Alexis Escobar aseguró que le “hicieron el cajón” para la canción de la selección Colombia, contó qué artistas de música popular ya se disculparon

La ausencia de Alexis Escobar en la canción oficial de la Selección Colombia para el Mundial 2026, titulada Te quiero ver campeón, generó controversia entre seguidores y artistas del género popular.

En entrevista para La corona TV del Gordo Ariel, el cantante reveló que, a pesar de su cercanía con varios de los intérpretes seleccionados, nunca recibió una invitación formal para participar en la grabación.

La producción de la canción reunió a figuras como Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao y Farncy, en un homenaje a la trayectoria de Yeison Jiménez. Sin embargo, el nombre de Escobar destacó por su ausencia, hecho que alimentó especulaciones sobre las razones detrás de su exclusión. El propio artista aseguró: “Ya habíamos estado hace unos días y ya teníamos un proyecto, pero realmente me quedé pensando, porque la gente me preguntaba”.

Incluso el intérprete aseguró que alguno de los que están dentro del proyecto “tuvo que hacerle el cajón”, es decir, que influyeron para que Escobar no fuera tenido en cuenta para el producto final.

A pesar de su trayectoria y de haber participado en el homenaje previo a Jiménez, Escobar confirmó que la llamada para unirse al proyecto nunca llegó. “Me duele no haber estado, pero sigo adelante. Mi música sigue y mi público también está conmigo”, expresó el cantante. La decisión de la producción ha sido motivo de debate, pues algunos de sus colegas intentaron intervenir para incluirlo en la lista.

Arelys Henao lo llamó personalmente para disculparse por no haber logrado que su nombre estuviera en la colaboración. “Negro, todavía no entiendo por qué no estás aquí”, fue el mensaje que dejó la cantante a Escobar. Por su parte, Jessi Uribe lamentó la situación y afirmó: “Lo intenté, pero no fue posible”.

Ante las palabras del cantante popular, las reacciones de internautas no se hicieron esperar, incluso algunos aseguraron que Escobar aún es un artista en ascenso, mientras otros señalaron a los supuestos responsables.

“Y quién es Alexis Escobar ese porque es que es famoso???”, “Siempre he dicho que a Jessi le dan muy duro por lo que pasó, pero el tipo es como bien”, “Prefirieron meter al colado de Ciro”, “La canción se iba a grabar el lunes que seguía después de la muerte de Yeison. En otras palabras, supongo que ya tenían definido desde ese entonces quiénes entraban en esa canción”, (Sic) dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

El barrio Manrique de Medellín fue escenario del nuevo himno de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La grabación de Te quiero ver campeón, el nuevo himno de la Selección Colombia para el Mundial 2026, reunió a una destacada lista de artistas de la música popular en un tributo especial a Yeison Jiménez. El proyecto llamó la atención del público por la magnitud de la colaboración y por su lanzamiento en el contexto de la clasificación de la selección al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El video oficial fue realizado en el barrio Manrique de Medellín, buscando reflejar la identidad barrial y la cercanía con la cultura futbolera del país. En la producción participaron voces como Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Luisito Muñoz, Alzate, Ciro Quiñonez y Jhonny Rivera. Según los artistas, el fallecido Yeison Jiménez iba a ser parte de la grabación, pero el accidente aéreo que le costó la vida en enero de 2026 cambió el rumbo del proyecto. Tras ese hecho, sus colegas decidieron retomar la idea como homenaje y muestra de unión en el género.

El rodaje mostró imágenes de los artistas compartiendo un sancocho en la calle, una escena representativa de la vida en los barrios de Antioquia, reforzando el mensaje de identidad y apoyo a la selección nacional. Clips difundidos en redes sociales permitieron ver la preparación del video y el ambiente de familiaridad entre los músicos.

El lanzamiento, aún sin fecha confirmada, ha generado expectativa entre los seguidores, que han manifestado su entusiasmo y nostalgia por la ausencia de Jiménez.