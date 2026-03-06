Estas son las carreras con los salarios más altos para los recién graduados en Colombia: ganan más de cuatro salarios mínimos

Revelan las carreras con salarios más altos en Colombia para los recién graduados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación reveló cuáles son los sectores laborales que mejor y peor pagan a los colombianos recién graduados.

La última actualización, publicada por la cartera liderada por Daniel Rojas, basa su análisis en el indicador de Ingreso por Base de Cotización. Este concepto corresponde al salario con el que los recién graduados cotizaron a la seguridad social, durante su primer año laboral en el cargo correspondiente a su formación profesional.

Los datos más actualizados del Observatorio Laboral para la Educación revelan los rangos salariales de los profesionales en su primer año laborando. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Los datos corresponden a quienes culminaron estudios en 2022 y se insertaron en el mundo laboral en 2023, agrupados según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), estándar internacional avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que permite comparar datos salariales entre áreas tan diversas como ingenierías, ciencias naturales, artes, administración y derecho o el sector agropecuario.

El estudio reveló que 65,6% de los egresados de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) gana más de 2,5 salarios mínimos en su primer empleo, una proporción que supera ampliamente a otras áreas académicas y confirma la tendencia al alza de salarios en el sector, donde la demanda de profesionales sigue creciendo.

Según el informe, entre las carreras TIC —incluyendo programación y mecatrónica— el 34% de los egresados recibe más de 4 salarios mínimos durante su primer año de trabajo, mientras solo el 13% obtiene entre 1 y 1,5 salarios mínimos, siendo el sector con menor proporción de ingresos bajos entre los analizados.

El área de salud, frecuentemente percibida como una de las más rentables, se mantiene en los primeros lugares. El 55% de sus recién graduados percibe más de 2,5 salarios mínimos y cerca del 20% supera los 4 salarios mínimos. No obstante, al englobar disciplinas como odontología, psicología, enfermería y fisioterapia, también el 21,2% recibe como máximo 1,5 salarios mínimos, lo que evidencia diferencias internas según la subdisciplina.

Las carreras STEM —(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés)— mantienen una proyección laboral destacada: según el OLE, diez de cada diez egresados de STEM logran, en su primer año laboral, ingresos superiores a 4 salarios mínimos. Entre las áreas incluidas figuran matemáticas, ciencias de datos, física, química, microbiología y biología. Si bien sus salarios no igualan a los de Salud o TIC, reportan aumentos consistentes a lo largo de los últimos años.

Los sectores agropecuario, educación y servicios ocupan los rangos salariales más bajos pese a mejoras recientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las ingenierías representan alrededor del 22% de los graduados profesionales en el país. El 32,4% de quienes egresan de estos programas obtiene más de 2,5 salarios mínimos como ingreso inicial, situándose en un rango salarial intermedio-alto pese a la alta competencia por posiciones laborales.

Mientras que las carreras agrupadas bajo administración, derecho, finanzas y afines representan el 36,7% de los egresados, lo que convierte a esta área en la más competitiva del mercado. Aquí, la mayoría gana entre 1,5 y 2,5 salarios mínimos en su primer empleo.

El informe del OLE desmonta algunas creencias usuales respecto a las ciencias sociales, artes y humanidades. Pese a su reputación de bajos ingresos, 13% de los recién egresados en ciencias sociales gana solo un salario mínimo, mientras el 34,4% recibe entre 1 y 1,5 mínimos. Sin embargo, alrededor de uno de cada cinco logra superar los 2,5 salarios mínimos en el inicio de su carrera.

Las carreras con menor pago estan ligadas al sector agropecuario - crédito Colombia.travel

Un comportamiento similar se observa en artes y humanidades, donde el 13,8 % gana apenas el mínimo, mientras el 20% accede a remuneraciones por encima de los 2,5 mínimos.

Agropecuarias, educación y servicios: los rangos salariales más bajos pese a mejoras recientes

Las carreras agropecuarias como agronomía, veterinaria, zootecnia si bien no figuran entre las peor remuneradas, muestran que el 47,7% de los recién egresados percibe hasta 1,5 salarios mínimos mensuales.

Las carreras de licenciatura y ciencias de la educación ocupan, en cambio, el último lugar: el 55,2% de los graduados en educación recibe hasta 1,5 salarios mínimos.