró el llamado de los reporteros gráficos hasta que uno de ellos afirmó que era "mexicana" - crédito @rastreandofamosos/Instagram

A los 53 años, Sofía Vergara mantiene su estatus como una de las figuras latinas más influyentes del entretenimiento en los Estados Unidos.

En el inicio de 2026 cobró protagonismo especialmente por su presencia en hasta tres piezas audiovisuales del pasado Super Bowl LX. Una junto a Owen Wilson como parte de la promoción de la cadena Telemundo como canal que transmitirá el Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, otra para la marca Skechers, y una tercera como parte de una campaña de salud pública realizada por la farmacéutica Boehringer Ingelheim para concientizar sobre la detección temprana de la diabetes tipo 2, en la que estuvo acompañada de la actriz ganadora del Óscar, Octavia Spencer.

La barranquillera por lo pronto no ha dado detalles de un posible regreso a la actuación, aunque sí confirmó su regreso como jurado de la próxima temporada de America’s Got Talent. Pero antes, la “Toty” decidió pasar por la Semana de la Moda en París, donde viene dando de qué hablar por los atuendos que decidió portar durante el evento.

Uno de los más sonados fue un vestido satinado color chocolate con encaje, combinado con un abrigo de ante de tono camel, con el que salió en medio de la noche parisina junto con varios de sus amigos, incluido Douglas Chabott, el hombre con el que se especuló durante meses que sería su nueva pareja.

Sin embargo, más allá de los atuendos, un episodio llamó la atención de las redes sociales, luego de que Sofía reaccionara de manera sorpresiva y vehemente al comentario de un fotógrafo que intentaba captar su atención cuando asistía a uno de los eventos de la Semana de la Moda.

Mientras caminaba frente a las cámaras y era abordada por los reporteros gráficos presentes, uno de ellos la llamó “mexicana” para lograr que mirara hacia su lente. La respuesta de la barranquillera no se hizo esperar: sin dejar de caminar rumbo a su destino, corrigió al fotógrafo y respondió con firmeza que era “¡Colombiana!”.

El breve intercambio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la reacción de la actriz y la interpretaron como una muestra de orgullo por sus orígenes, algo que fue ampliamente celebrado.

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott

Durante una charla con el programa Primer Impacto de Univisión en febrero pasado, la actriz echó por tierra las especulaciones que la ubicaban en una relación con el empresario desde que fueran vistos de manera repetida en distintos espacios durante 2025 y en el presente año, incluido el Super Bowl LX.

“No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”, dijo en referencia a Chabott. Frente a los rumores que desató una publicación en diciembre pasado que fue tomada como una confirmación del vínculo sentimental, expresó: “Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa“, reconoció.

Sobre su estatus, la “Toty” no dejó espacio a las dudas: “Estoy soltera todavía, estoy divorciada, pero soltera y pasándomela muy bien”, indicó.

Eso sí, no descartó volver a darse una oportunidad en el amor. "La estoy pasando bien, estoy conociendo muchísima gente, y siento que a los 53 tengo la chance de escoger. O sea, tengo la oportunidad otra vez de encontrar una persona muchísimo mejor para mí, más perfecta. Entonces, eso me ilusiona mucho. Es muy divertido estar soltera a esta edad“, manifestó.