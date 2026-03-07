Denuncian posibles irregularidades en las elecciones legislativas en el exterior: “Se vulneró el derecho fundamental al voto”

El 2 de marzo iniciaron las elecciones legislativas de 2026, con las mesas de votación para los colombianos en el exterior - crédito Colprensa

Hay mucha expectativa para el 8 de marzo, cuando se realizarán las elecciones legislativas, la primera de los dos comicios a celebrarse en el país durante 2026, que tendría otro más si hay segunda vuelta presidencial, y que definirán los nuevos miembros del Congreso de la República.

Sin embargo, se conocieron las primeras denuncias por irregularidades en las votaciones, por parte de los colombianos que se encuentran en el exterior, que desde el 2 de marzo ejercen su derecho al sufragio y que terminará su proceso el domingo 8 de marzo, cuando se abren las urnas en el territorio nacional.

Se espera que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral tomen cartas en el asunto, puedan investigar lo ocurrido con dos de los puntos en los que se señalaron hechos que afectaron a los votantes y no ocurran en los demás puestos, en distintas partes del mundo.

Mesas cerradas en Valencia

Son cientos los puntos en el exterior que se abrieron para que los colombianos afuera del país ejerzan su derecho al voto, con una semana de tiempo para conseguirlo, aunque en algunas partes se reportaron problemas con las mesas, el periodo e incluso con los tarjetones.

Una mujer que reside en España denunció presuntas irregularidades en el proceso de votación celebrado en el Consulado de Colombia en Valencia. La afectada reportó que, pese a que el sistema de la Registraduría señalaba más mesas habilitadas, únicamente dos estaban en funcionamiento durante un periodo de aproximadamente dos horas.

Se debe garantizar que todas las mesas de votación en un punto sean abiertas para las personas registradas - crédito Luisa González/REUTERS

La denunciante, que también es abogada, reclamó una investigación al considerar posible vulneración del derecho al voto. Añadió que, en ciertos momentos, se suspendió el acceso por la supuesta falta de certificados electorales.

Sumado a eso, la mujer indicó que al momento en que se cerraron las puertas del consulado, que fue a las 4:00 p. m., había personas en el lugar y se recolectaron sus respectivas cédulas. “Se vulneró el derecho fundamental al voto de varios colombianos en el exterior”, dijo ella, citada por El Tiempo.

Se espera una investigación para aclarar lo que pasó en el puesto de votación en Valencia, España - crédito Sergio Acero/Colprensa

Sin tarjetones

Para estas elecciones legislativas, no solo se votará por el Senado y la Cámara de Representantes, sino que hay un tarjetón de consultas para elegir candidato presidencial que son el Frente Amplio por la Vida, la Gran Consulta por Colombia y la Consulta de las Soluciones.

Durante las votaciones en el exterior, se presentaron quejas como la de una votante en Miami, Estados Unidos, señalan dificultades para acceder a ese papel de las consultas, un documento opcional que los jurados deben informar que está disponible, pero cuya solicitud queda a criterio del elector.

Este es el tarjetón de las consultas presidenciales - crédito Registraduría Nacional de Estado Civil

Según el testimonio de una mujer, al acercarse a su mesa, solo recibió dos de los tarjetones requeridos, pese a manifestar reiteradamente su deseo de obtener todos. “No me entregaron sino dos”, expresó al describir la situación con los encargados de la mesa, según el periódico.

“En la mesa número dos había dos niñas y dos caballeros. Llegué, me pidieron mi cédula, la entregué y le dije: ‘yo quiero, porque sí me dijeron a mí que pida todos los tarjetones’. Yo no sabía que eran tres o cuatro, no sabía, ¿no? Me dieron dos. Le dije, había un señor robusto y el joven. Al primero le dije: joven, yo necesito todos los tarjetones, todos para subrayarlos, todos, todos".

Cabe recordar que el incumplimiento de la obligación de los funcionarios de actuar con neutralidad durante el proceso electoral puede acarrear sanciones penales, ya que garantizar la transparencia y legitimidad del proceso corresponde a los servidores del Estado. La demora o negativa en la entrega de documentos necesarios para la votación está tipificada como mora en la gestión de material electoral.