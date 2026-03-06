Colombia

La Dian denunció presunto intento de extorsión tras ciberataque al sistema de agendamiento de citas: Fiscalía investigará los hechos

La entidad confirmó que un ataque informático externo permitió el acceso no autorizado a datos personales de usuarios del sistema de citas administrado por un proveedor tecnológico

El incidente involucró acceso no autorizado a datos personales de usuarios del sistema de agendamiento - crédito @DIANColombia/X

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto intento de extorsión vinculado al ciberataque que afectó el sistema de agendamiento de citas de la entidad, incidente que ya había sido reportado previamente por la institución.

La acción judicial busca que las autoridades investiguen las circunstancias en las que se produjo el ataque informático y las posibles conductas penales asociadas.

La entidad señaló que el incidente corresponde a un ataque externo contra la plataforma de citas desarrollada por el proveedor tecnológico CIEL Ingeniería. Según explicó la Dian, el hecho permitió el acceso no autorizado a datos personales de algunos usuarios del sistema, lo que llevó a activar los protocolos institucionales de seguridad informática y a iniciar las actuaciones legales correspondientes.

La Dian interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos registrados para que se adelanten las investigaciones del caso por el presunto delito de extorsión y demás conductas penales asociadas al ciberataque perpetrado”, señaló la entidad en su comunicado oficial.

El director general de la entidad, Carlos Emilio Betancourt, se refirió al incidente mediante un video difundido por la institución, en el que explicó que las verificaciones técnicas realizadas permitieron establecer el alcance del ataque y descartar afectaciones en los sistemas principales de información tributaria y aduanera.

Acceso a datos personales del sistema

El ataque informático permitió acceso
El ataque informático permitió acceso no autorizado a datos personales de usuarios de la plataforma de citas desarrollada por el proveedor tecnológico CIEL Ingeniería - crédito EFE

Según explicó Betancourt, el incidente fue confirmado tras un proceso de análisis técnico adelantado por los equipos especializados de la entidad. El ataque involucró específicamente el sistema virtual de agendamiento de citas, que es utilizado por los ciudadanos para programar trámites ante la Dian.

La entidad explicó que, una vez detectada la situación, se procedió a deshabilitar de manera temporal los servicios comprometidos y a activar los protocolos de gestión de incidentes de seguridad. Estas acciones, según la Dian, se adoptaron con el objetivo de contener el evento, proteger la información disponible en los sistemas institucionales y prevenir nuevos accesos no autorizados.

De manera paralela, la institución trabaja con el proveedor tecnológico responsable de la plataforma para implementar ajustes que permitan restablecer el servicio de forma segura. Entre las medidas adoptadas se incluyen análisis de registros, pruebas de seguridad y evaluaciones del comportamiento de los sistemas informáticos involucrados.

Información tributaria no fue comprometida

El sistema virtual de citas
El sistema virtual de citas permanece temporalmente deshabilitado mientras se realizan ajustes de seguridad - crédito Colprensa

Durante su pronunciamiento, Betancourt aseguró que las verificaciones realizadas permitieron determinar que la información más sensible administrada por la entidad no fue afectada por el incidente informático.

“Con base en las verificaciones realizadas, puedo indicar que la información tributaria aduanera de los contribuyentes no se ha visto comprometida ni vulnerada, las contraseñas y credenciales de acceso se encuentran protegidas y no han sido objeto de ataque”, afirmó el director general.

La Dian reiteró esta información en su comunicado oficial, en el que precisó que los sistemas misionales de la entidad continúan operando con normalidad y que la prestación de servicios a la ciudadanía no se ha visto interrumpida.

En ese sentido, la entidad señaló que “los servicios misionales y la atención a la ciudadanía continúan prestándose de manera continua y sin afectaciones”, al tiempo que indicó que, hasta el momento, la operación esencial de la institución no ha sido alterada por el incidente.

La atención continúa en algunos puntos

Algunas citas relacionadas con devoluciones
Algunas citas relacionadas con devoluciones se gestionarán temporalmente a través de una línea telefónica - crédito Dian

Aunque el sistema virtual de agendamiento de citas permanece temporalmente deshabilitado mientras se adelantan los ajustes técnicos, la Dian informó que la atención presencial continúa funcionando en sus sedes. De acuerdo con la entidad, los 56 puntos de contacto con los que cuenta en todo el país se mantienen operando con normalidad, brindando acompañamiento a los ciudadanos en la realización de trámites y consultas.

La institución también indicó que, como medida temporal, algunas citas relacionadas con solicitudes de devolución por pago en exceso o por pagos no debidos deberán gestionarse a través de atención telefónica. En particular, los contribuyentes de las direcciones seccionales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali que requieran este trámite deberán comunicarse con la línea telefónica +57 601 489 9000 para programar sus citas mientras se restablece el sistema virtual.

Finalmente, la Dian informó que también se adelantan las acciones necesarias para reportar el incidente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad nacional encargada de la protección de datos personales en Colombia, como parte de los procedimientos institucionales previstos para este tipo de situaciones.

