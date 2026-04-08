Colombia

Este es el cronograma de pagos en abril para beneficiarios de los programas Adulto Mayor, Renta Joven y Renta Ciudadana, entre otros

Las nuevas fechas incluidas abarcan desembolsos para iniciativas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven, ajustadas para evitar contratiempos en la entrega de recursos

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El dinero será destinado para Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA, Jóvenes en Acción y demás. Vía: Prosperidad Social
Cómo reclamar transferencias sociales en abril con nuevas medidas - crédito Prosperidad Social

Con la llegada de abril miles de beneficiarios de programas sociales en Colombia se preparan para recibir nuevas transferencias monetarias y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó el cronograma de pagos para este mes, que incluye desembolsos de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven, además de recomendaciones clave para evitar contratiempos durante los días festivos.

Tras el cierre de los primeros ciclos en marzo, la entidad reiteró que los giros continúan activos en todo el país, pero con ajustes logísticos debido a la alta demanda y la coincidencia con la Semana Santa. En ese sentido, hizo un llamado a los beneficiarios para que prioricen el uso de canales digitales y eviten aglomeraciones en los puntos físicos.

“Desde el DPS recordaron que los giros ahora se cobran a través de SuRed y SuperGiros a nivel nacional”, indicó la entidad, señalando el cambio en los operadores encargados de la dispersión de recursos. Esta medida busca mejorar la cobertura y facilitar el acceso a los pagos en diferentes regiones del país.

Renta Joven: pagos activos y próximos ciclos

Uno de los programas con giros activos es Renta Joven, que inició la entrega de recursos correspondientes al ciclo 1 de 2026. Según el DPS se amplió hasta el 10 de abril de 2026 los plazos para la entrega de las transferencias monetarias, medida que beneficia a 27.668 participantes y cubre pagos del primer ciclo anual y montos pendientes del año anterior, según reportó la entidad pública.

La entidad Prosperidad Social extiende la entrega de transferencias de Renta Joven para 27.668 beneficiarios - crédito Prosperidad Social
La entidad Prosperidad Social extiende la entrega de transferencias de Renta Joven para 27.668 beneficiarios - crédito Prosperidad Social

En la ampliación se incluyeron incentivos para estudiantes de 33 Instituciones de Educación Superior —por conceptos de matrícula del segundo semestre de 2025— y apoyos económicos para aprendices del SENA correspondientes a octubre y noviembre de 2025.

Los recursos, superiores a $22.700 millones de pesos, pueden retirarse en puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS, que actúan como operadores habilitados para este proceso.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: último día

Por otra parte, Prosperidad Social extendió el primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA hasta el 8 de abril. El director, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que la medida busca asegurar la llegada de los fondos a los hogares afectados por problemas de orden público, especialmente en el Cauca, y por condiciones climáticas adversas en varios departamentos, dijo a Bloomberg Línea.

Cambios en la entrega del subsidio Colombia Mayor

El subsidio Colombia Mayor continúa representando un alivio para más de tres millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad en todo el país. En abril de 2026, el proceso presenta novedades que buscan mejorar el acceso y la oportunidad para quienes dependen de este apoyo económico.

Un adulto mayor recibe 460.000 pesos del programa Colombia Mayor, subsidio dirigido a personas sin pensión en condición de pobreza. El plazo para cobrarlo vence el 25 de marzo- crédito Visuales IA
Cambios en la modalidad de pago y cobro del subsidio de Colombia Mayor para abril - crédito Visuales IA

A partir del 22 de abril inicia el tercer ciclo de pagos del año, durante este periodo, las personas beneficiarias podrán reclamar el subsidio en cualquiera de los puntos habilitados por las nuevas entidades encargadas.

Fuentes del Departamento de Prosperidad Social le explicaron a Infobae Colombia que “para iniciar ciclo 3 estamos esperando reporte de liquidación para saber el día exacto de dispersión de los recursos, pero que todavía no está confirmado”.

El Banco Agrario ya no es el responsable de entregar estos recursos. Desde este año, el pago se realiza únicamente a través de giro, utilizando las redes de SuperGiros, SuRed y sus aliados. Esto implica que los beneficiarios deben acudir a estos puntos para recibir el dinero, en lugar de las sucursales bancarias tradicionales.

SuperGiros y SuRed disponen de más de 31.000 puntos de atención en todo el territorio nacional, lo que facilita el acceso, sobre todo para quienes residen en áreas rurales o apartadas.

Para quienes se preguntan cómo saber si ya pueden cobrar el subsidio, la recomendación es consultar previamente antes de desplazarse al punto de pago. Es posible ingresar a la página de SuperGiros y utilizar la opción “Ya llegó mi giro”. Adicionalmente, el beneficiario podría recibir un mensaje de texto confirmando la disponibilidad del dinero y el lugar exacto donde debe reclamarlo.

Fechas, nuevos puntos de pago y recomendaciones para subsidio Colombia Mayor - crédito yoemprendoayudascol/IG

Requisitos y recomendaciones para el cobro

Las personas adultas mayores que tienen derecho a este subsidio deben presentar la cédula original al momento de cobrar y acudir únicamente en las fechas señaladas para evitar contratiempos. Algunos beneficiarios pueden no estar enterados de que han sido seleccionados, por lo que es clave difundir la información y consultar los listados oficiales.

El subsidio está dirigido a mujeres de sesenta años o más y hombres de sesenta y cinco años o más, siempre que no reciban pensión y pertenezcan a los grupos del SISBEN mencionados. El Departamento de Prosperidad Social ha confirmado que se está trabajando para habilitar un nuevo enlace de consulta directa, lo que facilitaría aún más la verificación del estado del giro y evitaría pérdidas de tiempo.

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