Bogotá implementará inteligencia artificial en colegios para prevenir el abuso y la explotación sexual infantil

La ciudad pondrá en marcha un modelo tecnológico orientado a prevenir situaciones de riesgo y vulnerabilidad infantil, mediante sistemas de análisis de datos y alertas tempranas

El Concejo de Bogotá aprobó
El Concejo de Bogotá aprobó por unanimidad el Acuerdo 461 de 2025 para la protección de la niñez mediante inteligencia artificial - crédito Colprensa

El Concejo de Bogotá aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo 461 de 2025, una iniciativa pionera que pone a la capital en la vanguardia nacional en la protección de la niñez mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).

El proyecto, liderado por la bancada del Partido Político Mira, establece los lineamientos para que el Distrito Capital utilice la IA como herramienta estratégica de prevención temprana del abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA). Ahora, la norma pasa a sanción del Alcalde Mayor y se perfila como una de las apuestas más innovadoras para blindar a la infancia frente a los riesgos actuales.

Una respuesta innovadora frente a cifras alarmantes

La urgencia de la medida se sustenta en datos contundentes: en 2025, Bogotá registró 2.496 exámenes médico legales por presunto abuso sexual en menores, superando ampliamente a otras ciudades principales, según Medicina Legal.

La inteligencia artificial se utilizará
La inteligencia artificial se utilizará como herramienta estratégica para la prevención temprana del abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad/X

Además, el sistema de alertas de la Secretaría de Educación reportó, entre 2025 y lo corrido de 2026, más de 10.800 casos de violencia sexual. De estos, 571 correspondieron a entornos digitales, lo que equivale a cerca de dos casos diarios relacionados con plataformas o redes sociales.

El grupo más afectado son niños entre 8 y 13 años, y las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran alrededor del 40% de los casos. Más de la mitad ocurren en entornos educativos, con un promedio de 30 casos diarios.

La Inteligencia Artificial como escudo preventivo

El Acuerdo 461 marca un giro de la reacción a la anticipación. La IA permitirá a la administración distrital analizar datos de sistemas y observatorios distritales para identificar patrones, riesgos y tendencias en localidades y barrios, así como desarrollar análisis de prospectiva para la toma de decisiones estratégicas.

“Esto significa pasar de la reacción a la anticipación. Significa salvar vidas antes de que el daño ocurra”, indicó el concejal Samir Bedoya Piraquive, autor de la iniciativa.

La inteligencia artificial permitirá analizar
La inteligencia artificial permitirá analizar datos, anticipar riesgos y generar alertas para prevenir delitos antes de que ocurran, según el Acuerdo 461 - crédito VisualesIA

El acuerdo establece que la IA debe ser utilizada de manera ética, bajo principios de gobernanza de datos y respeto irrestricto a los derechos humanos. El enfoque es que la tecnología genere alertas y recomendaciones para las entidades distritales competentes, permitiendo una actuación preventiva y oportuna antes de que los delitos se materialicen.

Implementación y alcances

La Alta Consejería Distrital de TIC liderará la implementación del acuerdo, que no implicará la creación de nuevas estructuras ni requerirá recursos adicionales a los ya previstos. Se aprovecharán las plataformas, sistemas y equipos técnicos existentes, y se buscará la articulación con programas y estrategias en curso. De esta forma, se garantiza que la medida sea sostenible y aproveche la infraestructura tecnológica ya disponible en la ciudad.

La IA servirá como soporte para analizar, prevenir y reportar riesgos de explotación y abuso sexual en NNA. Los propósitos estratégicos incluyen identificar patrones y tendencias a partir de la información recolectada, así como generar alertas y recomendaciones para que las entidades distritales diseñen e implementen acciones preventivas y de intervención.

La implementación del Acuerdo 461
La implementación del Acuerdo 461 aprovechará plataformas, sistemas y equipos tecnológicos existentes, garantizando sostenibilidad sin requerir recursos adicionales - crédito blog cultivemos oportunidades

El proyecto incorpora explícitamente un enfoque ético y normativo, asegurando que el manejo de datos y el uso de inteligencia artificial respeten la confidencialidad y la dignidad de los menores. El concejal Fabián Puentes resaltó: “La inteligencia artificial, usada con ética, gobernanza y control, puede convertirse en una aliada poderosa en la protección de quienes más lo necesitan”.

De manera progresiva, la administración podrá reportar avances en el análisis de información, la identificación de patrones de riesgo y el fortalecimiento de capacidades institucionales para el uso responsable de la IA.

Para el Partido Mira, el Acuerdo 461 representará un paso adelante en la modernización de las políticas públicas, haciendo de la tecnología un aliado en la defensa de la infancia y en la anticipación de riesgos que puedan afectar su integridad.

