Magnicidio Miguel Uribe Turbay: condenaron a 21 años de cárcel a Carlos Eduardo Mora por la logística del atentado

Carlos Eduardo Mora González fue sentenciado a 21 años de prisión por su implicación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El señalado, además, fue multado con 9.525 Salarios Mínimos Legal Mensual Vigente (smlmv) e inhabilidad por 20 años.

Durante el proceso judicial, se determinó que Mora González, alias El Veneco, tuvo un papel central en la logística, siendo responsable de identificar el sitio del homicidio y facilitar el traslado de los participantes. Además, se estableció que proporcionó el vehículo utilizado en la entrega del arma de fuego al adolescente de 15 años que efectuó el disparo mortal.

“El Juzgado 5 Especializado de Bogotá administrando justicia en nombre de la República resuelve: condenar por preacuerdo a Carlos Eduardo Mora a las penas principales de 21 años de prisión y multa de 9.525 salarios mínimos legales para 2025 por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y concierto para delinquir agravado”, dijo el juez, que dejó en firme la sentencia porque nadie la apeló.

La condena fue dictada por el Juzgado 5 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, tras haber aceptado un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que Mora González admitió su participación en la planificación y ejecución del atentado. El ente acusador se apoyó en evidencias como registros de cámaras de seguridad y un comparendo de tránsito, las cuales resultaron determinantes en la identificación y captura del condenado.

Previos antecedentes judiciales ya constaban en el expediente de Mora González, que había sido capturado en febrero de 2024 en Florencia, Caquetá, portando 11 cartuchos de fusil calibre 5,56. En esta ocasión, fue declarado culpable de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos en calidad agravada.

Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabirela, otra de las implicadas en el crimen contra Miguel Uribe Turbay, también fue condenada a 21 años de cárcel.

Fiscalía acusó a alias El Costeño por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación acusó a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o el Costeño, por su presunta participación en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Según las investigaciones, la acusación sostiene que Arteaga Hernández habría organizado el plan criminal, asignó los roles a cada uno de los involucrados y coordinó varias reuniones de planeación, específicamente el 4 de junio de 2025 y en fechas posteriores, realizadas en Bosa y otros sectores de la ciudad.

Además, se le atribuye haber realizado actividades de vigilancia sobre la víctima y reconocimiento previo del sitio donde se perpetró el ataque, concretamente en el parque El Golfito, durante un acto político del Centro Democrático.

Entre las pruebas en su contra, el ente acusador apunta que Arteaga Hernández habría entregado el arma de fuego al menor identificado como alias Tianz, que fue el encargado de disparar contra Uribe Turbay y supervisó directamente el desarrollo del atentado.

El aspirante presidencial Uribe Turbay resultó herido por tres impactos de bala; al menos uno de ellos quedó alojado en su cabeza. Permaneció por dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025.

Por estos hechos, Arteaga Hernández enfrentará un juicio oral por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.