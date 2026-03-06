Colombia

Los trucos de Ignacio Baladán, el esposo de La Segura, para que los papás conecten con sus hijos al igual que las madres: “No se trata de ser perfectos”

El creador de contenido uruguayo compartió con sus seguidores cómo involucrarse activamente en la crianza puede fortalecer el vínculo con los hijos desde pequeños y dejar una huella positiva en su desarrollo emocional

Ignacio Baladán reveló los trucos
Ignacio Baladán reveló los trucos que usa para conectar con su hijo y lanzó un mensaje directo a los papás - crédito @ ignaciobaladan/IG

El creador de contenido uruguayo Ignacio Baladán volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que habló abiertamente sobre la paternidad y la manera en la que, según su experiencia, los padres pueden construir un vínculo fuerte con sus hijos desde los primeros meses de vida.

El esposo de la influenciadora colombiana Natalia Segura —conocida en las redes sociales como La Segura— publicó el contenido en sus plataformas digitales dentro de una sección que llamó “Papitos en pañales”, en la que decidió hablar directamente con otros hombres sobre el rol que cumplen durante la crianza de los niños.

En el video, Baladán explicó que el apego entre un padre y su bebé no depende únicamente del tiempo que se pasa con él, sino de la calidad de los momentos compartidos, especialmente cuando la madre tiene un vínculo natural mucho más fuerte durante los primeros meses de vida.

“Hoy en Papitos en pañales. ¿Qué vamos a hablar hoy? A ver, el apego con tu bebé no se mide en horas, se mide en tiempo de calidad. Porque con la mamá, obviamente nosotros sabemos que pasa nueve meses con él, la conexión va a ser mucho más grande y natural, obviamente. ”, empezó explicando el influenciador.

Ignacio Baladán conmueve con su
Ignacio Baladán conmueve con su reflexión sobre la paternidad y la importancia de la presencia paterna - crédito @ignaciobaladan/IG

El uruguayo continuó explicando que ese vínculo inicial entre madre e hijo ocurre de manera natural desde el nacimiento, especialmente con el primer contacto físico y la lactancia, lo que hace que los padres deban buscar otras maneras de construir su propia conexión con el bebé.

El primer contacto de un bebé es con la mamá cuando lo ponen en el pecho. Y ahí viene la lactancia donde crea un vínculo mucho más fuerte. Por eso, papás, necesitamos hacer esa conexión con él desde otra forma”, indicó Baladán.

Los momentos que, según Ignacio Baladán, crean el vínculo con los bebés

Durante su intervención, Baladán también quiso dejar claro que la paternidad no se trata de ser perfecto ni de competir con el papel de la madre, sino de involucrarse de manera activa en los momentos cotidianos que forman parte del cuidado del bebé.

“No se trata de ser perfectos. Se trata de pasar con él, de estar, a pesar de que tenemos trabajo, tenemos que hacer cosas todo el día y capaz que no podemos darle todo el tiempo”, aclaró.

El mensaje viral de Ignacio Baladán para padres primerizos: calidad de tiempo antes que perfección - crédito @ignaciobaladan11/tiktok

El creador de contenido aseguró que, en su caso particular, encontró dos rutinas que le ayudaron a fortalecer el vínculo con su hijo desde los primeros meses: participar en su higiene diaria y asumir responsabilidades que muchos padres suelen evitar.

En mi caso me sirvió muchísimo dos cosas principales. Uno, bañarlo todas las mañanas y en las noches. Y otra cosa que sé que a mucho papito no le gusta, cambiarle el pañal, sí”, aseguró.

Según explicó, esos momentos que parecen simples en realidad se convierten en espacios de cercanía y afecto que permiten que el bebé reconozca la presencia del padre como una figura importante dentro de su desarrollo.

“Estar en esos momentos de calidad, eso va creando la conexión con ellos, sí”, confirmó.

Baladán cerró su reflexión con una afirmación que llamó la atención de muchos de sus seguidores, al señalar que la participación activa de los padres en la crianza tiene incluso efectos en el desarrollo cerebral de los bebés.

Ignacio Baladán revela las rutinas
Ignacio Baladán revela las rutinas que lo ayudan a conectar con su hijo y motiva a otros papás a intentarlo - crédito @ignaciobaladan/IG

Cuando el papá se involucra de forma afectiva, estando de todas las maneras, el cerebro del bebé se puede desarrollar mucho mejor. Así que vos, papá, sabé muy bien que la presencia tuya cambia el cerebro de tu bebé”, puntualizó.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios destacaron que el mensaje del creador de contenido promueve una paternidad más presente y participativa.

