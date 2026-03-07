Detienen en La Guajira a peligroso criminal dominicano requerido por homicidio y narcotráfico en operativo con la Interpol

Policía Nacional retiene en Colombia a uno de los criminales más buscados de República Dominicana - crédito @DirectorPolicia / X

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol y gracias a mecanismos de cooperación internacional, retuvo en Riohacha (La Guajira) a un ciudadano dominicano identificado como alias Ángel Capucha, considerado uno de los criminales más peligrosos y buscados de República Dominicana.

Así lo informó el general William Rincón, director de la Policía Nacional, a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

El operativo se llevó a cabo tras una exhaustiva labor de inteligencia y seguimiento, que permitió ubicar a alias Ángel Capucha en territorio colombiano. Sobre este individuo pesaba una Notificación Roja de Interpol, emitida a petición de las autoridades de República Dominicana, donde es requerido por el delito de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, alias Ángel Capucha habría fungido como jefe de sicarios de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, con redes de operación que se extienden por Centroamérica. Las autoridades dominicanas lo vinculan a múltiples hechos violentos y lo consideran una pieza clave en la estructura de sicariato y tráfico de drogas que opera más allá de las fronteras de su país de origen.

La retención de este individuo en Riohacha representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional. El general William Rincón destacó que “este resultado reafirma el compromiso de la Policía Nacional de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar estas estructuras criminales”.

La detención se logró tras una exhaustiva labor de inteligencia y cooperación internacional, activando la Notificación Roja de Interpol - crédito @DirectorPolicia/ X

La detención de alias Ángel Capucha se produjo como parte de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Interpol, que movilizó recursos y personal especializado para lograr la ubicación exacta del ciudadano dominicano. Una vez verificada su identidad y la vigencia de la Notificación Roja, los uniformados procedieron a su retención y pusieron en marcha los trámites legales necesarios para su entrega a las autoridades de República Dominicana.

El procedimiento incluyó la verificación de antecedentes, la coordinación con la fiscalía colombiana y la comunicación con los organismos judiciales internacionales. Las autoridades destacaron que este tipo de acciones son posibles gracias a los acuerdos de cooperación y el flujo de información oportuna entre los países que integran la red Interpol.

Alias Ángel Capucha será puesto a disposición de la justicia dominicana, donde enfrentará cargos por homicidio y otros delitos asociados a su presunta participación en actividades de sicariato y narcotráfico. Las autoridades colombianas reiteraron que mantendrán la colaboración con organismos internacionales para cerrar el cerco a las estructuras criminales que operan a nivel global.

Tras la verificación de antecedentes, alias Ángel Capucha será puesto a disposición de la justicia dominicana para responder por homicidio y otros delitos - crédito @DirectorPolicia/ X

Capturan en Colombia a alias Lalo, narco vinculado a la mafia de los Balcanes y con circular roja de Interpol

La captura de Juan Camilo Muñoz Rodríguez, conocido como alias Lalo o Pastuso, representa un nuevo golpe contra las redes internacionales de narcotráfico que operan desde Colombia hacia otros continentes.

El operativo se llevó a cabo en Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, gracias a la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía del Perú y las fiscalías de ambos países, con el respaldo de Interpol. Alias Lalo era requerido por las autoridades peruanas desde 2025 bajo una circular roja, señalado como cabecilla de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y con nexos directos con la mafia de los Balcanes.

La información compartida por las autoridades peruanas permitió rastrear a Muñoz Rodríguez hasta Antioquia, donde fue interceptado en vía pública por unidades de vigilancia. Aunque intentaba mantenerse bajo perfil, su historial delictivo lo tenía en la mira de las agencias internacionales. Alias Lalo contaba con más de doce años de carrera criminal y, según las investigaciones, actuaba como un articulador entre organizaciones sudamericanas y redes criminales europeas, gestionando rutas de tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa.

El perfil de alias Lalo iba mucho más allá del papel de intermediario. Se le atribuye la coordinación de operaciones en países como Panamá, Brasil y Perú, y en Colombia mantenía vínculos activos con el Clan del Golfo, especialmente en el Urabá antioqueño, donde aseguraba logística y recursos para los envíos marítimos. En Medellín y municipios aledaños, también consolidaba apoyos logísticos y financieros.

Momento del operativo en el que unidades de la Policía Nacional detienen a alias Lalo, requerido por las autoridades de Perú y vinculado a redes internacionales de narcotráfico - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Uno de los hechos que lo relacionan directamente con el tráfico internacional de drogas es la incautación de 261 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Lima, cargamento que, de acuerdo a la investigación peruana, estaba bajo su control. Alias Lalo presuntamente utilizaba la modalidad de contaminación de contenedores en el puerto del Callao para enviar droga al extranjero, y habría colaborado con emisarios de Turquía y Dinamarca, fortaleciendo sus lazos con la llamada mafia de los Balcanes.

Esta organización, identificada por Europol como un “super-cartel”, agrupa a estructuras de Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Albania. Se estima que controla una parte significativa del tráfico mayorista de cocaína hacia Europa, integrando toda la cadena de suministro y empleando rutas que atraviesan África Occidental, técnicas avanzadas de ocultamiento y una red descentralizada que dificulta su desarticulación total.