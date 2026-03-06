Colombia

Esta es la propuesta plantea eliminar el SOAT para motos y reemplazarlo por un modelo estatal de protección

La iniciativa surge en medio del debate por la alta evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito entre motociclistas en Colombia

Una propuesta política plantea eliminar el cobro del SOAT para motocicletas y reemplazarlo por un esquema estatal que garantice la atención médica en caso de accidentes- crédito Colprensa

Una propuesta política plantea eliminar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para motocicletas en Colombia y reemplazarlo por un modelo estatal de protección para los conductores, según información obtenida por Semana. La iniciativa surge en medio del debate sobre la alta evasión del seguro entre los propietarios de este tipo de vehículos en el país.

La propuesta fue planteada por Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y precandidato presidencial, quien sugirió eliminar el cobro del SOAT para motocicletas y crear un esquema alternativo denominado “Moto Protegida”, citado por Semana.

La iniciativa busca reemplazar el modelo actual del seguro obligatorio con un sistema en el que el Estado garantice la atención médica a los motociclistas involucrados en accidentes de tránsito, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Motocicletas - Ministerio de Transporte - SOAT| crédito Colprensa

El planteamiento surge en un contexto en el que el uso de motocicletas se ha consolidado como uno de los principales medios de transporte en Colombia. De acuerdo con datos citados por el sector automotor, una parte significativa de los hogares del país utiliza este tipo de vehículo para sus desplazamientos cotidianos y para actividades laborales.

Informes presentados por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI en conjunto con Fenalco indican que entre el 27,2 % y el 33 % de los hogares colombianos utilizan motocicletas como medio de transporte, lo que equivale aproximadamente a tres de cada diez ciudadanos que cuentan con este vehículo para su movilidad diaria.

A pesar de este nivel de uso, las cifras relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de tránsito muestran un panorama diferente en materia de aseguramiento. De acuerdo con registros del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), una parte significativa de las motocicletas que circulan en el país no cuenta con el SOAT vigente.

Según estos datos, de los 13,5 millones de motocicletas registradas en Colombia, únicamente alrededor de 5,2 millones tendrían vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Esto implicaría que cerca del 61 % de los motociclistas circula sin la póliza que cubre los gastos médicos derivados de accidentes viales.

Dos motos chocaron en la variante Las Palmas; una mujer murió - crédito Captura video

Este nivel de evasión ha sido uno de los factores que han impulsado el debate político sobre posibles cambios en el sistema de aseguramiento para motociclistas. En ese contexto, la propuesta plantea eliminar el cobro del SOAT para motos como una forma de abordar el problema del incumplimiento masivo de esta obligación.

Según el planteamiento presentado, una de las razones que explicaría la falta de pago del seguro sería la capacidad económica limitada de muchos motociclistas. De acuerdo con lo expresado por el exministro de Defensa y precandidato presidencial, en varios casos los ingresos de quienes utilizan este tipo de vehículo pueden ser inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.

El exfuncionario también señaló que para muchos ciudadanos la motocicleta no representa un artículo de lujo, sino una herramienta de trabajo fundamental para el sustento diario. En ese sentido, el planteamiento sugiere que el modelo actual del seguro podría representar una carga económica significativa para este grupo de conductores.

Como alternativa al esquema vigente, la propuesta plantea la creación de un modelo denominado “Moto Protegida”, que buscaría establecer un sistema estatal de protección para motociclistas involucrados en accidentes de tránsito.

Uno de los ejes de esta iniciativa sería la eliminación del cobro obligatorio del seguro para motocicletas, con el objetivo de reducir la carga económica sobre quienes dependen de este vehículo para su actividad laboral o para sus desplazamientos diarios.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El modelo también plantea que, a pesar de eliminar el cobro directo del seguro, el Estado garantice la atención médica de los motociclistas en caso de accidentes de tránsito. Esto implicaría que los servicios de salud necesarios para atender a las víctimas de siniestros viales continuarían cubriéndose mediante un esquema financiado desde el sector público.

Otro de los componentes mencionados dentro de la propuesta está relacionado con la prevención de accidentes y la promoción de la responsabilidad vial. Según el planteamiento, el modelo podría incluir incentivos para los motociclistas que demuestren un comportamiento responsable frente a las normas de tránsito.

La iniciativa se presenta en medio de los debates políticos previos a las elecciones legislativas y a las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo. En este contexto, diferentes sectores han planteado propuestas relacionadas con el transporte, la movilidad y las condiciones económicas de los conductores.

El debate sobre el futuro del SOAT para motocicletas se suma a otras discusiones relacionadas con el sistema de aseguramiento, la accidentalidad vial y el crecimiento del parque automotor en Colombia. Estos temas han adquirido relevancia debido al aumento del número de motocicletas en circulación y a su papel cada vez más importante dentro de la movilidad del país.

