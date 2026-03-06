Colombia

Gobierno de EE. UU. en Colombia emitió recomendaciones a los ciudadanos norteamericanos por la jornada electoral del 8 de marzo

Voceros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá aconsejaron acatar las instrucciones de las autoridades colombianas, evitar las manifestaciones y mantener un alto nivel de vigilancia, especialmente en espacios públicos

La Embajada de Estados Unidos en Colombia advierte sobre riesgos de protestas por la jornada electoral - crédito Colprensa

El domingo 8 de marzo de 2026 se llevará a cabo la jornada de elecciones legislativas y consultas presidenciales, cuya logística también va a significar medidas extraordinarias de seguridad y restricciones temporales para los ciudadanos estadounidenses que estén en el país.

A través de un comunicado oficial, voceros de la Embajada de Estados Unidos en la capital anunciaron directrices tanto para viajeros como para residentes norteamericanos durante el fin de semana electoral.

De acuerdo con la información oficial, se debe tener en cuenta el cierre de fronteras terrestres y marítimas a partir de las 6:00 p .m. del sábado 7 de marzo, hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo.

De la misma manera se recordó que no están exentos de la restricción de la compra y venta de alcohol en todo el territorio nacional durante ese período, hasta el mediodía del día posterior a la jornada democrática.

Las medidas fueron comunicadas por medio de todos los canales de información oficiales - crédito @USEmbassyBogota/X

El Gobierno nacional ordenó un despliegue masivo de fuerzas de seguridad para garantizar el desarrollo pacífico de la jornada electoral, por lo que se prevé el cierre de carreteras e instalaciones de transporte, que podría afectar significativamente la movilidad de los viajeros internacionales que tengan previsto desplazarse durante el fin de semana.

De la misma manera, ya que los viajes por vía terrestre pueden verse gravemente afectados por eventuales manifestaciones, bloqueos de carreteras y la presencia de fuerzas de seguridad en las calles, las autoridades norteamericanas recomendaron a sus ciudadanos que piensan viajar o transitar por el país esos días prever demoras, mantenerse informados y considerar la posibilidad de modificar sus planes ante posibles trastornos en el transporte.

Autoridades estadounidenses en Bogotá emitieron alertas para viajeros y residentes extranjeros en el país en el desarrollo de la jornada electoral del 8 de marzo de 2026 - crédito Embajada de Estados Unidos en Colombia

En la comunicación oficial se sugirió: “Revise sus planes de seguridad personal; esté preparado para refugiarse en el lugar si se producen protestas prolongadas”.

Por otra parte, desde la Embajada de Estados Unidos aconsejaron a sus ciudadanos acatar las instrucciones de las autoridades colombianas, evitar manifestaciones y mantener un alto nivel de vigilancia, especialmente en espacios públicos.

Entre las recomendaciones incluyeron la importancia de mantener puertas y ventanas cerradas al transitar en carro, así como de seguir de cerca los medios de comunicación nacionales para obtener información actualizada sobre la situación.

Las autoridades reiteraron que, en caso de bloqueos o cierres de aeropuertos y rutas de transporte, los viajeros deben estar preparados para permanecer en el lugar donde se encuentren hasta que la situación se normalice.

Ya está listo el Capitolio Nacional para los comicios del 8 de marzo

En el Capitolio Nacional de Colombia finalizaron los preparativos para recibir las elecciones legislativas del domingo. Equipos de la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitaron en el Patio Mosquera las mesas 1 y 2, reservadas para el voto del presidente Gustavo Petro, expresidentes y altos funcionarios del Estado.

El secretario general del Senado, Diego González González, detalló que el recinto cuenta con “todos los asuntos protocolarios, de seguridad y administrativos, que hacen parte integral de las funciones del Registrador Nacional”. En la organización, el Congreso trabajó de forma conjunta con la Casa Militar, la Policía Nacional, la Registraduría Nacional y la Dirección Administrativa del Senado para garantizar el desarrollo normal de la jornada.

Las Mesas 1 y 2 estarán ubicadas en el Capitolio nacional el domingo, 8 de marzo - crédito @petrogustavo/X

Durante la reunión interdisciplinaria, encabezada por el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, se definieron los detalles logísticos y de seguridad necesarios para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto en las mesas 1 y 2.

“El propósito es que logremos brindar garantías tanto a los jurados de votación, testigos electorales, como a la Registraduría. Nosotros, por parte del Congreso, prestaremos las instalaciones y garantizaremos la seguridad para que sea una jornada electoral tranquila y se lleve a cabo con normalidad, aquí y en todo el país”, enfatizó González, citado por un reporte informativo del Senado de la República.

