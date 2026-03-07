Fonseca recordó a Willie Colón tras anunciar su concierto en El Campín: “Una persona sin rodeos, muy pasional”

Fonseca recordó a Willie Colón y anunció un homenaje al salsero durante su concierto en el estadio El Campín del próximo 24 de octubre - crédito Gregory Bull/AP y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Para mí, tocar en Bogotá siempre ha tenido un compromiso muy particular. Pero cuando es en mi casa, la cosa es distinta.” Con estas palabras, Fonseca presentó ante medios de comunicación de Colombia el que es considerado como uno de los momentos cumbre de su carrera: el concierto “En La Casa” que se realizará el 24 de octubre en el estadio El Campín.

En una rueda de prensa ante medios de comunicación de todo el país, el intérprete de Te Mando Flores abrió la conferencia expresando su entusiasmo por este concierto, que incluirá la presentación de un álbum de estudio próximo a publicarse.

“Es sin duda alguna un sueño cumplido, algo que había querido hacer desde hace muchísimos años, tal vez desde niño”, afirmó al presentar oficialmente el concierto “En La Casa”.

Durante la charla, Fonseca recordó su primera experiencia en El Campín, como telonero de Juanes en 2002, y su relación con el escenario en el que estuvo no solo como cantante, sino como espectador.

“Recuerdo en esa prueba de sonido [teloneando a Juanes], ver ese estadio vacío y decir: ‘Bueno, algún día acá haré mi concierto’, y pasar también por festivales en ese mismo escenario, acompañando a gente que admiro mucho, de ir como espectador muchísimas veces. Tal vez me acuerdo la primera vez que estuve en El Campín como espectador, muy niño, viendo a Gloria Estefan. Después, vi a Guns N’ Roses. Bueno, he visto tantos conciertos y tantos momentos vividos ahí que anunciar este concierto ‘En La Casa’ para mí significa mucho”, reconoció.

Fonseca afirmó haber soñado durante años con la posibilidad de presentarse en El Campín en solitario - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El concepto de “La Casa” fue presentado como un homenaje a Bogotá y a sus espacios emblemáticos. “Mostremos ese lugar mágico que es Bogotá, ese lugar mágico que es el Jardín Botánico, el Mirador, la diversidad cultural que tiene Bogotá, la chispa que tiene esta ciudad (...) No solamente es venir a tocar a mi casa, sino presentar esa casa de la que me siento tan orgulloso”, indicó.

La preventa de entradas para clientes Vive Terpel comenzó el 5 de marzo, mientras que la venta general inició el 6 de marzo a través de TuBoleta. - crédito TuBoleta

Fonseca también abordó la complejidad de dar el salto a un estadio, luego de acumular una serie de llenos totales en el Movistar Arena en años anteriores. “Un show de estadio tiene una cantidad de implicaciones diferentes a un show, por ejemplo, como en el Movistar Arena, en cuanto a todo el tema técnico, el montaje, las pantallas, las imágenes que se generan para las pantallas y obviamente la parte musical, que es lo principal”, explicó.

Ante esto, la obsesión del cantante es que nadie se sienta lejos, a pesar del tamaño del recinto. “Hay que encontrar la manera de que desde cualquier esquina del estadio, haya una cercanía, haya una conexión, que uno no se sienta que fue a ver un concierto por allá, que lo hubiera visto en la casa, en redes, en YouTube”, manifestó.

Próximo álbum, colaboraciones y el recuerdo de Willie Colón

Willie Colón fue el invitado de Fonseca en su canción "Estar Lejos", publicada en 2010 - crédito EFE

Fonseca confirmó que el concierto será el punto de partida de una nueva etapa artística, marcada por la publicación de nuevo material discográfico. “A finales de abril, voy a estar lanzando mi nuevo álbum… lo empezamos a presentar ya desde el año pasado con la canción con Rauw Alejandro, después con el maestro Rubén Blades, después con Manuel Medrano en Enamorarte mil veces y al final del año en Celebrar”, indicó.

El cantante anunció que la canción que dará título al álbum será una colaboración con “un ícono de la música colombiana”, cuyo nombre se revelará próximamente. Parte de este material formará parte del repertorio del concierto en El Campín, dejando claro que su intención es dejar un lapso de varios meses para que el público se familiarice con el nuevo repertorio.

Fonseca también confirmó la presencia de invitados especiales en el evento, pero optó por mantenerlos en reserva por el momento.

En lo que no se contuvo fue en el momento de recordar al fallecido Willie Colón, con el que colaboró en la canción Estar Lejos de 2010. “Uy, me arrugó el corazón esa noticia”, reconoció sobre la muerte del mítico salsero.

“La verdad que me impactó muchísimo, porque tuve la oportunidad de compartir muchos momentos con Willie, no solamente desde que aceptó la invitación a cantar en Estar Lejos y después a grabar trombones y a escribir parte de los pregones también, sino que estuvimos de gira por Australia. Me acompañó acá en Bogotá cuando hicimos la grabación del Live Bogotá que hicimos en el Simón Bolívar", recordó.

Sobre la personalidad del “Malo del Bronx”, Fonseca lo describió como “un personaje maravilloso, un tipo muy divertido, con un humor negro, sarcástico, una persona sin rodeos, literal, así, al punto, muy pasional, muy terrenal también, y con un cariño inmenso”.

Fonseca admitió que de haber podido invitar a Willie a su concierto en El Campín se habría sumado. Ante la circunstancia actual, el bogotano adelantó: “Sin duda le haremos un gran homenaje esa noche en el estadio El Campín, cantando Estar Lejos y compartiendo muchas de las imágenes y de las historias que tuve la fortuna de vivir con él".