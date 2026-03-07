Colombia Mayor: alertan por lo que estaría ocurriendo en las filas para acceder al subsidio, en videos denuncian robos y caídas de abuelitos

Videos en redes sociales muestran presuntos robos a adultos mayores al cobrar el subsidio Colombia Mayor en distintos puntos de pago - crédito @rolita750/TikTok

En los últimos días, varios videos publicados en redes sociales encendieron las alertas sobre lo que estaría ocurriendo en algunos puntos de pago del subsidio Colombia Mayor. Las imágenes, grabadas por ciudadanos mientras adultos mayores hacían fila para reclamar su dinero, muestran situaciones preocupantes que rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok.

Uno de los clips advirtió sobre presuntos robos a beneficiarios del programa. En el video, una persona pide precaución para quienes acuden a cobrar el subsidio y lanza un llamado directo a las familias: “Ay, no, para los abuelos que van a reclamar sus pagos, vengan acompañados de un adulto. A uno lo robaron en el punto de pago y a la otra se vino solita y botó la plata. Acompañen a los abuelitos, por favor.”

Imágenes captadas evidencian caídas y riesgos físicos para adultos mayores durante largas esperas para recibir el subsidio en Colombia - crédito @joseurielsepulveda/TikTok

Otro registro, grabado desde una fila de espera, mostró a un adulto mayor que habría sufrido una caída mientras guardaba su turno. La persona que grabó describió el momento con evidente preocupación: “Vea, este abuelito haciendo fila acá se cayó. Está esperando aquí desde temprano. Mire, ¿esto será justo?, ¿puede ser justo esto? Mire, se rompió la cabeza este abuelito. O sea, si no vienen a solucionar esto, ¿qué? No, eso no es posible, olvídese.”

Aunque estos videos generaron indignación entre usuarios de redes sociales, es importante aclarar que se trata de denuncias difundidas por ciudadanos y que no constituyen una confirmación oficial de los hechos. Sin embargo, las imágenes han abierto nuevamente la discusión sobre las condiciones en las que miles de adultos mayores reciben este subsidio en el país.

El programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, busca brindar apoyo económico a personas de la tercera edad que no cuentan con pensión o viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. A través de este mecanismo, el Gobierno entrega una transferencia mensual que funciona como un ingreso básico para cubrir gastos esenciales.

El subsidio Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, ofrece apoyo económico mensual a adultos mayores en condiciones vulnerables - crédito Prosperidad Social

Así funciona Colombia Mayor

Para 2026, el subsidio continúa activo en todo el territorio nacional. De acuerdo con la entidad, pueden acceder al programa los adultos mayores colombianos que hayan residido en el país durante al menos diez años y que estén cerca de la edad de jubilación. Actualmente, el requisito mínimo corresponde a tener tres años menos que la edad pensional, 54 años para mujeres y 59 para hombres.

Además, quienes aspiren a recibir el beneficio no deben contar con ingresos suficientes para garantizar su subsistencia. El proceso de selección se apoya en la clasificación del Sisbén IV, priorizando a las personas registradas en los grupos A, B y hasta el subgrupo C1.

El monto del subsidio varía según la edad del beneficiario. Para quienes tienen menos de 80 años, el programa otorga un pago mensual de $80.000. En el caso de los mayores de 80 años, el apoyo económico aumenta a $225.000.

El sistema asigna el subsidio Colombia Mayor de acuerdo con criterios de priorización y disponibilidad de cupos en cada municipio colombiano - crédito Prosperidad Social

Existe una excepción en Bogotá, los adultos mayores menores de 80 años reciben $130.000, gracias a un convenio entre Prosperidad Social y la Alcaldía de la ciudad. En cuanto a la forma de entrega, el subsidio puede recibirse de dos maneras. En algunos casos el dinero se gira directamente al beneficiario, mientras que en otros se realiza a través de operadores de pago autorizados por la entidad. Las transferencias se programan mensualmente y se anuncian con anticipación para que los beneficiarios conozcan las fechas de cobro.

Quienes deseen inscribirse en el programa deben acercarse a la alcaldía de su municipio con su cédula de ciudadanía original. Allí, generalmente en la oficina de atención al adulto mayor, se verifica si la persona cumple con los requisitos establecidos. En Bogotá, el proceso se realiza en las subdirecciones locales de la Secretaría de Integración Social.

Después del registro, la información se cruza con diferentes bases de datos para confirmar que el solicitante no recibe pensión ni ingresos formales. Posteriormente se aplican criterios de priorización, ya que cada municipio cuenta con un número limitado de cupos. Cuando se libera un espacio, el sistema asigna el beneficio siguiendo el orden de la lista.