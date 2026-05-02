Clima en Medellín: temperatura y probabilidad de lluvia para este 2 de mayo

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 2 de mayo, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Medellín.

El tiempo para este sábado en Medellín alcanzará los 28 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 5.

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En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 87%, con una nubosidad del 99%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

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El pronóstico del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al encontrarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín tiene principalmente con un clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

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Durante el día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la madrugada la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

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El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

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De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

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El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

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Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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