Familiares de joven fallecida en tobogán extremo no tienen recursos para el sepelio

Video del momento exacto en que la mujer impactó contra el tobogán - crédito Colombia Noticias/Facebook

Sigue la indignación en Norte de Santander por la muerte de la ciudadana Yuris Cristel García Manrique, que murió luego de lanzarse de un “tobogán extremo” en el parque Entre Flores.

Luego del hecho, las autoridades comenzaron una investigación en el sitio turístico, principalmente para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad en todas las atracciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 7 de marzo la Policía Nacional informó que el parque, ubicado en Chinácota, fue cerrado luego de que se confirmó que no cumplía con los requisitos para recibir la cantidad de turistas que llegaban al lugar diariamente.

Familiares de la joven no tendrían dinero para los gastos funerarios

Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, murió tras sufrir un fuerte golpe mientras descendía por un tobogán en un establecimiento turístico de Chinácota, Norte de Santander- Crédito Entre Flores/VisualesIA

Como vocera de los familiares de la víctima, Carmen García, representante de las madres del Catatumbo, habló con La FM para indicar que en estos momentos están recolectando dinero para el funeral de García Manrique.

“Es muy triste que casi un día después del accidente no nos hayan llamado para explicarnos qué pasó. Vemos las imágenes del accidente y no hay ninguna medida de seguridad, no hay nada que garantizara su vida. Por eso estamos exigiendo que nos respondan, que nos digan qué pasó”.

La vocera mencionó que Carmen Manrique, madre de la joven, está afectada por todo lo que se ha registrado mientras avanza la investigación que busca esclarecer lo registrado.

“La señora madre de Yuris está devastada, no cuenta con dinero para sepultar a su hija y nadie nos responde. Nos deben apoyar y dar detalles de qué y cómo pasó todo. Esto no se puede repetir, ninguna otra persona debe morir de esta forma irresponsable”, afirmó.

Autoridades de Chinácota cerraron el parque Entre Flores, tras confirmar que la atracción operaba sin los permisos necesarios para actividades de alto riesgo - crédito Policía Nacional

En medio de la polémica, en redes sociales han recordado una entrevista en la que Cristian Osorio y Fabiana Trujillo, propietarios del parque, reconocieron que el lugar había comenzado de manera empírica.

“El ingeniero y el arquitecto fuimos nosotros. Yo agarré una servilleta y dibujé los glampings”, fueron las palabras de Osorio en esa ocasión, en la que reconoció que gran parte del lugar había sido construido de manera improvisada.

Durante la entrevista, los individuos afirmaron que la apertura del lugar había sido retardada por determinación de las autoridades por irregularidades administrativas. “Empezamos a construir sin permiso, la verdad”.

Tras la muerte de Yuris Cristel García Manrique, las palabras de los empresarios han sido tendencia en la región, puesto que revelaron que habían tenido que cerrar durante un mes en una ocasión; de la misma forma, otros turistas habían manifestado que la atracción era insegura porque sentían que podrían “salir volando”.

Testigos auxiliaron a la mujer y la trasladaron en un vehículo hacia Cúcuta, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas- crédito Entre Flores Facebook

Tras el accidente fatal, el parque emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el hecho y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique.

La empresa informó que activó de inmediato los protocolos de emergencia y asistencia previstos para estos casos, brindando apoyo inicial a la víctima. Además, manifestó su disposición total para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación y esclarecimiento de lo sucedido, aportando toda la información requerida.

“Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento”.

Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, el parque anunció que no emitirá declaraciones adicionales sobre las causas del accidente hasta que las autoridades entreguen un informe oficial. Como respuesta, los familiares de la víctima indicaron que hasta el momento no han recibido ningún tipo de mensaje por parte del establecimiento comercial.