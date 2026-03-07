Marcela Reyes habló de su inesperada salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Simplemente era por unos cuantos días”

Marcela Reyes aclaró los motivos de su salida de La Casa de los Famosos Colombia - crédito @marcelareyes/Instagram

La salida de Marcela Reyes de La casa de los famosos Colombia marcó el primer momento de controversia de esta edición al convertirse en la primera participante en abandonar la competencia.

Su salida, ocurrida a pocos días de iniciado el programa, provocó una ola de comentarios y especulaciones en plataformas digitales sobre los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

El debate sobre la salida de Marcela Reyes cobró fuerza cuando la DJ y empresaria recurrió a sus redes sociales para hablar directamente con sus seguidores. Durante una transmisión en vivo, la artista se refirió a los rumores y versiones que circulaban tras su retiro, y sugirió que su participación pudo estar pactada por un periodo breve.

“Dicen muchas cosas, pero la gente, ¿por qué no se puede imaginar que tal vez mi contrato simplemente era por unos cuantos días?”, expresó, invitando a su audiencia a considerar alternativas distintas a las especulaciones negativas que circulaban en Internet.

La artista aclaró que existen cláusulas de confidencialidad que le impiden revelar detalles sobre su participación y sugirió que su permanencia en el programa pudo haberse definido antes de su ingreso

A lo largo de su intervención, Reyes planteó que su decisión también pudo responder a razones personales, como la necesidad de compartir tiempo con su hijo o de atender obligaciones de su faceta empresarial. Las declaraciones de la DJ abrieron el debate sobre los términos contractuales habituales en este tipo de formatos, pues hasta ahora no se había discutido públicamente la posibilidad de acuerdos previos que regulen la permanencia de los participantes.

La empresaria aclaró que existen restricciones de confidencialidad que le impiden abordar ciertos detalles respecto a su estadía en el reality. “Es algo que por contrato no puedo contar, no puedo referirme a mi negociación, a lo que fue mi aparición en la casa. No puedo contar cosas, hay temas que por contrato no se pueden hablar”, declaró, dejando entrever que existen aspectos de su paso por el programa que no están sujetos a discusión pública.

El formato de La casa de los famosos Colombia se ha caracterizado por su manejo de situaciones de tensión, alianzas y rivalidades entre concursantes del mundo del espectáculo y las redes sociales, lo que ha convertido cada salida en un tema central de conversación. La primera participante en retirarse de esta edición, protagonizada por Reyes, puso en duda la transparencia de los procesos de selección y la permanencia, según interpretaron varios usuarios en redes sociales.

La DJ utilizó sus redes sociales para responder a los rumores sobre su retiro del reality, sugiriendo que su participación pudo haber estado pactada por un periodo breve

En la misma transmisión, la DJ se refirió a su afinidad con Alexa Torres, a la que le expresó su apoyo como favorita para avanzar en la competencia. “Mi apoyo va para Alexa, fue con quien conecté más”, manifestó, en una frase que fue replicada ampliamente por sus seguidores.

Marcela Reyes explica la verdad sobre la supuesta acción legal contra Nicolás Arrieta

Tras la polémica generada por rumores sobre una demanda de Marcela Reyes contra Nicolás Arrieta, la DJ y empresaria decidió aclarar públicamente la situación.

Todo comenzó cuando, al finalizar su participación en el reality, Arrieta comentó en una transmisión en vivo que su equipo recibió una notificación legal por parte del entorno de Reyes, argumentando que algunos comentarios suyos habrían afectado el buen nombre de la DJ. Este hecho fue rápidamente replicado en redes sociales, lo que alimentó la idea de un conflicto legal entre ambos exconcursantes.

En respuesta a la difusión de estos rumores, Marcela Reyes utilizó sus redes para explicar el origen del malentendido. Según relató, mientras ella permanecía en el reality, su equipo legal envió una comunicación preventiva al grupo de Arrieta sin su conocimiento.

Los rumores de una supuesta demanda de Marcela Reyes contra Nicolás Arrieta surgieron tras la finalización del reality, pero la artista aclaró que todo se trató de un malentendido con su equipo legal

Al salir del programa y enterarse de la situación, Reyes pidió expresamente que se retractaran y aclaró que no tenía intención de iniciar ningún proceso judicial: “Por ahí ya vi en todos lados, porque además me lo están mandando, lo que están publicando: ‘Marcela Reyes demanda a Nicolás Arrieta’ y ‘Nicolás Arrieta se pronuncia frente a la demanda de Marcela Reyes’. Y empieza la gente a especular y a decir una cantidad de cosas, muchachos, que la verdad a mí, ya después de todo lo que yo he pasado en mi vida, ya qué me puede afectar. Ya hay cosas que antes me divertían”.

La empresaria también destacó el trato cordial mantenido con Arrieta, al que definió como una persona “caballerosa, graciosa, supremamente simpática, noble y humilde”. Finalmente, Reyes solicitó a sus seguidores y a los medios: “No vayan a formar un pleito donde no lo hay”, dejando claro que nunca existió una demanda formal o conflicto real entre ambos.