Roy Barreras se reunió con el padre del presidente Petro y recibió un mensaje de respaldo: “Usted es un luchador, como lo he sido yo”

El padre del presidente Gustavo petro, Gustavo Petro Sierra, sostuvo un encuentro con el precandidato presidencial Roy Barreras en el que intercambiaron reflexiones sobre la situación política del país, la continuidad de las políticas del actual gobierno y la necesidad de evitar posturas radicales.

El momento fue difundido públicamente por el propio Barreras a través de un video publicado en su cuenta de X.

En la grabación se observa una conversación entre ambos en el apartamento del político, donde el padre del jefe de Estado comparte algunas opiniones sobre el panorama político. El precandidato señaló que la visita representaba un gesto significativo para él y un espacio de diálogo sobre el futuro del país y el legado del gobierno de su hijo.

Barreras acompañó la publicación con un mensaje en el que destacó el significado del encuentro. “Mi conversación profundamente humana con Gustavo Petro S. El hombre que sembró la semilla y que quiere que sigamos avanzando”, escribió el aspirante presidencial al difundir el video en redes sociales.

El encuentro se produce en el contexto de la consulta del denominado Frente por la Vida, un proceso interno en el que varios dirigentes buscan definir un liderazgo dentro de un sector político que aspira a proyectar la continuidad de las políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

En dicha consulta participan Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Héctor “Tico” Pineda y Edison Lucio Torres. La jornada electoral está programada para el domingo 8 de marzo y forma parte de las discusiones dentro de un bloque político que intenta consolidar una candidatura para las próximas elecciones presidenciales.

La consulta se ha desarrollado en medio de tensiones internas y diferencias entre sectores del mismo espectro político. La ausencia de Iván Cepeda en el tarjetón ha sido uno de los elementos que ha generado debate dentro de este proceso.

Barreras ha señalado en diferentes escenarios que su objetivo es superar el número de votos alcanzados por el candidato del Pacto Histórico en la consulta popular realizada en octubre de 2025. En ese proceso, el aspirante obtuvo 1,5 millones de votos dentro de un total de 2,7 millones registrados en la jornada.

El precandidato ha insistido en que el proceso electoral debe definir los liderazgos mediante votación. “Que las urnas hablen. Primero nos contamos y luego nos juntamos”, ha manifestado en distintas oportunidades al referirse a la consulta y a la posibilidad de posteriores acuerdos políticos entre los sectores participantes.

Conversación sobre radicalismos y unidad

Durante el diálogo difundido en el video, Gustavo Petro Sierra expresó reflexiones sobre el debate político y las posturas ideológicas dentro del país. En uno de los momentos de la conversación afirmó: “Todo radicalismo es cerrar la puerta. Los radicalismos no tienen sentido, son actitudes extremas”.

Barreras, por su parte, explicó en el encuentro que considera que uno de los principales aportes del actual presidente ha sido el mensaje de inclusión dirigido a la sociedad colombiana. Según señaló, ese planteamiento es una base que debe mantenerse en el debate político.

El precandidato expresó durante la conversación: “Yo creo que la obra más importante que ha hecho el presidente Petro, su hijo, ha sido decirle a Colombia que este país es de todos y de todas, y esa obra hay que defenderla. Yo voy a defenderlo, voy a protegerlo, quiero darle continuidad a ese legado”.

El padre del mandatario respondió a las reflexiones planteadas por Barreras destacando que, desde su perspectiva, los programas públicos deben evaluarse por sus resultados y no por su origen político. En ese sentido, planteó una visión centrada en los efectos de las políticas públicas.

“Los programas no tienen color político, sirven o no sirven, benefician a la gente o no los benefician, entonces ese es el análisis que hay que hacer, qué hay detrás de todo eso”, comentó durante el intercambio.

Petro Sierra también se refirió a la trayectoria política del precandidato y mencionó su experiencia en el ámbito público. “Usted tiene ya el bagaje suficiente para liderar esas cosas”, le dijo durante el diálogo.

Consejos y reflexiones sobre el país

En otro momento de la conversación, Barreras le preguntó directamente qué consejo les daría a quienes participan en el debate político actual. El padre del presidente respondió enfatizando en la necesidad de evitar posiciones extremas dentro del escenario político: “Yo esperaría que no se radicalicen el uno ni el otro”.

El precandidato también le preguntó qué opinión tenía sobre él como dirigente político. La respuesta del padre del mandatario incluyó un reconocimiento a su trayectoria: “Usted es un luchador, como lo he sido yo, naturalmente dentro de ámbitos diferentes. Pero, usted es un luchador y siga luchando”.

Durante el diálogo, Barreras planteó una inquietud adicional sobre la manera en que podría preservarse el legado político del actual gobierno. En ese contexto preguntó: “¿Cómo cree usted que podemos protegerlo, darle continuidad, que no ganen los enemigos, que no gane esa derecha extrema tan violenta?”.

Petro Sierra respondió señalando las dificultades históricas que, a su juicio, enfrenta el país para transformar sus dinámicas políticas y sociales. “Una labor complicada, difícil, porque matar 200 años de desinformación es una tarea difícil, pero hay que hacerla”, afirmó.

El padre del presidente agregó que, en su opinión, uno de los elementos centrales para avanzar en ese propósito es la construcción de consensos entre distintos sectores. “La verdad es que tenemos que buscar mejorar el país a través de la unión. Si no nos unimos, seguimos dando o seguimos equivocándonos como lo hemos venido haciendo 200 años”, concluyó.