Francia Márquez reaccionó a captura de una patrullera tras presunto caso de discriminación: “La dignidad de las mujeres negras no se negocia”

El pronunciamiento de la vicepresidenta se produjo tras la difusión de un video del altercado ocurrido durante una inspección interna, que se habría originado por un comentario sobre el peinado de la patrullera

El incidente generó debate público sobre disciplina policial y presunta discriminación - crédito @Rincon001A/X

Un incidente ocurrido en la madrugada del 4 de marzo de 2026 en la estación de Policía de Quibdó generó un debate público luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa la captura de la patrullera Winy Saray Córdoba Murillo tras una discusión con un superior.

El hecho, que inicialmente se desarrolló como un procedimiento disciplinario interno, tomó relevancia nacional tras la difusión de las imágenes y el pronunciamiento de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

De acuerdo con el reporte oficial, el episodio ocurrió aproximadamente entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada durante una revista de control interno realizada por un oficial de mayor rango. En medio de esa inspección, el superior llamó la atención de la patrullera por presuntas irregularidades en su presentación personal, señalando que no estaba adecuadamente peinada, y por el supuesto uso indebido del teléfono celular durante el servicio.

Según los registros de video, lo que comenzó como un reclamo disciplinario escaló rápidamente a un enfrentamiento verbal y posteriormente físico, lo que obligó a otros uniformados presentes a intervenir para controlar la situación.

El altercado durante la inspección interna

Las redes sociales reaccionaron al procedimiento en el que la uniformada fue reducida y esposada - crédito captura de video @Rincon001A/X

En un video de 16 segundos, grabado por el propio superior durante el procedimiento, se escucha parte del intercambio entre ambos uniformados. Durante el reclamo, el oficial se dirige a la patrullera con la orden: “Le estoy dando una orden, voltéese (...) No está peinada, cállese”.

Ante esa indicación, la patrullera respondió defendiendo su apariencia y cuestionando el tono del llamado de atención. En el mismo video se escucha decir a Córdoba Murillo: “yo estoy peinada, llegué al primer turno. No me venga a callar, me hace el favor y me respeta”.

De acuerdo con versiones conocidas por medios locales, tras ese intercambio la patrullera se acercó al superior y, al parecer, se produjo una agresión física. En cuestión de segundos otros policías intervinieron para reducirla, procedimiento en el que fue inmovilizada y esposada.

Las imágenes del momento en que varios uniformados la sujetan para proceder con su captura han sido ampliamente compartidas en plataformas digitales, lo que generó reacciones de varios ciudadanos. El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Penal Militar, autoridad encargada de investigar los hechos ocurridos dentro del servicio.

Pronunciamiento de la vicepresidenta

La vicepresidenta habló de presunto caso de racismo contra uniformada afrodescendiente - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

En medio de la controversia, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde manifestó su rechazo frente a lo ocurrido. “Como mujer afrodescendiente y vicepresidenta de Colombia, rechazo con profunda indignación el acto de racismo ocurrido contra la patrullera Winy Saray Córdoba en Quibdó”, escribió.

En el mismo pronunciamiento agregó que, desde su perspectiva, el caso refleja problemáticas estructurales relacionadas con la discriminación. “Lo sucedido no es un hecho aislado. Es reflejo del racismo estructural, de la estigmatización y del irrespeto que durante décadas han tenido que enfrentar las mujeres afrodescendientes por su color de piel, por su cabello y por lo que representan”, expresó.

La vicepresidenta también señaló que la dignidad de las mujeres no debe ser objeto de humillaciones o burlas relacionadas con su identidad. “Ninguna mujer debe ser humillada ni ridiculizada por su identidad. La dignidad de las mujeres negras no se negocia”, afirmó en su publicación.

La discusión comenzó por comentario sobre el peinado de la patrullera - crédito captura de pantalla @Rincon001A/X

En la parte final de su mensaje, Márquez se refirió al uso de la violencia y a la necesidad de avanzar hacia escenarios de respeto: “La violencia nunca será el camino, pero tampoco podemos seguir normalizando la discriminación. Colombia debe avanzar hacia una sociedad donde el respeto y la igualdad sean una realidad para todos y todas”.

